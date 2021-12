La Juventus porta a casa il primo posto del girone di Champions League. Buona Champions per la Juve, al contrario del campionato che non sta andando molto bene.

Vince contro il Malmö grazie ad un gol di Moise Kean, dopo un assist meraviglioso di Federico Bernardeschi. Mentre a San Pietroburgo, Zenit-Chelsea finisce in pareggio, per 3-3. Deve essere molto fiero Allegri per aver superato i campioni d'Europa!

Oggi, giovedì, giocheranno altre 3 italiane. In Europa League giocherà il Napoli, che dovrà vincere contro il Leicester, scenderà in campo anche la Lazio contro i Turchi del Galatasaray. La partita non è importante, data già la qualificazione. In Conference League, scenderà in campo la Roma contro il CSKA di Sofia, ma anche la Roma è già qualificata.

Avrebbe dovuto giocare anche l'Atalanta, in una partita decisiva, ma la partita è stata posticipata a giovedì per le condizioni pessime del campo per via della neve. Speriamo che l'Atalanta vinca, per vedere un'altra italiana nelle fasi finali di questa meravigliosa competizione.

Andrea, 12 anni