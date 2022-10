Ve lo immaginate un derby capitolino dove siano presenti solo i tifosi della Lazio? Impossibile! Invece, trattandosi della Roma, nulla è impossibile!

Ebbene sì, cari signori c'è l'eventualità che la Roma giochi il derby del 6 novembre senza i propri supporters. Tutto parte da lontano, praticamente, dalla gara dello scorso campionato all'Olimpico contro il Milan. In quell'occasione ci furono cori giudicati razzisti nei confronti di Ibrahimovic e Kessie. Il giudice sportivo, in quell'occasione si riservo' una diffida verso il popolo giallorosso che scade il 2 novembre. Qualora, i giallorossi avessero commesso, nuovamente, lo stesso reato nell'arco di questo periodo, sarebbe scattata in automatico la squalifica per un turno della curva Sud. Ora, il problema nasce con la prossima gara che i giallorossi giocheranno domenica sera, all'Olimpico, contro il Napoli. Nel momento in cui dovessero arrivare cori razzisti, scatterebbe la chiusura della curva Sud per la prossima gara casalinga della Roma, che, manco a dirlo, coincide proprio con il derby.

Qualcuno penserà: beh, allora, il problema non sussiste, basta evitare cori razzisti contro il Napoli! In realtà, però, ci sarebbe la multa comminata alla Roma per i cori contro i tifosi del Napoli, durante la gara di lunedì scorso Sampdoria-Roma. Ora, bisognerà vedere se il giudice sportivo prenderà in esame quella multa e considererà i cori, che sarebbero di natura territoriale, come cori razzisti. Diciamocelo, sarebbe proprio un voler trovare il pelo nell'uovo, ma trattandosi della Roma, non si può stare tanto tranquilli. A dire il vero, se non ci fosse di mezzo la Lazio e Lotito, la cosa molto probabilmente si chiuderebbe con un nulla di fatto, ma, avendo diversi amici in lega, Lotito non si lascerà sfuggire questa occasione!



I cori, quando sono di natura razzista, vanno sempre banditi e condannati, ma ogni domenica assistiamo a fenomeni di gran lunga peggiori! I lanci di oggetti in campo, puniti con una misera multa, saluti fascisti fatti alla luce del sole con grande orgoglio, cori di natura territoriale.

Tutte queste cose, il più delle volte vengono punite con una semplice multa, speriamo che, al giudice sportivo, non venga in mente di iniziare proprio con la Roma, in occasione del derby, a dare una pena esemplare!