Ti siedi per vedere una partita di calcio e poi ti ritrovi ancora nella vergogna del razzismo, in questo caso con insulti irripetibili verso Maignan, portiere del Milan, che giustamente non ci sta e con lui tutto il Milan e l’arbitro Maresca. Il questore di Udine parla di episodi circoscritti a pochi tifosi dell’Udinese. Peccato però che poi il pubblico friulano invece di sostenere con applausi il portiere del Milan dopo questi fatti lo fischiava (ed anche peggio) ogni volta che toccava palla.

Il razzismo non è mai “un episodio circoscritto” ma è un male che è penetrato anche nel calcio da molti anni ormai. E non solo in serie A ma in tutte le categorie, anche in quelle giovanili. E ad oggi continua a “vincere” perché nessun provvedimento riesce a mettere la parola fine. E’ un male che viene da molto lontano, qualcuno ancora ricorda, di tanto in tanto, la vignetta sul “Guerin sportivo” dedicata nei primi anni sessanta al matrimonio tra il calciatore brasiliano Germano, dalla pelle scura, e la contessa Agusta. in questa vignetta i parenti di Germano era disegnati come cannibali con l’anello al naso.

Purtroppo le cose non sono migliorate, anzi sono progressivamente peggiorate. Proprio a Udine , nella seconda metà degli anni ottanta dello scorso secolo ci furono scritte sulla casa di Barbadillo (“Vattene Negro di Merda") seguite da telefonate di minaccia e poi contro l’acquisto di un calciatore, l’israeliano Ronnie Rosenthal: “Via gli ebrei dal Friuli” e “Rosenthal vai nel forno” erano le scritte fatte sui muri accompagnate da una svastica.

Nel 1992 alla Lazio deve arrivare Winter, calciatore della Nazionale olandese, ma per gli ultras biancocelesti Winter è nero ed è ebreo.e sui muri di Roma compaiono scritte come “Winter Raus”, “Gli ebrei non li vogliamo, la purezza della Lazio rivendichiamo”. Nel 1996 allo stadio del Verona viene esposto un fantoccio impiccato e uno striscione: "Il negro ve lo hanno regalato, mandatelo a pulire lo stadio" contro l’acquisto dell’olandese Maickel Ferrier. E poi avanti con i lanci di banane dei tifosi dell’Atalanta contro i giocatori del Milan nel 2014, gli insulti a Balotelli, Bakayoko, Lukaku e Koulibaky recentemente, le assurde parole dell’ex presidente FGCI Tavecchio. Ma solo per citare alcuni casi tra i tanti troppi capitati. Perché non si trova la soluzione? Perche quelle più drastiche, come sospendere definitivamente una partita, creano problemi sia all’industria calcio che a una parte politica che pesca in questo bacino?

Ma torniamo alla partita, anche se mentalmente non è facile e, come vedremo, non lo,sarà neanche per i giocatori. Inizialmente il Milan dimostra di essere in “forma” e di aver “voglia” di vincere su un campo tabù da anni e per prendersi una rivincita rispetto alla sconfitta dell’andata. Ci sono buone percussioni centrali con Loftus e qualche tentativo di azioni “a rimorchio” sulle fasce, poche ma più efficaci a sinistra, molte ma confuse a destra. Proprio su una azione sulla sinistra arriva il vantaggio con Loftus grazie alla giocata di Leao per Theo che appunto da la palla all’inglese che arriva “a rimorchio”. E la metter in rete. C’è anche un possibile rigore per una testata di Lucca a Pulisic che Maresca considera contatto di gioco. Sicuramente non è stata volontaria, ma comunque ben più netta nell’essere fallosa rispetto al contatto leggero di Adli che portò al rigore vincente per l’Udinese all’andata. Maresca però arbitra bene e la sua decisione non è “scandalosa”.

Seppure il Milan sembri esserci, si intravedono però troppi errori a centrocampo, in particolare di Rejinders e un poco di Adli. Poi arriviamo il fattaccio: tifosi dell’Udinese che insultano Maignan una prima volta e poi, nonostante gli avvisi al pubblico chiesti da Maresca, una seconda portando alla sospensione della partita. Passano alcuni minuti prima della ripresa del gioco e il Milan che rientra in campo è un’altro, un Milan che mostra di essere in difficoltà dal punto di vista psicologico e in queste difficoltà l’Udinese trova lo spunto per il pareggio con una bella azione di Sarmadzic, facilitata da un Kjaer che sbaglia i tempi, nel suo unico ma grave errore di tutta la partita.

Nel secondo tempo il Milan continua ad essere in difficoltà, con molti errori di misura, in particolare sempre di Rejinders nella sua peggior partita al Milan, ma anche in Calabria. Fortunatamente c’è un ottimo Gabbia che interviene in maniera superlativa in più occasioni. E in queste difficoltà l’Udinese entra come un coltello nel burro e si vede regalare da un pasticcio Rejinders -Theo il goal del vantaggio.

Sembra avvicinarsi l’ennesimo secondo tempo da flop rossonero vissuto in altre occasioni, nelle chat riprende rumorosamente il brontolio su Pioli. E invece Pioli compie l’ennesimo “atto” da allenatore capace: azzecca i cambi, ridà serenità alla squadra e si porta a casa la vittoria. Il primo cambio è per l’opaco Reijnders con Okafor con arretramento di Loftus e, pochi minuti dopo, fuori un Calabria in difficoltà e un Pulisic che ha lavorato molto ma con poca qualità ed entrano Florenzi e Jovic. La linea di diesa è più tranquilla, Adli comincia a crescere nella precisione, Loftus aiuta in copertura, l’Udinese deve aggrapparsi ai falli tattici (ben sei cartellini gialli alla fine), Leao va ad intermittenza ma ancora dalla sua fascia e con il suo contributo e quello di Theo nasce il pari di Jovic che riprende e mette in porta un pallone di Giroud deviato prima sulla traversa e poi rimbalzato sulla riga di porta.

Ora il vantaggio “psicologico” passa al Milan mentre l’Udinese subisce il colpo. I rossoneri sentono la possibilità della vittoria e non si accontentano del pari e la vittoria arriva con un bel goal di Okafor su corner battuto da Florenzi. Il Milan la ribalta grazie a Pioli che per la prima volta batte Cioffi. Il carattere mostrato nel riprendere la partita dimostra la voglia di una squadra che però deve ancora crescere mentalmente e nella precisione. Nonostante il 73% di possesso palla ieri sono emersi errori nei passaggi e poca continuità in giocatori come Leao. Tra i migliori svettano Loftus, Gabbia, Theo, Jovic e Okafor. Nell’Udinese mi è piaciuto Lucca, sia per la potenza fisica sia nel suo muoversi con intelligenza. Partita da sufficienza ma sembra esserci un grande potenziale. Con questa vittoria il Milan va a gestirsi una settimana in tranquillità tenendo obbligate le squadre davanti e quelle dietro a rimanere invece in pressione. 9 punti dalla vetta sono tanti e 9 punti di vantaggio sulla quinta in Champions altrettanti, ma basta sbagliare un paio di partite per rendere tutto più complesso.