Nel recente confronto contro la Lazio, il Napoli ha dimostrato una gestione oculata, conquistando un prezioso pareggio 0-0 all'Olimpico. Nonostante il risultato invariato, la partita è stata caratterizzata da un possesso palla predominante del 62%, mettendo in luce la strategia adottata nonostante le notevoli assenze di giocatori chiave come Simeone, Osimhen e Kvaratskhelia.

La mancanza di tiri in porta può essere compresa considerando la solida difesa della Lazio, attualmente la quarta migliore della Serie A.La difesa del Napoli ha mostrato una notevole coesione nelle ultime quattro partite, subendo soltanto due reti. Questo dato sottolinea la resilienza della squadra, specialmente alla luce della finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, giocata con 10 uomini per gran parte del match. Mazzarri e la squadra affrontano sfide significative, ma la capacità difensiva è un aspetto positivo da considerare.



Guardando al futuro, il ritorno di giocatori chiave come Anguissa, Kvaratskhelia e Simeone potrebbe essere la chiave per il rilancio del Napoli. Invocare le dimissioni di Mazzarri sembra prematuro, soprattutto considerando il contesto avverso e gli infortuni che la squadra ha dovuto affrontare.

La prossima sfida contro il Verona si configura come un momento cruciale per valutare il ritorno alla forma della squadra e consolidare il pragmatismo tattico.

Il pareggio 0-0, nonostante la noia apparente, è stato elogiato da commentatori e tifosi. Un commento sulla prestazione del Napoli sostiene: "Senza Osimhen, Kvara, Anguissa e Simeone, è un punto d'oro per il Napoli. Perfetta la prova difensiva contro la Lazio, che fa qualcosa in più senza però meritare la vittoria. Certo, lo spettacolo è un'altra cosa, ma con questa umiltà e compattezza, il 4° posto non è un miraggio."