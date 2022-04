"Un Capitano, c'è solo un Capitano, un Capitano, c'è solo un Capitano".

Questa frase si è sentita fino al 17 Luglio 2017, quando Francesco Totti si ritirò dalla carriera agonistica. Da quel momento Roma si prese il suo vice, quel 'Capitan Futuro' Daniele De Rossi, che in attesa del ritiro di Totti, si era quasi arreso a vedersi con in braccio quella fascia, anche se poi negli ultimi due anni del Capitano, la fascia se la metteva lui, con Totti in panchina, per la diatriba con Luciano Spalletti, ancora oggi reo di aver fatto ritirare il Capitano.

Così Daniele De Rossi si prese a carico quella pesante eredità, ma da romano, anche se poi è nato a Ostia, periferia romana, che per tutti fa parte di Roma indicando come "Vado a Ostia, il mare di Roma", anche se poi Roma vera e propria è quella dentro il Raccordo Anulare, ha tenuto botta; sarà la sua determinazione, la sua voglia rabbiosa, sarà che la gente lo ha eletto come erede di quella fascia in tutto e per tutto. Poi anche De Rossi, si è trovato la porta chiusa in faccia dalla società, e migrò in Argentina al Boca Juniors nell'estate 2019, per poi ritirarsi dal calcio appena sei mesi dopo, il 6 Gennaio 2020. Da quel momento la fascia dismessa dal centrocampista, divenne più complicata da indossare, però nella mentalità romana, il capitano doveva essere romano, quindi la fascia passa nell'estate 2019 sul braccio di Alessandro Florenzi, anche lui non proprio romano, di Vitinia, a 20 km da Ostia, periferia romana. Florenzi però non convince, per i tifosi giallorossi non ha le cosiddette 'Palle' per farsi sentire e rispettare dall'arbitro, quindi è spesso bersaglio di frasi del genere "Non ci rappresenta" o "Non incarna lo spirito di un capitano", tanto che non avendo altri giocatori romani in rosa, i tifosi indicano in Edin Dzeko il capitano che dovrebbe portare la fascia in attesa di un nuovo capitano romano. Ed ecco che Edin Dzeko si trova in contrasto con l'allora allenatore Paulo Fonseca, che gli toglie sia il posto da titolare che la fascia da Capitano, e la porta sul braccio di un vero romano, Lorenzo Pellegrini, che nel frattempo non era stato preso in considerazione, forse troppo acerbo per tale fascia. Il popolo giallorossso però non perdona, e basta davvero poco per capire che anche Lorenzo Pellegrini non è all'altezza di tale ruolo; troppo silenzioso con i compagni di squadra, poca convinzione nel parlare con gli arbitri, quindi non adatto a quella fascia, poi la cosa più eclatante; amicizia con Ciro Immobile. Ecco da quel giorno che è stato visto in compagnia del capitano laziale, quindi nemico sportivo dei tifosi giallorossi, che non accettano le amicizie con giocatori della Lazio dei propri beniamini, ecco che la folla si smobilita "Togliete la fascia di Capitano a Lorenzo Pellegrini", al quale vanno sempre aggiunte le frasi; laziale, amico dei laziali, per arrivare a frasi molto più pesanti.

Lorenzo Pellegrini quindi è un 'Capitano non Capitano', perchè per la società è ufficialmente il Capitano della Roma, ma per i tifosi no, tanto che spesso nelle gare che si vede Francesco Totti sugli spalti il coro parte forte "Un Capitano, c'è solo un Capitano, un Capitano, c'è solo un Capitano", ora che possa anche entrarci l'eroe di turno a fare il Capitano della Roma, i tifosi romanisti continueranno a identificare il Capitano sempre e solo in Francesco Totti, quindi ci sarà sempre la zavorra pesante dell'essere il Capitano della Roma, per chi indossa la fascia, ma soltanto per la società, per tutto il resto d'Europa e del Mondo, ma non per i tifosi giallorossi.



E Lorenzo Pellegrini cosa ne pensa?

Resta in silenzio, perché sa benissimo che a Roma ogni parola pesa come un macigno, quindi continua a fare il suo lavoro, non toccando mai gli argomenti; fascia di Capitano e l'amicizia con Ciro Immobile.

Tutto resta nel silenzio più assoluto e al 100% resterà tale fin quando avrà indosso la maglia della Roma e la fascia di Capitano.