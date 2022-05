Il campionato sta per volgere al termine e con esso si avvicinano, prossimi alla definizione, anche gli ultimi verdetti sulla lotta scudetto, per le qualificazioni alle coppe europee, senza dimenticare, ovviamente, l'avvincente corsa all’ultimo treno salvezza. Una serie A così “palpitante”, soprattutto nella lotta scudetto, non la si vedeva da tantissimi anni, forse proprio da quel lontano 2011, quando la nuova Juventus di Antonio Conte si avviava, inconsapevolmente, ad aprire il suo grande ciclo di nove scudetti consecutivi, lottando per vincere il tricolore, punto su punto, con i rossoneri allenati all’epoca da Massimiliano Allegri. Un torneo molto aperto conseguenza, come più volte ripetuto dagli addetti ai lavori, dell'eccessiva mediocrità del nostro campionato, oramai sempre più un trampolino di lancio per i più grandi campioni che vanno ad arricchire, sistematicamente, il già elevatissimo livello di alcuni campionati europei. Di questo e tanto altro ne parleremo nel corso della settima puntata di StanzaVxl che si terrà stasera, 2 maggio, alle ore 21:00 in uno space di Twitter. Non mancheranno delle sorprese poiché questa volta, cari amici ascoltatori, non saremo da soli, noi dello staff di StanzaVxL, a condurre questa effervescente puntata. Infatti, è con grande orgoglio e con estremo piacere che avremo alla conduzione della diretta, insieme al nostro grandissimo blogger Damiano Fallerini, una giovanissima e brillantissima “addetta ai lavori”, che scrive e collabora per To radio e DerbyDerbyDerby.it, nonché tifosissima rossonera, siamo felicissimi e orgogliosi di dare il nostro caloroso benvenuto a Valentina Alduini.

Eh sì per noi di StanzaVxl il “Mondo è bello perché è vario” e soprattutto apertissimo a tutti, ma proprio tutti, anche se purtroppo ancora, da molti, non è stato ben compreso quale sia il nostro obiettivo; che non è quello di fare numeri, a differenza dei tanti altri spaces “copioni” presenti su Twitter; quelli sono solo un mezzo fine a sé stesso e che lasciano il tempo che trovano: noi siamo spinti e animati soltanto dalla passione e il divertimento per lo sport più bello del mondo. A noi interessa poter condividere, un po’ del nostro tempo libero, uscendo dai confini “soffocanti” della routine quotidiana, parlando semplicemente di sport, per condividere la nostra opinione attraverso uno “spazio” aperto a tutti i tifosi senza distinzione di squadra di appartenenza, né di posizionamento in classifica ma soltanto per il semplice gusto di creare un dibattito sportivo e soprattutto che sia il più costruttivo possibile. Aperta e chiusa parentesi e tornado alla puntata di stasera, cari amici blogger e ascoltatori andiamo a presentare i nostri ospiti:

Luca Gramellini: Opinionista, Blogger e Youtuber. Ha collaborato e scritto per 4live.it, Forlíbasket.it, All-Around.net, sito web: lucagramellini.com (Ospite Juventus);

Massimiliano Dedola: Blogger Rossonero di Vxl, Redattore Magazine Milan Club Sassari ( Ospite Milan);

Thomas Tomassini: Giornalista Skysport (Ospite Roma);

Beatrice Sarti: Giornalista Radio Rossonera (Ospite Milan);

Antonio Frateiacci: Blogger Vxl, Scrive per Mondolazio.it e Opinionista Radio Incontro Olympia (Ospite Lazio);

Luis: Organizzatore Spaces Inter, Opinionista Stanza Vxl (Ospite Inter).

Come potete ben vedere molta carne al fuoco ci sarà stasera su StanzaVxl con le squadre che rappresentano i nostri ospiti ma… non è finita qui perché, forse, nel corso della puntata avremmo degli altri ospiti di “eccezione” però non vogliamo anticiparvi nulla e vi rinnoviamo l’invito per stasera alle ore 21:00 su stanza Vxl. Non mancheranno ovviamente, tra backstage e live, l’indomito Arsenico17 in cabina di regia e lo scrivente, CiccioIndi, nel ruolo di Opinionista Sportivo. Be’ che cosa aggiungere ancora? Vi aspettiamo numerosi stasera per una puntata spettacolare ed esplosiva con forti tinte “rosa”. Mi raccomando non fate i timidi vi aspettiamo tutti, nessuno escluso.

