Antonio Conte, i motivi secondo i quali il tecnico salentino sceglierà il Napoli per il suo rientro in panchina.

In questi giorni Antonio Conte è stato ripetutamente avvistato in giro per l’Italia. C’è chi lo ha visto a Napoli, intento a cercare casa nella zona di Mergellina e Posillipo, un appartamento vista mare da dove vedere la sua splendida barca. C’è chi giura di averlo visto in giro in Lambretta, (non con la vespa, non è mica un pirla), in via dei Fori Imperiali a Roma, direzione Colosseo. Chi sottolinea che a Milano ha ancora l’appartamento dai tempi dell’Inter e di averlo visto scaricare quintali di video sulle squadre avversarie, quelli dell’Inter in testa. E chi semplicemente dice: “Antonio Conte? Abita a Torino.”… Quindi è tutto chiaro: Antonio Conte è destinato alla panchina del Milan, no, scusate, va alla Juve, no, no, andrà alla Roma. No, scusate di nuovo, sarà del Napoli. In poche parole al momento è un allenatore itinerante. Si muove velocemente su e giù per l’Italia per onorare e soddisfare tutti gli avvistamenti e i relativi divulgatori. Per Conte c’è la fila, da nord a sud. La dorsale dell’Italia calcistica è in cerca di un “Conte” che possa nobilitarla. Ma come dare torto a chi lo vorrebbe alla guida della propria squadra? Con lui si hanno delle certezze assolute, lo dice la sua storia, lo dice la sua “garra”. Garantisce competitività immediata, ma vediamo caso per caso.

Panchina Milan

Pioli dopo cinque anni ha concluso il suo ciclo a Milano, non verrà riconfermato. Probabilmente, per paradosso, paga la vittoria di uno scudetto arrivato all’improvviso, anticipando la programmazione dichiarata. La vittoria ha cambiato la pianificazione portando a credere di essere più avanti nel processo di crescita, creando illusioni. A questo si aggiunge una gestione sbagliata, da parte della proprietà, che effettuando scelte discutibili in serie non ha certo aiutato la società. L’allontanamento di Maldini e Massara in primis. Anche l’avvento di Ibrahimovic deve ancora dimostrare la sua validità. Alla luce dei recenti risultati e del feeling ormai interrotto la panchina è disponibile. Per Conte sarebbe un passo altamente stimolante: vincere uno scudetto anche con i rossoneri completerebbe il tris magico. Juve, Inter e Milan, le tre squadre più blasonate d’Italia, tanta roba. In rossonero troverebbe Ibrahimovic, suo grande ammiratore e vocina perpetua nelle orecchie di Cardinale, che spinge per il suo ingaggio, oltre ad una squadra con buone basi, nella quale inserire nuovi giocatori a lui graditi. Al Milan, aldilà degli investimenti, troverebbe parecchi giovani di talento e lui ha dimostrato che riesce sempre a tirare fuori tutto dai suoi giocatori. Nel periodo interista risaltò una sua dichiarazione d’amore: “Adesso so cosa vuol dire essere interisti…” Resta da capire come si comporteranno i tifosi del Milan. Ma basterà partire bene a vincere un derby per cancellare il passato e poi, come si dice, “Verba volant, scripta manent”. Italiano, forte, vincente. Per il Milan sarebbe il massimo in circolazione, darebbe la certezza della cultura del lavoro h24 e della piú alta competitività. Fin qui tutto bene, ma c’è qualche perplessità. Essendo un allenatore molto esigente, ci sarebbe da mettere mano al portafoglio in maniera pesante e francamente non si sa quanto Cardinale ci sentirebbe, in considerazione del fatto che, dal punto di vista economico, anche il contratto di Conte sarebbe pesantissimo. É un allenatore determinato, non gli piace partecipare, lo ha sempre dichiarato: “In una squadra devo avere la sensazione di poter vincere.” Conte è un personaggio sofferto. Le mezze misure non sono per lui, é un fumantino e, se il rapporto in corso prende la piega sbagliata, conclude l’opera ma se la lega al dito e poi molla. Considerati i pro e i contro, sarebbe l’allenatore ideale ma problematico per i costi e forse per la piazza. Da verificare anche l’interazione con Ibrahimovic. Forse per il Milan sarebbe meglio un giovane tipo Motta, o Italiano, capacità notevolissime dimostrate, costi e pretese adeguati, possibilità di programmazione.

Panchina Roma

La squadra romana e i suoi tifosi dalla fede incrollabile sono un connubio complicato, in questo momento. Sostituire un allenatore come Mourinho, nel cuore dei supporter, sarebbe ostico perché li ha ammaliati, li ha riportati a vincere qualcosa dopo anni. In Europa la sua parte l’ha fatta egregiamente. Se per anni è bastato vincere il derby con la Lazio per sentirsi al top, ora tutto è cambiato. Ci sono aspettative piu alte. I continui silenzi da parte della proprietà ai propositi di Mourino di proseguire il rapporto la dicono lunga sul futuro del tecnico portoghese, che anche con il suo connazionale Pinto non ha avuto un grande feeling. Da non tralasciare un fattore importante: spesso il “dopo Mourinho” ha creato grattacapi, ovunque sia passato. Molte macerie. La piazza romana, per il tecnico salentino, potrebbe risultare interessante, sicuramente per quanto sa amare in maniera incondizionata i propri beniamini. Dan Friedkin, per avere Conte, dovrebbe investire parecchi soldi e accontentare le esigenze di un vincente come lui. La rosa attuale ha bisogno di molti innesti per poter ambire a competere, con buone possibilità, per trofei importanti. Lukaku potrebbe partire a meno di un prezzaccio da parte del Chelsea per il riscatto ed è l’unico, al momento, che avrebbe la fiducia incondizionata di Conte. Dybala, inutile girarci intorno, non garantisce una tenuta fisica adeguata. Inoltre molto dipenderà anche da chi prenderà il posto del dimissionario Pinto. Conte vuole a fianco persone con cui stabilire un buon feeling. Marotta il penultimo, Paratici l’ultimo. Verificati i pro e i contro, pare una scelta improbabile, i conti della Roma non consentono grandi investimenti né per l’allenatore né per i giocatori. Per sostituire Mourinho, la squadra capitolina potrebbe puntare su Palladino, che sta facendo molto bene a Monza, dove lavora con quello che la società gli mette a disposizione, con costi molto ragionevoli.

Panchina Juventus

La Juve è casa. La Juve è la squadra dove ha giocato, dove ha indossato la fascia di capitano, dove ha vinto sia in campo che in panchina. Amatissimo dai tifosi. Ha gettato le basi per la squadra che ha continuato a vincera anche dopo di lui, grazie all’intelligenza di Allegri che, a differenza di Rudi Garcia a Napoli, non ha stravolto, ma centellinato e migliorato, la formazione ereditata. Non c’è più Andrea Agnelli col quale ha litigato sia al momento dell’addio alla Juve sia nel suo periodo interista. La sua famiglia abita a Torino. Quindi, vista così, ci sarebbero tutti in presupposti perché la sua futura squadra sia la Juventus. Ma c’è un “ma”, grosso come…Allegri. Mentre l’allenatore bianconero lo scorso anno sembrava sulla via dell’addio, quest’anno a suon di risultati sta riguadagnando posizioni nel gradimento della società. Con una squadra giovane, non proprio perfetta, sta facendo miracoli grazie alla sua grinta e determinazione. Questo è diventato un fattore per la sua riconferma nella prossima stagione, a maggior ragione se dovesse vincere lo scudetto. Se a questo aggiungiamo un contratto economicamente pesante in scadenza il 30 giugnio 2025 e l’intento societario di stare attenti ai conti, ecco che la strada piu percorribile per un ritorno del figliol prodigo potrebbe diventare impervia. Valutato il tutto, in considerazione della nuova attenzione ai conti societari e del costo di Allegri (se in uscita anticipata), sembra molto improbabile un approdo di Conte in bianconero. Più realistico portare a fine contratto Allegri e ripensarci, magari, l’anno prossimo.

Panchina Napoli

La squadra partenopea potrebbe essere la società ideale per un buon rientro in panchina con aspirazioni di scudetto immediato. Un primo fattore a favore sarebbe la qualità della squadra, che ha vinto la scorsa stagione con buona parte dei protagonisti ancora in rosa. Basterebbe sistemare un po’ le cose con qualche innesto mirato, ad esempio in difesa, ma soprattutto rimotivare i giocatori che si sono persi, svuotati, irriconoscibili, vuoi per un senso di appagamento, vuoi a causa di Garcia e Mazzarri che hanno messo le mani, male, in un meccanismo perfetto e funzionale, snaturando le basi di un’ottima squadra. Conte, con la sua tenacia, li rimetterebbe velocemente in carreggiata. ADL lo voleva subito, per sostituire Garcia, ma Conte non ha accettato, nota la sua volontà di non prendera squadre in corsa. Pare ci abbia riprovato anche nei ultimi giorni, senza risultati. Probabile, anzi molto probabile, che ci siano già le basi di in un accordo tra i due per giugno, vista la posizione di traghettatore di Mazzarri. L’unica insidia sarebbe proprio la personalità di ADL, unico e vero responsabile della fallimentare stagione del Napoli. Personaggio difficile, spigoloso, con lui nessun allenatore dura a lungo. Non ama chi gli fa ombra e Antonio Conte gliene farebbe parecchia. Nonostante quest’ultima considerazione il Napoli dà forti indizi di essere la destinazione finale di Antonio Conte, che pare non abbia perso tempo, tanto da essere in tribuna a Torino per vedere Torino-Napoli (ed escludiamo avesse un interesse per il Torino)… Il “solito” Conte, con questa squadra in mano, sarebbe ultra competitivo velocemente, e avrebbe, come dice lui, “la sensazione di poter vincere”.

Mi sono sbilanciato, chiaramente le cose andranno in maniera diversa, ma solo per il fatto che, purtroppo, non sono un indovino :-(

Grazie per l’attenzione e per il vostro tempo.