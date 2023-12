Si chiude un 2023 per me pessimo: tra me e mia moglie 13 settimane di ospedale; qualche settimana di malattia tra il mio ginocchio che si blocca (giuro che non mi alleno a Milanello e che non sono seguito dallo staff del Milan)e il covid.

Non mancano piccoli guai domestici: lavatrice e lavastoviglie che devono essere sostituite, perdita d’acqua che fa saltare le schede della caldaia e due incidenti d’auto (dalla parte della ragione fortunatamente). Il secondo è l’emblema dell’anno sfortunato: questo mercoledì si smagnetizza il bancomat, vado alla banca per la sostituzione (nel rispetto degli slot previsti dalla federazione), parcheggio diligentemente l’auto negli appositi spazi e, quando esco dalla banca, mi ritrovo un’auto addosso alla mia.

Fortunatamente mi resta questo spazio in cui ho ripreso a scrivere dopo anni (e con due riconoscimenti ) e il Milan (sia che vinca sia che perda).

Ora speriamo che il 2024 essendo un anno bisesto non riprenda il detto che sia anche funesto. Vi saprò dire...

Ma come si chiude l’ultima giornata calcistica dell’anno? Con qualche amico avevamo fatto qualche pronostico ma come naturale che sia non abbiamo azzeccato il tutto. Previsto vittorie difficili per Milan, Atalanta e Fiorentina. Avevamo previsto anche la possibile vittoria della Salernitana, perché le ultime due partite erano in crescendo (contro Atalanta e Milan). Ci pareva probabile il pareggio a Genova dell’Inter. Stupiti invece dalla sconfitta del Bologna a Udine (tranquilli sostenitori del Pioli out a favore dj Thiago Motta, sono cose che capitano). E sul Napoli? Pragmatici. La squadra non ha fisionomia e continuerà a faticare, ci si poteva aspettare un risultato non positivo con il Monza, anzi qualche amico subdorava il colpaccio dei brianzoli.

Ci rimaneva Juve - Roma, dove si pensava ad un pareggio ma con aperte le altre ipotesi. Insomma se dovevano giocare la schedina a sistema avremo messo un X12.

Alcune di queste partite le ho viste, e cosa ho visto?

L’Atalanta non mi è piaciuta particolarmente, ha sofferto contro un buon Lecce. Loockmann ha dimostrato di essere decisivo ma di trovarsi meglio ad oggi con Muriel che non con Scamacca.

Il Napoli senza Oshi e Politano fatica tantissimo e Kvara da solo non può fare miracoli. Continuo a non capire perché si punti così tanto su Raspadori e così poco su Simeone quando non si ha un campo Oshimen. Eppure si è visto l’utilità di un centrale classifico nella sponda opposta e cioè in Colombo che difendeva palloni, apriva corridoi e smistava giocate.

De Laurentis almeno ci mette la faccia prendendosi le sue responsabilità. Speriamo ci metta anche la testa lasciando il governo “tecnico” agli esperti.

Mi siedo poi per gustarmi Genoa - Inter, mentre l’amico e collega genovese e genoano mi manda video in diretta dalla curva che anticipa esagerando i fuochi di Capodanno. E probabilmente il fumo deve aver creato problemi a Doveri che non vede l’incredibile spinta a due mani di Bisseck. Dov'era Doveri? Non è un gioco di parole, Doveri era nella miglior posizione possibile per vedere quello che hanno visto tutti. E il var? Irratti deve aver avuto problemi nel leggere la consegna e infatti è stato notato in un Bar di Lissone.

Partita difficile per l’Inter e in particolare senza Di Marco e Lautaro. Ed il fatto viene segnalato dai più come scusante per il risultato (Pioli verrebbe accusato di essere la causa delle assenze). Simone Inzaghi invece non si nasconde e si assume le responsabilità di non aver interpretato al meglio la partita.

Ci sono poi elementi di riflessione: Arnautovic lotta ed esce con la maglia più nera che bianca, mentre Thuram esce lindo. Chala e Miky non pervenuti, bene Barella gioca una signora partita ma torna ad esprimere un nervosismo preoccupante.

Ma sopratutto sono le parole post partita di Acerbi che vengono interpretate in maniera diversa, sia tra i supporter dell’Inter che i commentatori: giocare a nascondino come Allegri parlando di rosa inferiore dell’Inter o parole alla dirigenza meneghina chiedendo interventi di sostanza? Vedremo. Di certo l’Inter ha sofferto con il Genoa ma, ripeto, a mio parere il pareggio stava nelle cose.

Il mio Milan invece esce vincente, ed era importante. Non una grande partita, ma una partita tattica e accorta in difesa (come suggeriva Capello a noi esterni, e non certo a Pioli). Clean sheet, pochi rischi, bene Calabria e bene Theo. E mancata la sua spinta a sinistra? Certamente, ma Theo ha dimostrato ieri quale è la sua importanza in campo. Inoltre Florenzi ha limitato lo spauracchio Berardi. Bene Bennacer e Pulisic. Male Loftus. Male perché seppure si è mosso molto e stato ancora una volta disordinato e poco attento al raddoppio. Leao? Il problema suo è doppio: tornare in forma e non abbattersi davanti ad una giocata sbagliata o sfortunata. Serve molto lavoro psicologico. E Pioli? Ha mostrato di avere dalla sua la squadra in un momento dove invece la società latita. Che Cardinale non alzi il telefono non è cosa di poco conto. Che Ibra sia a Miami è il sintomo di come ancora manchi chiarezza nel suo ruolo. Ma Pioli appunto “non ha paura”. E, sul risultato ancora in bilico, fa entrare Simic per dare fiato ad un discreto Kyer e Zeroli per il poco utile Loftus. Peccato perdere Bennacer per la coppa d’Africa, ma giusto e corretto che sia così.

Non per vittimismo, ma pensiamo cosa abbia voluto dire per Pioli non avere Bennacer per praticamente tutta l’andata, per la Champions, e cosa vorrà dire non averlo a gennaio. Pensate all’Inter senza Cahla, la Juve senza Rabiot, il Napoli senza Lobotka, l’Atalanta senza Koopmainers ecc.

Veniamo infine alla partita regina della giornata e cioè Juve - Roma. Mi sono divertito, partita maschia con alcuni spunti di qualità. Poteva andare a finire in qualsiasi modo, ma oggi la Juve è la squadra più in sincrono del campionato. Non mi piace il suo gioco, in generale non mi è mai piaciuto Allegri anche quando era al Milan. Però nelle sue tattiche è efficace. E la Juve rimane in corsa per lo scudetto. Non la penso però come Acerbi, la Juve non si è rafforzata perché per questa stagione ha preso solo Wean ma ha perso, per motivi non calcistici, Pogba e Fagioli. Inoltre, rispetto all’Inter, sta facendo giocare molti più giovani come Miretti, Yldiz, Colussi Caviglia ecc. Però penso che Acerbi segnali, più che un nascondersi, qualche elemento di carenza nella rosa, anche a seguito di problemi come ad esempio l’infortunio di Cuadrado (ma aveva senso puntare su di lui vista l’età e qualche problemino fisico?).

Non si capiscono ancora poi gli acquisti di Frattesi (che forse in questo momento sta rimpiangendo la sbrufomeria sua e del suo procuratore rispetto al Milan dove avrebbe avuto maggior spazio) per non parlare del rientro di Sanchez che sembra più un “Abuelo poco Maraviglia” che non il “Ninjo Maraviglia”. Arnautovic invece sembra in ripresa. Capiremo cosa farà Marotta, ma certamente nelle ultime partite l’Inter ha avuto un poco di fortuna (come deve essere nel calcio, il famoso c***, Sacchi docet), vedi regali con la Lazio, un rigirino o appunto la svista di Doveri. Per non parlare dell’ inaspettata uscita dalla Coppa Italia.

Poi spiace per Acerbi, ma se l’Inter non vincerà lo scudetto (o la Champions) sarà fallimento. Perché è il terzo anno che l’Inter ha i favori del pronostico per cucirsi la stella e solo la finale di Champions ha salvato lo scorso anno la panca di Inzaghi.

Ed ora buon anno a tutte e tutti!