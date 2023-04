Nella ventottesima giornata di Serie A, durante il posticipo domenicale, è andato in scena il primo film della trilogia scritta e diretta dai Partenopei e Meneghini Rossoneri. Ebbene sì, dopo i sorteggi dei quarti di finale di Champions League, i quali hanno stabilito che il Napoli e il Milan dovranno sfidarsi per ottenere un pass per la semifinale, nella serata di ieri al Maradona è andato in scena il primo dei 3 incontri primaverili, tra le due formazioni.

Analisi della partita

Alle 20:45 l'arbitro Antonio Rapuano dà il via all'incontro allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

La formazione di Luciano Spalletti scende in campo con il modulo 4-3-3, con la pesante assenza di Oshimen: Meret tra i pali; Di Lorenzo, Rrahamani, Kim e Mario Rui completano la linea difensiva; a centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski; Politano, Kvaratskhelia e Simeone completano il tridente offensivo.

Il Milan, a caccia del riscatto dopo l'ennesimo flop di questa stagione arrivato nella trasferta di Udine, scende in campo con il modulo 4-2-3-1: Maignan tra i pali; Hernández, Tomori, Kjear e Calabria completano la linea difensiva; a centrocampo Tonali e Bennacer alle spalle di Diaz, Krunic e Leao; in attacco il francese Olivier Giroud.



Era sicuramente un match molto atteso, una partita che poteva essere considerata, in caso di vittoria azzurra, un altro passo importante verso la vittoria finale, ma così non è stato!

Il Napoli tracolla tra le mura di casa, trova un Milan, forse il migliore della stagione, che sigla un poker veramente impronosticabile. La formazione Partenopea offre una scarsa prestazione, viene annichilita da un Diavolo a dir poco sublime.

Una notte davvero magica per Mister Pioli e i suoi, ma soprattutto per l'asse portoghese Leao che sigla una doppietta, un gol al diciassettesimo del primo tempo su assist di un ottimo B.Diaz e un altro nella ripresa del secondo tempo (59'). A completare il poker rossonero sono Diaz e Saelemaekers.

Il Napoli esce con le ossa rotte nel primo confronto contro il Milan, ma siamo davvero sicuri che l'incontro di campionato rispecchi davvero la realtà?

Ovviamente nel calcio a parlare è il campo. Si possono fare pronostici, si possono avere delle idee su chi possa prevalere durante la partita, c'è anche però un detto molto comune che dice: il pallone è rotondo!

Il fattore più bello di questo sport forse risiede proprio nell'imprevedibilità, ma forse non è proprio l'aspetto più peculiare, poiché la tattica di gioco, le strategie dell'allenatore e dei suoi collaboratori sono la parte più affascinante del Calcio.

Ma cosa vogliamo affermare con ciò? Senza ombra di dubbio il Milan visto al Maradona nella serata di ieri è stato ottimo, meritevole del risultato ottenuto, davvero un bel vedere per gli occhi di tutti gli appassionati. Ma siamo sicuri che il Napoli visto ieri è stato quello con la sua vera identità? Possibile che una squadra che ha dominato per un'intera stagione e che ha perso pochissime partite abbia avuto questa défaillance così pesante? Chiunque vedendo quello 0-4 è rimasto basito.



Avendo i dati alla mano e facendo alcuni calcoli è lecito però fare anche alcune possibili ipotesi e deduzioni: potrebbe prendere corpo l'idea che Mister Spalletti abbia voluto mascherare la vera identità della sua squadra, e quindi di non mostrare il meglio del suo organico in vista dei due impegni di Champions. Come sappiamo le squadre prima di arrivare al match sul campo, nello stadio, vi è tutta una preparazione dietro, tra cui le prove tattiche, che ad oggi, attraverso la tecnologia di ultimo livello, si ha la possibilità di analizzare i punti deboli e quelli forti della squadra avversaria attraverso i supporti video.

Al termine di questa gara sicuramente chi ne è uscita sconfitta è la formazione azzurra, ma siamo sicuri che sia proprio così?

La prima pellicola della trilogia ha svelato il primo finale e il suo vincitore, ora non resta che gustarci i prossimi due capitoli.

Assisteremo ad alcuni colpi di scena? Chissà, per ora non resta che attendere e ipotizzare alcuni possibili scenari.

Cari appassionati e Care appassionate, l'appuntamento è al prossimo 12 aprile 2023 per Milan vs Napoli.

Buona visione!