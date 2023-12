Penso che al Milan, oltre a Ibra, sia necessaria una consulenza intensiva sui fondamenti della “comunicazione positiva”. Alle stravaganti dichiarazioni pre e post partite del nostro allenatore ormai siamo da tempo abituati. Avere 4 o 5 occasioni da gol contro l'ultima della classe che ha pure la peggiore differenza reti del campionato e uscire dallo stadio con il 66 per cento di possesso palla e acciuffare il pareggio allo scadere dopo un assalto alla garibaldina credo che giustificarlo con le solite banalità tecniche ormai spesso ripetute sia qualcosa come si dice a Milano che si traduce in un “ghe ne minga”. Che anche le comunicazioni di Scaroni e di Furlani siano genericamente improntate ad una certa vacuità, come quella rilasciata dal nostro Presidente quando viene chiamato a commentare la decisione della Corte Europea non è cosa che impressiona più di tanto. La stupenda e anche inquietante bellezza della nostra lingua che sicuramente da una parte risponde ad una musicalità unica ha purtroppo dall'altra una principale caratteristica che è quella che consente di poter fare un discorso di diversi minuti senza dire assolutamente nulla. Ma l'Italiano è anche il risultato verbale di una storia e di una attitudine corrispondente. Viene dalla storia di una Italia fino a non poco tempo fa fatta in buona sostanza dalla guerra di unificazione della Nazione da parte dai Savoia. Il concetto ideale di “Nazione" era solo nella mente degli intellettuali o degli idealisti alla Ciro Menotti, oppure nei poeti e nella mente di Mazzini e dell'ingenuo Garibaldi, ma non tanto per i reali torinesi, salvo poi lui, Mazzini fervente repubblicano, farsene una ragione di assoluto e vissuto pragmatismo anglosassone. Non può essere diversamente quindi che anche un linguaggio ancora non completamente unificato in un territorio “nazionale” un tempo costituito da una serie infinita di marchesati, ducati, repubbliche e regni di vario genere fino a nemmeno poco più di duecento anni fa, porti fondamentalmente una virtù nazionale che è poi anche un pregio distintivo: l'arte di arrangiarsi e quindi nel barcamenarsi nel dire e non dire. Del dire tutto e niente allo stesso tempo. E l'Italiano di oggi, benché totalmente immiserito e inquinato mantiene ben ferma la sua naturale “fluidità” per cui è possibile fare discorsi anche di molti minuti senza dire assolutamente niente che abbia un minimo di concretezza. E i nostri politici ne costituiscono un esempio di sublime efficacia.

Quindi i discorsi di Scaroni e Furlani sono per me totalmente inconsistenti, promettono e non promettono, fatti, a mio avviso, solo per riempire le orecchie dei tanti tifosi che instancabilmente seguono con invidiabile e unica passione la squadra anche in trasferta, tifosi che forse oggi avrebbero bisogno di vedere confermate certe premesse che mi sembrano si stiano molto allontanando dai roboanti proclami iniziali, Ma quello che mi ha decisamente sorpreso sono gli “strani” auguri che piovono da oltreoceano dal Proprietario per la verità, ora facente funzioni di quello vero che invece lo è nei pratici e prosaici soldoni che deve ancora ricevere, Strani perché sono l'esatto contrario di quanto ci vorrebbe alla vigilia di una partita anche se con l'ultima della classe a pure a pochi giorni dal Natale. Se avessimo mantenuto il nostro vecchio latino avremmo almeno ancora oggi una lingua che se aveva un pregio era che i ghirigori, i salti quantici di significato, i fantasiosi multisignificato certamente non li aveva. Quale maestria e concisione in un “Quousque tandem abutere, Catilina, patentia nostra? Sono sei parole che dicono molto di più del loro significato. Lo dicono senza se e senza ma. Per l'Italiano benché immiserito di oggi ce ne vorrebbero molte ma molte di più senza arrivare allo stesso certo e laconico significato. L'uscita di Cicerone oggi la applicherei volentieri alla attuale dirigenza. E francamente, nonostante le mie reiterate difese di ufficio comincio a formularle anche per il confuso allenatore che abbiamo. Questo preambolo lo faccio senza descrivere e discutere tecnicamente la partita, salvo qualche accenno.

Quando in un sito di personaggi di grande spessore tecnico e culturale se pure animati da passione di inguaribili dilettanti nella professione di commentatori sportivi, ci sono veri esperti di capacità tecnica come quelli con cui mi sono incrociato nei pochi mesi di mia permanenza in questo sito, si rischia solo di fare loro da paggetto e quindi ai più bravi lascio contendersi la palma di “descrittore tecnico massimo” e quindi "svicolo", essendone totalmente inferiore, su situazioni più ad effetto elicottero, per non usare i soliti inutili inglesismi di cui siamo purtroppo infarciti. Torno al curioso messaggio di auguri, chiamiamoli così, dell' Odisseo Cardinale. Odisseo perché la sua mi sembra ora più una missione in giro per il mondo a racimolare quanto deve a Singer, che una sua vera e magari riconosciuta consapevolezza, degli ormai evidenti suoi errori come la cacciata di Maldini e la disinvolta retromarcia con Ibra a smentire così totalmente il suo progetto organizzativo iniziale. E' un discorso che, a mio avviso, è di una tristezza totale. Possibile che nelle prestigiose scuole di Business americane di cui è accreditato non gli abbiano insegnato l'arte di incitare i guerrieri in battaglia? Come un buon generale dovrebbe fare, pure in situazioni di difficoltà? Come si può pensare che venga presa dalla truppa un discorso di un condottiero che prima di una battaglia dice: non sono soddisfatto di voi? Rimane in questo sibillino augurio una questione piuttosto irrisolta se magari non sia insoddisfatto anche di se stesso.

La mia impressione globale, al di là selle considerazioni tecniche, e mi permetto di farne poi qualcuna, ieri contro la mediocre Salernitana, solo volonterosa e niente più, non per niente in fondo alla classifica, è quella che la “Vecchia Guardia”, al contrario di quella napoleonica abbia un atteggiamento di quasi rassegnazione. Mi riesce strano che un guerriero vichingo come Kjaer, anche dopo aver ricevuto una sventola alla Tyson, non rientri in campo. Che Hernandez stia giocando da molto tempo con una certa indolenza, che Leao abbia ripreso a ciondolare in campo tranne qualche rapido e fulminante sprazzo e sparacchi tiri a vanvera di pura firma. Non è poi così strano che lo splendido Tomori, spremuto fin qui come un limone, stranamente si infortuna, e stranamente il nostro condottiero si accorga di Simic, come dice Zardo solo su intervento divino. Per me del caso. Non per sua scelta tecnica comunque. Quello che all'inizio avevo interpretato come una coesione tra vecchio e nuovo mi sembra sia sempre più uno scollamento, magari anche inconscio, ed in fondo sono sempre i vecchi a fare il “tacon del buso” di una campagna acquisti velleitaria basata su un progetto tecnico che risulta, sempre più, sbagliato. E' comunque sempre Leao a fornire l'assist sul gol casuale di Tomori frutto di una goffa respinta della difesa salernitana e a dare una palla gol a Jovic bravamente salvata da Costil. Ed è Giroud, sempre più immalinconito nella sua solitudine in attacco, a fornire una magica spizzata di testa per la non così facile conclusione di Jovic, uno che il nostro ineffabile lascia pervicacemente fuori quando invece dovrebbe ora essere pervicacemente dentro. Chukuwueze è giocatore abbastanza inutile, ed è costato una fortuna, è comunque lo è stato finora. Reijnders, fondamentalmente mezzala di attacco, con buone capacità di raccordo, abbastanza carente in fase difensiva e quasi costantemente inconcludente al tiro, Luftus un omone lento e legnoso pure lui carente in fase difensiva che perde una palla velenosa che un squadra di migliore tasso tecnico avrebbe trasformato diversamente, sempre finora ovviamente, perché dico quello che mi sembra di vedere ora. Un giocatore di attacco pure lui che nel suo unico guizzo conclude anche malamente. Puliic non certo in posizione ideale a destra, forse meglio come traquartista e comunque pure lui in fase calante. E' sempre Maignan che procura la quasi e penso meritata sconfitta contro una Salernitana in cui il suo unico giocatore di vera classe Candreva riesce ancora ad emergere a 36 anni, il che dice tutto sulla pochezza dell'avversario. Ma poi la salva con un paio di interventi dei suoi. Questo non significa affatto, sia chiaro, che io discuta le qualità “essenziali” dei giocatori menzionati.

Mi hanno già fatto rilevare, penso giustamente, che in altre conduzioni tecniche forse fornirebbero prestazioni ben diverse. E' il progetto della campagna acquisti nella sua concezione che è sbagliato ed i risultati lo confermano. Il Milan era pronosticato in lotta sicura per lo scudetto e ora non lo è. Era considerato fondamentale passare il turno di Champions e non lo si è fatto. Questi sono dati di fatto. Appellarsi agli infortuni è solo uno spostamento laterale del problema che rimane. Bisogna che ci mettiamo d'accordo poi sul concetto del fair play in campo. Perché si fa quando si infortuna Dia e Pulisic è in attacco E non lo si fa, a demerito grave dei salernitani quando si infortuna Tomori. E' vero che la palla è più arretrata, ma se alla vigilia un incontro di calcio viene grottescamente definito come una battaglia con termini che indicano uno scontro e non una danza di corte rinascimentale, che guerra sia e sempre! La Salernitana approfitta di una situazione di diseguaglianza di forze per andare a rete e qui il crinale tra fair play e necessità di vincere si tinge di uno squallido colore di opportunismo antisportivo. Peccato. Bello vincere usando mezzi appunto di fair play. Ma forse è meglio ritornare al concetto di scontro, di battaglia forse più consono. Che Pioli sia in uno stato di confusione tattica mi è apparso ormai più che evidente. Gli stessi commentatori tecnici sono in difficoltà a decifrarne le contorsioni, un poco a tre un poco a quattro. Importante sarebbe che anche i suoi in campo lo capissero ma gli impietosi primi piani sono molti rivelatori di una confusione negli stessi giocatori. Hernandez balla tra Coulibaly e Tchaouna e Calabria pure tra Castanos e Candreva senza che Luftus e Reijnders forniscano costanti coperture. Dopo la confusione iniziale a centrocampo della Salernitana infatti, quando Inzaghi mette a uomo i suoi centrocampisti il Milan cala vistosamente. La Salernitana prende campo e arriva al giusto pareggio dove Luftus è impietosamente sovrastato da Fazio. Cala giustamente anche Bennacer e se l'algerino va in Africa, chi è che difende e filtra nel centrocampo milanista? Il gol della Salernitana del vantaggio è qualcosa di cui non andare fieri sportivamente parlando e ovviamente ritornano sempre alla ribalta coloro che accusano Inzaghi di ritirarsi a difendere condannando l'odiato difensivismo! Forse viene trascurato il semplice fatto che la Salernitana non ne ha più e che il Milan conduce finalmente una pressione che i granata soprattutto nei subentranti non certo dei campioni, non possono sostenere pure alzando il suo baricentro. Ancora una volta la doppia punta risolve una situazione che avrebbe potuto rendere molto indigesto il panettone senza farcitura del Natale 23. Jovic quasi paradossalmente indicato come un acquisto di cui liberarsi appena possibile è invece quella spalla indispensabile a un sempre più declinante Giroud che i suoi lampi comunque li mantiene. Una squadra scoordinata a centrocampo come la nostra, in prospettiva di una assenza più che probabile di Bennacer, visto che sul mercato è difficile che si vada per giocatori di un certo spessore, richiede soluzioni tecniche diverse che, a mio avviso, prevedano l'impiego di due giocatori come Calabria e Florenzi in posizioni anche di costruzione e di copertura.

Ma che soprattutto preveda, sperando la dia Ibra, una diversa carica a chi scende in campo che una generica “insoddisfazione”, che si dimostra parola irreale ed impropria pronunciata in frangenti di difficoltà.