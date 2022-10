"Da giovane ero troppo gentile, troppo cerebrale. Il calcio è la giungla ed io ogni tanto avevo bisogno di essere preso a calci".

Questo è Olivier Giroud, nato a Chambèry, in Francia, con origini italiane, grazie alle sue nonne, una triestina e l'altra bergamasca. Attaccante, molto abile nei dribbling, mancino naturale e forte soprattutto fisicamente.

Nella sua carriera coi club, è stato campione di Francia con il Montpellier (2011-2012), Campione d'Italia con il Milan (2021-2022), ha vinto quattro volte la FA Cup (2013-2014, 2014-2015 e 2016-2017) con l'Arsenal e (2017-2018) con il Chelsea, tre volte ha vinto il Community Shield (2014, 2015 e 2017) sempre con l'Arsenal, ha conquistato l'Europa League (2018-2019) e la Champions League (2020-2021) con il Chelsea.

Vanta inoltre tre titoli di capocannoniere Ligue 2 (2009-2010) 21 reti con il Tours; Ligue 1 (2011-2012) 21 gol con il Montpellier ed Europa League (2018-2019) 11 gol con il Chelsea, il FIFA Puskás Award (2017) e l'inserimento nella squadra della stagione dell'Europa League (2018-2019).

Quante cose ha vinto il nostro Olivier Giroud, ma oltre a tutta questa sua carriera e tanti titoli assegnati, l'attaccante francese, arriva al Milan, dove la dirigenza rossonera trova un accordo con gli inglesi per l'arrivo del giocatore, a fronte di un indennizzo di 1 milione di euro da pagare al Chelsea per il suo cartellino + 1 di bonus. Giroud, così, firma un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione e gli viene assegnata la maglia numero 9.

Il 29 agosto realizza i primi gol in rossonero, mettendo a segno una doppietta nel match contro il Cagliari, vinto col risultato di 4-1. Il 2 settembre risulta positivo al COVID-19, in seguito a tampone molecolare, che lo costringe a un isolamento fiduciario, risultando poi negativo a un nuovo tampone effettuato il 10 settembre. Nella prima parte della stagione, anche a causa della positivà al COVID-19 e di problemi alla schiena, non riusciva a trovare realmente il ritmo in partita e nonostante ciò le sue reti sono state fondamentali per la vittoria contro l'Hellas Verona (3-2), il Torino (1-0) e Roma (3-1). Il 13 gennaio realizza il suo primo gol in Coppa Italia, nell’ottavo di finale vinto per 3-1 contro il Genoa.

Nella seconda parte di campionato il giocatore, è risultato più decisivo al Milan, a cominciare dal derby di Milano contro l’Inter del 5 febbraio, nel quale sigla la doppietta decisiva per la vittoria dei rossoneri. Il 6 marzo, segna il suo primo gol in trasferta in Serie A, in occasione della vittoria per 1-0 allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli. Il 24 aprile, si ripete contro la Lazio realizzando il goal dell' 1-1. Il 22 maggio, mette a segno un'altra doppietta, in occasione della vittoria esterna per 3-0 al Mapei Stadium contro il Sassuolo, partita che certifica la vittoria del campionato da parte dei rossoneri. Conclude la stagione di Serie A con 11 reti in 29 partite (14 in 38 partite considerando tutte le competizioni), diventando il giocatore straniero più anziano (35 anni e 234 giorni), a raggiungere la doppia cifra alla stagione d’esordio nel campionato italiano. Inoltre, è anche il terzo giocatore francese nella storia del Milan ad essere andato in doppia cifra in una singola stagione, dopo Jean-Pierre Papin e Jérémy Ménez.

Il 27 agosto 2022, in occasione della gara casalinga vinta per 2-0 contro il Bologna, realizza il suo primo gol nella nuova stagione, nonché il 300esimo complessivo considerando club e nazionale. Due giornate più tardi arriva nuovamente la rete del 2-1 nel derby di Milano vinto contro l'Inter, dove infatti, la Curva Sud, comincia ad elogiarlo con il coro "si è girato Giroud". Il 14 settembre sigla, su calcio di rigore, la sua prima rete con i rossoneri in Champions League nella gara casalinga contro la Dinamo Zagabria (3-1).

Cosa si può dire di lui? Un calciatore dalle grandi qualità, con la voglia sempre di fare di più, con una grinta pazzesca ed anche se ha 36 anni ad oggi, vanta di grandi titoli, di grandi vittorie e con una maglia, dove ha sfatato anche la "maledizione" della numero 9.

Continua così bomber!!