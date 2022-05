Un'altra puntata di SpaceSerieA (Ex. StanzaVxL, Ex. StanzaVxs: aiutoooo) è alle spalle, ma l’emozione per l’incontro con Bruno Longhi è ancora viva, intensa, nelle nostre menti. Faremo fatica a dimenticare. Del resto, dovete sapere, l’idea originaria di Ciccio Indi e Arsenico17 era quella di consentire a tutti i blogger di VxL di confrontarsi con gli addetti ai lavori. Scusate se è troppo poco per voi. Chiedo scusa, personalmente.

Lo abbiamo fatto per ben nove puntate durante le quali siamo passati da Garetti a Barbuti, da Pasquale La Ragione a Mr. Tonino Colasante, da Marco Varini a Mirko Calemme, da Antonio Frateiacci (iscrittosi al blog di Vivo per Lei per merito nostro) a Luca Gramellini, da Massimiliano Dedola a Thomas Tommasini, da Beatrice Sarti a Daniele Triolo, da Enrico Ricciulli a Marco Conterio, da Iacopo Mirabella a tutti i partecipanti del nostro space che non finiremo mai di ringraziare abbastanza. Grazie mille, vi vogliamo bene. E ricordate…è tutto gratis…non vi aspettate un centesimo da noi. Meglio mettere le cose in chiaro fin da subito.

E poi è arrivato lui, il mito assoluto della nostra meravigliosa e indimenticata adolescenza. Chi non è nato nei favolosi anni ’80, ebbene, non può capire e forse mai capirà nemmeno in cento vite. Soltanto il noto filosofo Raffaele Riefoli in arte Raf - poeta estinto da Margherita di Savoia in provincia di Foggia - ha provato, invano, a descrivere gli anni ’80; Se ci penso bene, però, anche Gianna Nannini quando le piaceva il sesso forte. Che strani anni erano quelli, dove il sesso si faceva tra uomo e donna e viceversa. E non dovevi sentirti in colpa se eri eterosessuale.

Nella prima parte della puntata - durante la prova tecnica dello space (portate pazienza, nelle righe successive vi spiegherò meglio) Bruno Longhi mi ha chiesto: “Arsenico17, per quale piattaforma scrivete? E poi è il tuo nome d’arte Arsenico?”.

“Arteee? Seeeee…magari! Dr. Longhi scriviamo per il blog di Vivo per Lei, piattaforma di calciomercato.com”.

“Entro in un mondo a me sconosciuto, quello del blog!”;

“Dr. Longhi, a questo punto, la invitiamo ad entrare nel nostro mondo, a leggere i nostri articoli, magari potrebbe nascere una simpatia da parte vostra”;

Tu! Tu! Tu! Tu!

Abbiamo un problema SpaceSerieA. Abbiamo perso il collegamento con Bruno Longhi. Invece, eh sì, lui non è andato via, ma avrebbe potuto perché no? Con molta umiltà si è messo a totale disposizione di gente “sconosciuta” che non fa il suo stesso mestiere. Brutta bestia l’umiltà per un giornalista, vero Paolo De Debbio? Ma lasciamo stare Paolo a De Debbio e al suo ego smisurato, che è meglio così. Dormi Paolo. La tua fama ti precede.

Scusate se è troppo poco. Chiedo scusa a tutti voi, alla Redazione di VxL, alla Direzione del Blog, perché evidentemente è troppo poco. Abbiamo capito! Abbiamo messo l’anima in pace. Ma siamo ancora vivi e vegeti. Ci abbiamo messo del tempo, ma alla fine non è arrivato nemmeno Pippo Russo. Anzi, a pensarci bene, non è arrivato nessuno dalla Redazione, sebbene il nostro invito a partecipare all’evento. No, no, ma abbiamo capito. Scemo è chi lo scemo fa. Nonostante tutto, alla fattura di saldo pagata con bonifico con tanto di iva al 22%, nel nostro space i blogger di VxL avranno sempre una priorità rispetto a tutti gli altri. Questo spiega il cambiamento del nome dello space. Abbiamo tagliato il cordone ombelicale con il blog. Ma i valori restano inalterati. E noi, lo dimostreremo - e lo abbiamo dimostrato nella precedente puntata - con i fatti che i blogger di VxL avranno sempre un canale preferenziale nel nostro space al netto di tutto perché il grande poeta ci avvisò con largo anticipo: Non ragioniam di lor, ma guarda e passa.

E adesso catapultiamoci, senza farci del male, a poche ore prima dello space.

Bruno Longhi mi lascia il suo numero di telefono e chiede di essere contattato nel primo pomeriggio. Ops! Mi sa che la cosa mi sta sfuggendo di mano. E adesso?

Scusate se è poco. Un blogger di VxL riceve il numero di telefono da uno dei più grandi telecronisti della storia della Repubblica italiana? Si! Perché, forse, vi siete persi un piccolo, piccolissimo e insignificante dettaglio: chi vi sta in questo momento scrivendo - aspettando la fine del ciclo di lavaggio dell’ennesima lavatrice lanciata a tradimento - è un blogger di VxL e ha tutto il diritto di rappresentare la community del Blog. Andate nel mio profilo a leggere i miei pezzi. Ce ne sono tanti e tutti di un buon livello. Centinaia di visualizzazioni. Pezzi che avrebbero fatto sicuramente più visualizzazioni con un po’ di buona volontà. Perché dovete sapere, il mio peccato originale è quello di aver difeso un ragazzo di 18 anni dal branco. Un ragazzo che oggi scrive per calciomercato.com e fa tantissime visualizzazioni. Da allora sono stato bandito dai fasti e dalla gloria di CM.

Ma va bene - non mi sono mai lamentato - mi prendo anche le mie responsabilità perché alcune volte sono stato anche irrispettoso e anche un po’ maleducato nei confronti vostri e soprattutto della Redazione di VxL. Per me è acqua passata. Del resto, non si può cambiare alla mia età. De resto, quella bocca di rosa della mia compagna - prima di andare a lavoro - ha programmato la lavatrice e tra un po’ dovrò stendere i panni. Perché cari signori e signore della community dovete sapere che tra un pezzo e l’altro di successo e no, tra uno space buono e l’altro meno, c’è la vita di tutti i giorni che ti assilla tra i vari impegni e problemi quotidiani. Quell’esistenza che faccio fatica a comprendere sebbene io abbia raggiunto la maggiore età. Insomma, sebbene io sia adulto e vaccinato. Va beh…solo adulto…

La mia soddisfazione me la sono presa con il nostro space e con tanti pezzi fantastici scritti per il “nostro” Blog. Ma adesso basta con un romanticismo tendente al perdente, al masochismo e all’autodistruzione. Il perdente è chi il perdente fa!

Sono uscito dall’azienda per cui lavoro, cinque minuti prima at clock, alle 16.55 in punto. Record Mondiale, 100 metri in 9.68 secondi. Bella Bolt!

Se avessi potuto, sarei uscito direttamente dalla finestra (il mio ufficio è al secondo piano di una palazzina giallo canarino degli anni sessanta) o dall’uscita di sicurezza per guadagnare un minutino in più. Ma che cazzo! Chi è a conoscenza del Piano di Emergenza ed Evacuazione all’interno della propria azienda? Nessuno, dai, parliamoci chiaro. Sono dei quadri quelle planimetrie appese sulle pareti? Boh! E chi è l’autore di quell’opera mostruosa che faccio fatica a comprendere? L’RSSP! Chi? Non lo conosco. Arte contemporanea che milioni di lavoratori italiani fanno e faranno fatica a capire nei secoli dei secoli a venire. Amen! Basta appendere le bandiere della pace sui balconi e passa la paura perché alla fine della fiera andrà sempre tutto bene passando dalla Pandemia alla Guerra, dall’ennesima precedenza tolta sulla rotonda di una strada di periferia, da un parcheggio per disabili all’altro in un centro commerciale occupato senza una giusta causa. Perché alla fine il cesso di un centro commerciale, in Italia, si chiamerà sempre e per tutti: quello per gli handicappati e non per disabili…

Scommettiamo che in Autunno finirà la guerra e inizierà nuovamente la Pandemia? Aiuto, help me, questa potrebbe essere la mia ultima estate: Mare mare mare voglio annegare portami lontano a naufragare via via via da queste sponde portami lontano sulle onde perché alla fine della storia è tutta colpa dell'animale che mi porto dentro che non mi fa vivere felice mai e si prende tutto anche il caffè. L’animale che mi rende schiavo delle mie passioni e non si arrende mai e non sa attendere…..

Anche perché - dovete sapere - per trovare un contatto nella rubrica del mio smartphone ci vuole una laurea in Ingegneria Informatica; forse pure il Master. i contatti della mia rubrica per qualche strana ragione al mondo - altro che fenomeni paranormali: cosa ha in testa quel figlio dei Pooh di DJ. Francesco? E perché tutti i figli non famosi dei personaggi famosi lavorano nelle radio famose? Non possono iniziare da quelle meno famose? Famoso è chi il figlio dei famosi fa! Ma non è così la frase. Fa lo stesso, basta che ci siamo capiti - si moltiplicano come i Gremlins.

Noooo! Ci sono 5 contatti di Bruno Longhi in Rubrica. E adesso quale dei cinque scegliere? Sig! Sig! Sig! Si! Come sono sfortunato!! Cosa ho fatto nella vita per meritarmi una serie di sciagure, una più devastante dell’altra, emotivamente parlando. Mi sono fatto forza da solo. Del resto, ero da solo. Fai un respiro profondo Arsenico17. Un altro e ancora un altro più forte. Inspira e sospira. E che cazzo, che schifo d’aria! Ma non respirare troppo perché gli agenti inquinanti della Lombardia e Provincia - monossido di carbonio, gli ossidi di zolfo, gli ossidi di azoto, l'ozono, il particolato, il radon, il benzene, l'asbesto, gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ed il cloruro di vinile – potrebbero ucciderti di cancro ai polmoni.

Ho perso un minuto a capire quale contatto utilizzare. Sono andato a caso, fidandomi dell’istinto da kamikaze. Ho imprecato in tutte le lingue del mondo. Ho maledetto Sally e chi ha inventato l’alopecia androgena perché non ho potuto mettere una mano nei capelli per combattere lo stress da space. “Adesso capisco cosa significa essere il partecipante di un quiz televisivo di successo. Vincono tanti milioni in gettoni d’oro, ma sono assolutamente meritati. Diciamolo forte e chiaro. Gli show televisivi sono assolutamente necessari. Da partecipare e ripartecipare. Non è possibile sintetizzare. Bisogna partecipare…”.

Vedevo sullo schermo del cellulare delle strane icone rotondeggianti con colori diversi. Ma che cazzo significa? Sono gli Ufo? Extraterrestre portami via voglio una stella che sia tutta mia

Extraterrestre vienimi a cercare voglio un pianeta su cui ricominciare.

Eugenio, te lo devo proprio dire a distanza di una trentina di anni. Approfitto della community di Vivo per Lei. Il tuo pezzo è carino e in un certo senso anche profondo. Chi non vorrebbe lasciare questo mondo strano, dove regna sovrana l’ingiustizia – dove i poliziotti israeliani, armati fino al collo, picchiano senza pietà gente inerme e pacifica al funerale di Shireen Abu Akleh – per ricominciare, tutto da capo, in un'altra galassia dell’Universo?

Ma Eugenio? Amico mio, potevi iniziare impegnarti un po’ di più nella prima parte del testo? Forse il mondo poteva cambiare in meglio. C'era un tipo che viveva in un “abbaino” per avere il cielo sempre vicino voleva passare sulla vita come un aeroplano….

Ma chi ... chiama una mansarda un abbaino? Nessuno. E poi che ... è un abbaino? Aiutatemi vi prego. Nemmeno quelli di Tecnocasa - ed è tutto dire visto la loro sfrontatezza nel venderti qualunque cosa abbia un tavolo con quattro sedie di merda - hanno tutta sta fantasia per proporre buchi di appartamento a peso d’oro in Zona Lambrate e dintorni? Ma gli impianti sono a norma? No, ma aspettiamo al certificazione energetica. L’ascensore? L’appartamento è al piano alto. Il bagno? Appartamento particolare. In comune in fondo al corridoio. Però è un abbaino molto carino con affaccio sulla stazione Lambrate e sull’ingresso in A1 – l’Autostrada del Sole.

E poi - a complicarmi la vita - ci si mette pure il caldo delle lunghe e afose giornate milanesi. Dove l’umidità asciuga persino il citoplasma delle cellule. Di contro, ti puzzano le ascelle e i piedi a fine giornata. Alcune volte anche durante per la gioia dei colleghi e le cassiere dei supermercati. Proprio a Maggio doveva scoppiare la calura? Non poteva aspettare un altro mesetto? Magari, dopo lo space con Bruno Longhi. Perché Dio ce l’ha con me? Cosa ho fatto di male per vivere in una Regione non arieggiata dalla brezza del mare?

Capisco tutti i portatori sani di Lago della Lombardia. Ma una domanda, a distanza di anni, ve la devo proprio fare cari amici lacustri. Perché comprare la seconda casa sul Lago di Como anziché in Liguria o in Romagna? E se il Pifferaio magico si mettesse a prosciugare con una pompa potentissima tutto il Lago? Per questo non compro una casa sul Lago di Como. Sarebbe un cattivo investimento, vuoi mettere una casa al Lago di Como senza il Lago. Un immobile senza affaccio sul Lago. Ben vi sta ragazzini alle prime armi di Tecnocasa. Avete sfidato la gente di Mare. Queste sono le terribili conseguenze. Tecnocasa fallirebbe all’istante, in un battito di ciglia, il sig. Eugenio Finardi non avrebbe mai scritto Extraterrestre e forse (quasi impossibile in Italia) i figli dei personaggi famosi si metterebbero a fare un po’ di gavetta come fanno tutti i mortali nel mondo.

Dr. Longhi domani come andrà la partita tra Juventus e Inter?

“E’ difficile prevedere il risultato per un motivo semplicissimo. Sono state giocate tre partite quest’anno tra Inter e Juventus e tutte si sono concluse con degli spruzzi di polemica, ma anche dopo gare stracolme di equilibro. Non dimentichiamo quella di San Siro, campionato, all’andata che si risolse con Calhanoglu su calcio di rigore a fine primo tempo, quella vinta in Super Coppa dall’Inter in extremis al 120' con Sanchez (I), quella di ritorno di campionato vinta dall’Inter 1-0 dove la Juventus ha fatto ma sua miglior partita. Per cui è davvero molto difficile ipotizzare quello che potrà accadere domani……”

Colleghi, amici e parenti, lontani e vicini, abbiamo intervistato nientepopodimeno che Bruno Longhi. Per chi volesse ascoltare la diretta integrale vi invitiamo a seguirci su twitter.

Lo sapevate che Dybala è il calciatore preferito di Bruno Longhi?

Lo sapevate che Bruno Longhi tifa per la Cremonese?

Ma tu Arsenico17 quale domanda hai fatto al Dr. Longhi?

Nessuna perché sono tanto eccentrico, ma sono stato contento di quelle fatte da Ciccio Indi, Max, Damiano, Ginni ….. Scusate se è troppo poco per voi. Evidentemente, siete abituati a molto di più. Scusate se abbiamo deciso di dare fiducia ai blogger di VxL.

Scusate, chiedo scusa, ma Bruno Longhi meritava più spazio su questo blog. Lo devi dire e l’ho detto senza peli sulla lingua. Bella Bro!

Arsenico17 mi chiami alle 17 in punto!

Dr. Longhi, buonasera sono Arsenico17.

Ah, molto piacere sono con mia moglie in macchina. Mi può dire l’argomento della puntata?

Dr. Longhi si parlerà di calcio, Coppa Italia e Serie A.

Ah, peccato! Pensavo di musica, avevo visto la copertina dei Beatles con il mio nome.

No! No! Dr. Longhi, l’abbiamo fatta in suo onore perché conosciamo la sua passione per la musica.

Ah va, bene (sorriso di sottofondo).

Poi, Dr. Longhi, lei può parlare di tutto. Noi, saremo tutti in religioso silenzio, incantati dalla sua voce magnetica, perché lei è un tassello molto importante della nostra vita. Lei fa parte della nostra vita. Lei è l’essenza dell’andai nei boschi - gli anni passano veloci e con loro se ne vanno tutte le persone più importanti della nostra vita, lasciandoci soli e con una lotta interiore continua tra la volontà di ricordare e l’istinto naturale di dimenticare - perché desideravo vivere con saggezza, per affrontare solo i fatti essenziali della vita, e per vedere se non fossi capace di imparare quanto essa aveva da insegnarmi, e per non scoprire, in punto di morte, che non ero vissuto. Non volevo vivere quella che non era una vita, a meno che non fosse assolutamente necessario. Volevo vivere profondamente, e succhiare tutto il midollo di essa, vivere da gagliardo spartano, tanto da distruggere tutto ciò che non fosse vita, falciare ampio e raso terra e mettere poi la vita in un angolo, ridotta ai suoi termini più semplici……

Dr. Longhi le vorrei fare una domanda, posso? Certo Arsenico17.

Però è l’ultima perché devo andare, scappo. Ho un impegno molto importante.

Qual è stato il suo preferito tra John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr?

Ringraziamo il Dr. Longhi che si è messo a completata disposizione per il nostro space senza chiedere nulla in cambio. Pensate che si è collegato, ben, 15 minuti prima dell’inizio dello space perché voleva essere certo che il collegamento funzionasse a dovere.

Ringraziamo tutti gli ospiti e gli ascoltatori.

Al prossimo @SpaceSerieA, sempre con l’idea di valorizzare i blogger i VxL.

Scusate se è troppo poco….. ma cosa ci devo fare? Sono troppo egocentrico.....

Arsenico17