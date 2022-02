Non potevamo immaginarci un risultato peggiore dopo tutto ciò che è successo in questi giorni.

Adesso ci aspettano giorni difficili, nei quali si dirà di tutto e di più (in maniera legittima o meno). Si dirà che la squadra ha subito un contraccolpo psicologico, si dirà che non bisognava vendere Vlahovic... tutto normale, giusto e legittimo. Io voglio semplicemente analizzare la partita della Fiorentina, senza andare incontro a critiche o altro.

Partiamo da un presupposto: la vittoria della Lazio è meritata, ha vinto la partita la squadra più forte, con più qualità. Però non mi sento di non sottolineare gli orrori difensivi che la Fiorentina ha fatto in tutti e tre i goal, sia di reparto che individualmente. Non si possono commettere certe ingenuità, certi errori CLAMOROSI. Non può un difensore di Serie A (Nastasic) commettere certe letture a vuoto... non può un reparto essere posizionato così male in fase di non possesso palla... non sono ammissibili certe ingenuità, soprattutto in sfide così importanti contro avversari di qualità. Questa era una premesse... se analizziamo la partita nei 90 minuti, bisogna sottolineare la prima mezz'ora di gioco della Fiorentina; abbiamo approcciato bene la partita, eravamo organizzati e abbiamo creato diverse palle goal interessanti, che sicuramente avremmo potuto sfruttare per passare in vantaggio con un minimo di precisione e fortuna in più, e magari la partita avrebbe avuto una evoluzione diversa. La Lazio, invece, era spenta e passiva. Poi, dopo un errore di Torreira a metà campo dal quale la Lazio ha costruito la prima propria occasione da goal, la Fiorentina è uscita dal campo. Negli ultimi 15 minuti e nei primi della ripresa la squadra non ha avuto equilibrio, era messa male in campo e commetteva errori veramente stupidi, soprattutto da parte di giocatori che raramente vediamo sbagliare e che tatticamente sono spesso ben posizionati(Torreira e Bonaventura su tutti...). Poi è arrivato il goal di Milinkovic Savic con la difesa completamente in bambola, e lì la partita si è indirizzata: noi ci siamo sbilanciati molto, e la Lazio non appena recuperava palla grazie alla propria qualità riusciva a imbucarci con molta facilità(se poi ci aggiungiamo i nostri errori difendivi, diciamo che non è stato difficilissimo per loro...). E noi di conseguenza siamo usciti dal campo. In poche parole possiamo dire: prima mezz'ora buona, poi 60 minuti pessimi... orribili... c'è veramente poco da aggiungere. La domanda che ora si fanno tutti è la seguente:"quanto ha inciso l'assenza di Vlahovic?". È inutile nascondersi, sicuramente ha inciso, nonostante non la reputi un alibi. Non la si è sentita tanto sotto un punto di vista realizzativo, quanto nella manovra di costruzione della squadra. Cabral(che ha giocato una gara sufficiente, e che ha avuto una grande occasione sullo 0-0)e Piatek sono due ragazzi che dovranno abituarsi al modo di giocare della Fiorentina, cercando di lavorare sodo in ogni allenamento per poter assorbire i concetti il prima possibile, perciò le difficoltà ci sono e ci saranno ancora. Vlahovic nello scacchiere tattico della Fiorentina era un componente perfetto che faceva funzionare alla perfezione una macchina perfetta. Adesso quella macchina ha subito variazioni, e starà al conducente far sì che possa tornare(o continuare... decidete voi)a funzionare come prima(l'allenatore). L'assenza di Vlahovic si è sentita, ma il problema non è stato solo quello. La prima mezz'ora la squadra funzionava, nonostante ci fossero delle difficoltà nel costruire con l'aiuto della punta, e tramite il fraseggio stava giocando una buona gara, ed era andata vicino al goal in 3 circostanze, con Cabral(bravo Strakosha), Bonaventura e Torreira. La squadra stava funzionando bene, poi tutto d'un tratto ha completamente cambiato volto... proprio per questo non posso pensare che l'assenza di un giocatore fortissimo(che era anche un leader dello spogliato)sia l'unica spiegazione di questo crollo. Fossero stati 90 minuti, allora nemmeno mi sarei posto il dubbio... ma i primi 30 minuti la squadra ha giocato la sua partita. Poi è crollata.

Adesso Italiano dovrà capire i motivi di questo crollo avuto a gara in corso e far sì che possano non ripetersi. Non è la prima volta in stagione che la Fiorentina cade male, ma ha avuto sempre la forza per ripartire. Già dalla partita contro l'Atalanta di giovedì bisognerà vedere un'altra Fiorentina per tutti i 90 minuti. P.S. Non ho mai criticato Italiano, però Nastasic e Callejon poteva evitarli, poi parlare dopo è sempre facile...

PAGELLE(personali):

Terraciano 6,5; senza di lui il passivo sarebbe stato più largo.

Venuti 5; difensivamente in difficoltà. Un po' meglio in fase offensiva... però gara insufficiente.

Milenkovic 5; bene il primo tempo. Nella ripresa non c'è nemmeno lui...

Nastasic 3; un qualcosa di improponibile... già gioca poco... se poi quando è in campo risponde con queste prestazioni, tanto vale in quel caso metterlo in tribuna...

Biraghi 5; bene il primo tempo, peggio la ripresa.

Bonaventura 4,5; mai così pasticcione. Ha sulla coscienza anche una occasione non sfruttata sullo 0-0... senza contare la ripresa. In più era diffidato, e il giallo preso gli farà saltare la gara di La Spezia.

Torreira 4,5; la peggior partita in stagione per distacco. Commette troppi errori. L'espulsione era assolutamente evitabile... anche lui salta la trasferta di La Spezia.

Duncan 5; anche lui male.

Callejon 5; mister, per favore basta...

Cabral 6; bisogna dargli tempo di ambientarsi al campionato e al gioco della squadra. Nel complesso la sua prova è sufficiente. Ha avuto una ghiotta occasione sullo 0-0, con Strakosha che si è superato. L'unica annotazione negativa mi sento di sottolinearla nella reazione avuta dopo l'occasione non concretizzata... dopo "l'errore" l'ho visto scoraggiato, triste... lui deve avere SEMPRE il fuoco dentro.

Sottil 6,5; il migliore per distacco. Il più pericoloso. Se riesce a dare continuità, può essere seriamente un giocatore chiave in questo girone di ritorno.

Subentrati:

Nico Gonzalez 5,5; tanto fumo e poco arrosto.

Castrovilli 5,5; tanto fumo e poco arrosto.

Ikonè 6; entra a gara chiusa.

Piatek 6; entra a farà chiusa.

Amrabat S.V.; ora a La Spezia avrà una occasione d'oro...

Italiano 5; come detto prima, Nastasic e Callejon erano evitabili. Detto ciò, dovrà capire i perché del crollo avuto dopo la prima mezz'ora nel secondo tempo. Sono sicuro che i nuovi si integreranno bene con il tempo e con lavoro. E lui sarà bravo a inserirli. Adesso però, bisogna dargli tempo.



Dopo 15 giorni caldi, non c'era modo peggiore per ricominciare il cammino in campionato. Saranno giorni caldi a Firenze, le critiche nei confronti della società arriveranno (assolutamente legittimi). Io prima di trarre conclusioni, voglio aspettare ancora tante partite... la stagione è molto lunga. Davanti ci sono 15 partite e un 4º di finale di Coppa Italia. Una partita non deve fare testo... sono sicuro che la squadra lavorerà duro e saprà rialzarsi già dalla prossima partita. Perché siamo un grande gruppo con a capo un grande allenatore. Se siamo ottavi e questa sera abbiamo affrontato uno scontro diretto valevole per la qualificazione europea è solo merito nostro, dato che questa classifica e questa stagione ce la siamo costruita da soli. Starà a noi far sì che questa stagione possa andare avanti a questi livelli.

Dipende tutto da noi, SOLO da noi, il futuro è nelle nostre mani. Adesso la squadra dovrà ricompattarsi e dovrà lavorare duramente in vista di un match importantissimo, ovvero il quarto di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Questa squadra bisogna SOSTENERLA! SEMPRE. Forza mister, forza ragazzi...

FORZA VIOLA!

AVANTI FIORENTINA!