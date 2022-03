Amo troppo il Milan e il calcio per non iniziare questa analisi criticando il comportamento degli spettatori che a Cagliari hanno usato frasi e comportamenti che possiamo definire solo "beceri". All'alba del 2022, con situazioni che definire drammatiche è fin troppo superficiale, con una pandemia non ancora debellata, che ci ha rovinato due anni di esistenza, oltre a causare più morti dell'ultimo conflitto mondiale, dover parlare di episodi di razzismo è totalmente assurdo. Qui non è questione di "cultura", ma piuttosto di persone "ammalate", che vanno prima isolate e poi curate. Bisogna capire che non c'è più tolleranza con chi non sa stare alle regole della pacifica convivenza. Il calcio e lo sport in generale non hanno bisogno di queste "mele marce".

Detto ciò, torniamo al rettangolo di gioco. A otto giornate dalla conclusione del Campionato, nulla appare deciso, con quattro formazioni in corsa per lo scudetto e cinque alla ricerca di assicurarsi i quattro posti disponibili per partecipare alla Champions del prossimo anno.

La classifica attuale vede il Milan primo con 66 punti, il Napoli 63, Inter 60 con una partita da recuperare, contro il Bologna, Juventus 59 e Atalanta 51 ma con una partita in meno. Quest'ultima giornata ha visto vincere tutte le formazioni di testa, tranne l'Inter, fermata dal pareggio casalingo contro la Fiorentina e apparentemente avvolta in una crisi che ne sta notevolmente rallentando la marcia.



Dopo la pausa che sancirà quali nazionali si qualificheranno per il prossimo Mondiale in Qatar, il calendario proporrà due scontri particolarmente interessanti che già potrebbero dare un quadro più preciso sul finale. Juventus-Inter e Atalanta-Napoli, mentre il Milan affronterà il Bologna a San Siro. Sia la sfida di Torino che quella di Bergamo qualora vedessero concretizzarsi le vittorie delle squadre allenate da Mister Allegri e quella partenopea da Mister Spalletti, decreterebbero la definitiva esclusione delle due formazioni neroazzurre dalle rispettive corse, allo scudetto e alla qualificazione Champions. Ma allo stesso tempo al verificarsi di qualsiasi altro risultato, tutto resterebbe quasi invariato.

La tanto criticata Inter, qualora riuscisse a vincere a Torino, cosa possibilissima, tornerebbe ad essere la favorita per la vittoria finale, così come è stato scritto per mesi e come gli scommettitori continuano a ribadire, assegnandole la quota più bassa per la vincita dello scudetto. Senza evidenziare quanti scontri diretti ci siano ancora da giocare.

La vittoria del Milan a Cagliari è un ulteriore tassello su un percorso che continua ad essere entusiasmante. Chi segue il calcio con particolare attenzione sa quanto la Sardegna sia una tappa costantemente favorevole e non mi aspettavo certo sorprese, sono altre, "storicamente" le partite più complicate e l'Udinese ne è una dimostrazione fin troppo evidente. La crescita esponenziale di Kalulu è una graditissima sorpresa che relega Romagnoli in panchina e probabilmente verso altra squadra. Bennacer torna ad incidere in modo determinante e si torna a rivedere il "vero" Rebic di cui abbiamo assoluto bisogno. L'azione al minuto 84' che porta ben sei giocatori del Milan dentro l'area avversaria, con soli tre difensori, anche se non concretizzata da Calabria con il gol che avrebbe sigillato la vittoria, è la dimostrazione di quanto questa squadra sappia lottare e sacrificare dal primo al novantesimo minuto. Le lacune non mancano certamente e sono quelle che abbiamo sempre evidenziato, ma questo non interferisce certo sui complimenti da fare a tutti, squadra, allenatore e dirigenti. Dopo molti anni di sofferenza, fra sbagli e delusioni, essere tornati così in alto, aver eliminato quel fango che sembrava togliere ogni possibilità di tornare a competere per qualche traguardo, è già una splendida soddisfazione.

Abbiamo sempre affermato che gli obbiettivi da raggiungere sono due: qualificarsi per la Champions e migliorare i 79 punti conquistati lo scorso anno, che valsero il secondo posto. Senza essere scaramantici entrambi sembrano ampiamente alla portata. Un trionfo per Mister Pioli e per una squadra che ancora oggi sono in pochi a pronosticare come vincente. Si potrà anche puntare a ciò che ad inizio anno sembrava impossibile? Lo sapremo fra otto giornate, una partita alla volta, senza guardare oltre, consapevoli che in caso di arrivo a pari punti, ad oggi siamo in vantaggio solo con l'Inter, ma anche che tutti gli interpreti non si risparmiano, dando sempre il massimo.

Chi è l'avversario da temere maggiormente? L'Inter, il Napoli, la Juventus o il ritorno alquanto improbabile dell'Atalanta, oltretutto impegnata anche in Europa League che potrebbe vincere? La risposta penso che ogni tifoso milanista la conosca perfettamente, dobbiamo temere solo noi stessi.

Manca ancora molto e non voglio certo illudermi, ben felice, se succedesse, di salire sul carro degli altri.