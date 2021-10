Come accade spesso dopo la sosta per le Nazionali, inizia un vero e proprio tour de force per alcune squadre. Tra coppe e campionato, ci sono alcune squadre che giocano ogni tre giorni. In queste situazioni tanto particolari, sono i piccoli dettagli a fare la differenza. Visto che pochi giorni fa il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, si è lamentato di giocare 5 ore prima di un'altra squadra, che tra l'altro non giocava nemmeno contro la sua Lazio, mi chiedo cosa avrebbe detto per questo caso?

Andando ad analizzare le gare giocate da Milan e Roma, che domenica si incontreranno all'Olimpico, ho notato che il Milan ha giocato sabato contro il Bologna, poi ha giocato il martedì contro il Toro e giocherà domenica contro la Roma.

La Roma, invece, ha giocato domenica contro il Napoli, poi gioca il mercoledì contro il Cagliari e giocherà domenica contro il Milan.



Come potete vedere, il Milan prima della difficile gara di domenica contro la Roma ha avuto ben 5 giorni di recupero, mentre per la Roma sono 4. Ora, non essendo un turno di coppa, ma un turno infrasettimanale di campionato, non sarebbe stato più equo far giocare tutti il mercoledì?

Qui, a differenza del caso Sarri, non parliamo di 5 ore, ma di un giorno.

Quando si affrontano certe situazioni, come giocare ogni tre giorni, sono i piccoli dettagli a fare la differenza, è come in Formula 1, quando un giro in più o in meno di un bullone determina un'intera gara.

Non credete anche voi che certe cose, in un campionato dove già ci sono gli arbitri che tentano di falsarlo, non debbano capitare?