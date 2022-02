La pazza idea sta nascendo nei corridoi di Via Aldo Rossi, la società vuole essere protagonista assoluta in estate, pronta a spendere 150 milioni sul mercato.

Via Kessie, Romagnoli, Castillejo, arrivano i big:

Il primo colpo sarà Adil, già preso nella scorsa stagione per 10 milioni, ma per sostituire Kessie, serve ovviamente di più, intanto sicuramente tornerà alla base, Pobega, ottima stagione nel Torino, ma l'idea del Milan e girarlo alla Lazio per un super colpo: Milinkovic-Savic.

Quanto costa il serbo? 70 milioni di euro, ma ovviamente il Milan utilizzerà le forme piu conosciute del mercato ovvero il presrito con obbligo di riscatto, su 18 mesi, ma dovrà davvero fare un offerta importante per convincere Lotito, osso durissimo si sa..

Pobega piu 55 milioni di euro :l'offerta che sta facendo vacillare il presidente della Lazio è proprio questa, il calciatore del Torino, piace tanto a Maurizio Sarri, ma soprattutto l'offerta cash 55 milioni di euro per i conti in rosso della Lazio, sono un occasione speciale per il bilancio, da parte sua Milinkovic-Savic, accetterebbe un ingaggio per 5 anni da 6.5 milioni di euro, Elliott nella gestione Leonardo, offri a Lotito per Milinkovic-Savic, 120 milioni di euro. Tutti lo sanno, ma Lotito non ebbe il coraggio di venderlo, era l'estate 2018.

Botman, sì, Sanchez no.

Botman gli agenti erano a Milano ieri sera, per concludere l'accordo con la società rossonera, 27 milioni piu 5 di bonus : 3.5 al calciatore per 5 anni, uno dei difensori più forti D'Europa.

Per l'attacco serve un botto: Belotti in pole, per il fatto che è un giocatore a zero, il Milan si tiene Ibrahimovic per un altro anno, quindi l'unico colpo da 90 sarà... Milinkovic-Savic.