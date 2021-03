Ma cosa sta succedendo in questi giorni... in più parti del Mondo?

Queste le breaking news che abbiamo visto nelle ultime mattine mentre facevamo colazione.

Il tanto decantato vaccino Astra Zeneca viene prima ritirato da Germania, Spagna, Danimarca, poi ancora da altri stati europei ed infine, giovedì scorso bandito anche dal nostro territorio....ma poi l'Ema...l'Aifa...si correggono facendo retromarcia con il placet di tutti i medesimi governanti che lo avevano aborrito solo pochi giorni prima e nella giornata di domenica tutti i media reintroducono con una sorta di compiacente e condivisibile "atto di dolore" lo stesso farmaco motivando il loro peccatuccio "veniale" con una semplice formula matematica e cioè che una morte su di un milione di vaccinazioni farebbe parte del "sistema" ed il "sistema" da contemplare attualmente è unicamente mirato alla sopravvivenza del numero più alto possibile della popolazione di tutto il mondo. Ma se un buon vino, consumato in quella trattoria, causasse mal di testa, quanti di noi tornerebbero in quella trattoria?... e se mai fosse posto come l'unica trattoria rimasta per poter mangiare, quanti di noi non ordinerebbero un altro vino? Ma nel frattempo si sono scoperte circa 30 milioni di dosi di vaccino Astra Zeneca ferme nei laboratori italiani dell'azienda anglo-svedese di Anagni, in provincia di Frosinone, dove sarebbero in attesa di nulla osta farmaceutico dopo il loro imbottigliamento, proveniendo il prodotto e cioè il siero antiCovid da paesi al di fuori dell'Unione Europea...sì!...proprio così!...avete ben letto...il vaccino "salva vita" non è prodotto in Europa e maggiori informazioni...anche pur titolate testate giornalistiche non sono riuscite ad ottenere! Di quel lotto circa 10 milioni di dosi in attesa del controllo qualità saranno consegnate nei paesi dell'UE...ma nelle ultime ore ci sarebbe stato un dietrofront...una retromarcia inserita...pare che alla guida ci sia il nuovo leader Mario Draghi...e così quelle fiale, forse, ma senza imposizione di giuramento, potrebbero rimanere nel suolo nazionale, sempre ed ovviamente....lobbies permettendo!!

Angela Merkel alle 3 di notte di qualche giorno fà annunciava a tutta la popolazione che, a causa di una rapida risalita del tasso di contagio da Covid, si vedeva costretta a relegare tutta la nazione in zona rossa fino alla conclusione delle festività pasquali. Ma soltanto 15 ore più tardi, dopo aver inutilmente ingurgitato potenti calmanti e rilassanti tisane onde mitigare a dir poco una nottata sconvolgente, si rivolgeva nuovamente all'esterefatta popolazione germanica già in coda ai supermarket per fare incetta di birra e wurstel prima del paventato lockdown di due settimane. La premier, innestando clamorosamente la retromarcia (azione certamente da considerarsi "kaput" per l'etica teutonica) porgeva apertamente a tutta la nazione le sue scuse, cancellando quanto impropriamente detto nella notte, e ristabilendo il normale regime di allerta con le consuete raccomandazioni antipandemiche. Cosa troveranno tante famiglie tedesche dentro l'uovo di Pasqua?...mah!...non è dato saperlo!! (più persone vaccinate...o maggiori presenze di ricoverati in ospedale?) ....forse l'unica a poter rispondere potrebbe essere solo la Premier Merkel....la Prima Donna a non innestare la prima...in salita!...bensì...la retromarcia!!!...Mahh!!....questi tedeschi...da sempre ...campioni nella scienza meccanica!!

Goliardata o gesto marinaro involontario? Resta il fatto che da 3/4 giorni sta tenendo banco la notizia del "giallo"che una enorme nave portacontainer Ever Given proveniente dalla Cina e diretta a Rotterdam avrebbe causato, complice una tempesta di sabbia, con una scellerata manovra a forma fallica, come testimoniano i tracciati "gps" nel tentativo di correggere la rotta del bastimento all'ingresso del canale di Suez, avrebbe causato dopo il suo insabbiamento nel fondale, una fila dietro di lei dapprima di una decina di unità che ad oggi è diventata di qualche centinaia. Il danno conseguente, dovuto al blocco totale degli approvvigionamenti di tutte le merci, tra le quali spicca il petrolio, tra il continente asiatico e quello europeo ammonterebbe a circa 10 milioni di dollari al giorno. Attualmente le autorità egiziane con tutti i mezzi a loro disposizione stanno cercando di far fare una piccola retromarcia alla Ever Given incagliatasi di traverso bloccando completamente il transito del canale di Suez, un vero cordone ombelicale commerciale di mezzo mondo, che se si dovesse protarre per più delle 72 ore previste per le operazioni di disincagliamento, potrebbe causare ben più dannose conseguenze economiche! Piove sul bagnato!...non bastava la pandemia!...ci mancava pure la navigazione a "c.... di cane"... per complicarci ...e non poco l'attuale esistenza!!"

"In questo momento della mia vita mi trovo in un assurdo disagio che non mi permette di essere ciò che sono....ed è probabilmente il troppo amore per la città, per il ricordo dei bei momenti di sport che ci ho vissuto che sono stato cieco davanti ai primi segnali che qualcosa non andava e non era esattamente al suo posto dentro di me..." Queste alcune righe della toccante lettera pubblica che l'allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli, all'indomani della sconfitta della sua squadra patita al Franchi contro il Milan, avrebbe concesso ai media rassegnando, suo malgrado le proprie dimissioni nelle mani del Presidente e proprietario della Viola Rocco Commisso. Un repentino dietro front dunque, una retromarcia inserita e purtroppo per la seconda volta nel corso del campionato di serie A, era già accaduto 17 anni prima quando si trovava alla guida della Roma, fu costretto a staccare la spina per accudire più da vicino la sua gentile consorte minata da un male incurabile.

L'ex allenatore della nostra Nazionale termina la sua lettera con queste parole: ".....ringrazio soprattutto la città di Firenze che so che sarà capace di capire. Sono consapevole che la mia carriera di allenatore possa finire quì, ma non ho rimpianti e non voglio averne. Probabilmente questo mondo di cui ho fatto parte per tutta la mia vita, non fa più per me e non mi ci riconosco più....e credo che adesso sia arrivato il momento di non farmi più trascinare da questa velocità e di fermarmi per ritrovare chi veramente sono." E allora...Cesare!!...fermati pure...riprendi fiato!! Un po' per lo stress accumulato...un po' per questo clima pestifero di pandemia...ben ti comprendiamo!!...e poi allenare la squadra della città dove vivi da anni e non riuscirne, se pur con una rosa più che valida ma offuscata da un logorante susseguirsi di infortuni, ad ottenere un suo più consono piazzamento in classifica, ti ha involontariamente condotto in questo anticipato ed imprevisto ritiro dalle scene calcistiche. Noi ci auguriamo che si tratti solo di una momentanea pausa e di rivederti....magari alla guida di qualche settore giovanile....hai doti, qualità e mestiere da vendere per i nostri futuri campioncini!

Grazie ...Cesare per tutto ciò che hai sempre saputo donare, con saggezza ed umiltà a tutto il nostro calcio!



La stessa cosa accadde nel Gennaio 1992 a Corrado Orrico, massese di nascita, quando era sulla panchina dell'Inter guidata da Ernesto Pellegrini, che ora così commenta il fatto in un'intervista: " Gesti simili trovano sempre origine nei risultati...le motivazioni psicologiche vengono dopo....Prandelli si è dimesso?..non lo sapevo, mi spiace per lui...e spiace sempre quando gli allenatori lasciano il posto. Vuol dire che non riescono a indirizzare la squadra secondo le proprie intenzioni e i propri valori....comunque il gesto di Prandelli era nell'aria...aveva dato segnali di stanchezza. Dimettersi comunque è un gesto che gli fa onore!....salvarsi non può essere il traguardo di una squadra che si chiama Fiorentina ed evidentemente Prandelli era consapevole di non riuscire ad ottenere di più!"

Ma un'altra e ben più celebre "retromarcia" avvenne nel più piccolo Stato del mondo, esattamente l'11 Febbraio 2013 nella Città del Vaticano dove Joseph Aloisius Ratzinger ora Papa emerito della Chiesa cattolica con il nome di Benedetto XVI 265° Pontefice della storia della Chiesa ( in carica dal 2005 al 2013) all'età di 86 anni rassegnerà le dimissioni (probabilmente per ragioni di salute ma le vere motivazioni non sono ancora mai state rese pubbliche) rinunciando al Soglio Pontificio di propria volontà a distanza di 598 anni del gesto simile del suo predecessore Papa Gregorio XII. In una recente intervista con il giornalista Massimo Franco del Corriere della Sera il Papa emerito Ratzinger dichiarerà: " ...Alcuni miei amici un po' "fanatici" sono ancora arrabbiati non avendo voluto allora accettare la mia scelta. Penso alle teorie cospirative che l'hanno seguita...chi ha detto che è stato per colpa dello scandalo di Vatileaks, chi di un complotto della "lobby gay"...chi del caso del teologo lefebvriano Richard Williamson...non vogliono credere ad una scelta compiuta consapevolmente...ma la mia coscienza è a posto!" Ora Ratzinger, sulla soglia dei 94 anni, ha scelto di trascorrere l'ultima parte della sua vita tra le mura del Vaticano, esattamente nel Monastero Mater Ecclesiae assieme alle sue premurose e consacrate Suore di Comunione e Liberazione volendo continuare il suo lavoro, non abbandonare mai il cammino percorso da Nostro Signore. Nonostante il suo fisico sia fragile e debole segue costantemente le vicende politiche, ultimamente si è messo in contatto con il Premier Mario Draghi dissertando sui provvedimenti da adottare per uscire il prima possibile dalla crisi sanitaria ed economica.

Avrei terminato le notizie della giornata che in qualche modo hanno accompagnato il nostro caffè, spero ve lo siate gustato in piena serenità! Prometto di tornare quanto prima ....magari con qualche notizia....sempre più appassionante...divertente e.... frizzicosa!! Buona serata a tutti!

Un abbraccio.

Massimo 48