​​​​​​Nahitan Nández

Nato il: 28 Dicembre 1995 (26 anni). Luogo di nascita: Punta del Este (Uruguay) Altezza cm: 172 Posizione: Centrocampista di fascia destra - Nazionale uruguaiano - Italia: Serie A. Squadra attuale: Cagliari Calcio - Livello primo #18 - Nella rosa del Cagliari Calcio dal: 9 Agosto 2019 - Scadenza contratto: 30 Giugno 2024 - Valore attuale:18 milioni di euro.

Nell’immaginario collettivo il gioco del football in Sudamerica ebbe origine in Brasile, nella terra carioca delle favelas. In pochi sono a conoscenza che i pionieri del calcio, al di fuori dell’Europa, furono Uruguay e Argentina.

Fondamentale fu il lavoro dello scozzese Alexander Watson Hutton, che nel 1867 si trasferì in Argentina e fondò la prima scuola in cui si insegnava il gioco del pallone.

Sin da subito gli fu chiaro come il modo di interpretare il calcio da parte dei ragazzi sudamericani fosse totalmente in antitesi con il passing game inglese e scozzese, codificato dagli studenti di Cambridge.

In Sudamerica il calcio era istinto, individualità e libera espressione dei singoli. Una differenza basilare intercorreva però tra i due paesi dell’America meridionale; mentre gli argentini privilegiavano tecnica e velocità, gli uruguaiani eccellevano in animosità e aggressività.

Il Toque, il tocco, l’abilità di gestire il pallone grazie alle proprie qualità innate; contro la Garra, lo spirito combattivo degli Indiani Charrúa, la capacità di ovviare al proprio inferiore bagaglio tecnico con volontà, anima e cuore.

Il perseguimento del proprio credo portò entrambe le scuole calcistiche sudamericane alla finale del primo Mondiale 1930, dove avvenne lo scontro tanto atteso, in cui la Garra vinse sul Toque 4-2.

Riportando le parole di Gianni Brera, la partita fu la dimostrazione che: «L’Argentina gioca un calcio molto più fantasioso ed elegante; ma la tecnica superiore non basta a compensare la presunzione tattica. Fra le due formazioni rioplatensi, gli argentini sono le cicale, gli uruguaiani sono le formiche».

La rivalità calcistica tra Uruguay e Argentina ha dunque origini antichissime; e tuttora gli appassionati sono in disaccordo su quale delle due scuole sia la migliore.

Più che rivaleggiare però, le due idee dovrebbero equilibrarsi. Tornando ai giorni nostri, un giocatore in particolare sembra averlo capito e aver risolto degnamente l’originario dualismo; un giocatore, nato in Uruguay, ma affermatosi calcisticamente in Argentina, che bilancia perfettamente Garra e Toque. Background uruguaiano, ma forma mentis argentina: Nahitan Nandez.

Il ventiseienne di Punta del Este si forma calcisticamente nella blasonata formazione del Peñarol; nelle cui fila milita per quattro anni, contribuendo, con 76 presenze e 8 gol, alla conquista di due scudetti.

Nato trequartista, viene progressivamente arretrato in mediana, zona nella quale riesce a far valere tutto il suo carisma e la sua personalità. Grazie alla sua leadership, si ritaglia un ruolo così importante nella squadra uruguaiana, che Montero, al suo arrivo in panchina, lo nomina capitano.

Ed è un’investitura epocale per Nandez, perché diventa, a 21 anni, il capitano più giovane della storia del Peñarol. Ma probabilmente questo non basta a Nandez, che ha voglia di mettersi alla prova in un campionato diverso da quello muscolare uruguagio.

Non gli importa nemmeno che l’opinione pubblica l’abbia designato “Caudillo”, richiamando la figura di un leader carismatico della storia e del calcio uruguaiano; che riesce ad imporsi come punto di riferimento per compagni e tifosi.

Non si può rimaner sordi alla chiamata del Boca Juniors, la terra del Toque, tanto meno se hai piedi educatissimi ed una personalità non comune; caratteristiche largamente apprezzate a Buenos Aires.

Con la maglia xeneizes Nandez spicca il volo: all’ombra de La Bombonera, Garra e Toque si fondono in maniera complementare, dando vita ad un giocatore totale, potente e veloce, concreto e tecnico, grintoso ed elegante. El Léon, capace di dominare il centrocampo, annichilire gli avversari ed essere decisivo in ogni partita.

Come quando con una sua rete decide il Superclásico del novembre 2017, facendo impazzire di gioia i tifosi gialloblu sugli spalti; e nel quartiere la Boca di Buenos Aires.

Eppure Nandez non è ancora appagato; ha capito di esser pronto per sfide intercontinentali. Nandez sogna l’Europa, Nandez vuole l’Italia.

E così El Léon sorvola l’oceano Atlantico e approda in Sardegna, diventando l’acquisto più oneroso della storia del Cagliari. Dopo la partenza di Barella, il presidente Giulini decide infatti di investire su di un giocatore molto simile, per tipo di gioco, al giovane talento sardo.

La scelta di Nandez è consequenziale al bisogno di avere in mezzo al campo un leader tecnico e carismatico, autore di giocate sensazionali; ma, al tempo stesso, capace di essere un punto di riferimento per i propri compagni.

I tifosi cagliaritani accolgono con indicibile entusiasmo l’arrivo del leone uruguaiano, ultimo tassello del formidabile mercato gestito dal DS Carli. Un acquisto che, insieme ai vari Rog, Simeone, Pellegrini e al “colpo da 90” Radja Nainggolan, fa sognare il popolo rossoblu; e rende il Cagliari una delle squadre più competitive e ambiziose del nostro campionato.

Nandez è solo l’ultimo soldato della corposa colonia uruguaiana presente nella storia del Cagliari, con calciatori del calibro di Francescoli, Pepe Herrera, Fonseca, Dario Silva, Abeijon; ed il più recente Diego López, bandiera della società da giocatore e da allenatore.

López non è stato tuttavia il primo uruguaiano a sedere sulla panchina del Cagliari; l’ha preceduto, seppur non con risultati memorabili, il leggendario Óscar Tabárez, attuale commissario tecnico de La Celeste.

Perché El Léon è uno dei perni anche della Nazionale di Tabárez, nella quale ricopre solitamente l’inedito ruolo di esterno destro in un 4-4-2; mostrando tutto il suo eclettismo e la sua versatilità.

Sarà che Nandez è davvero insostituibile; sarà che è il classico giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere in squadra.

Le statistiche parlano chiaro: tanto nel Mondiale 2018 quanto nella Copa América del 2019, l’ex Boca ha infatti giocato ogni partita; a conferma della sua leadership nello scacchiere uruguaiano. D’altronde, se diventi capitano a 21 anni, devi veramente avere una personalità fuori dal comune!

E da quell’investitura Nandez di strada ne ha fatta tanta, crescendo e maturando tatticamente e tecnicamente, diventando un giocatore dalle grandi doti atletiche; capace di gestire il pallone in situazioni difficili, grazie al suo baricentro basso, non rinunciando mai alla giocata e facendo di dinamismo, intensità e pressing i suoi mantra.

Garra e Toque, aggredire e inventare. Se il “tocco” argentino è la sua quintessenza, lo spirito combattivo degli Indiani Charrúa permane l’identità calcistica di Nahitan Nandez.

Il quale, per stile di gioco, modo di stare in campo e di concepire il calcio, somiglia molto a Daniele De Rossi, che qualche anno fa, ha scelto di rispondere positivamente alla chiamata dal Boca Juniors; andando a sostituire proprio Nahitan Nandez. Solo coincidenze?

NAHITAN NANDEZ CURIOSITÀ: DAI TRATTI FISICI ALLA VITA PRIVATA FINO ALLE FOTO SU INSTAGRAM

Nahitan Nandez è fidanzato da parecchi anni con Sarah Garcia, la quale su Instagram vanta numeri da influencer. Con Sarah ha una figlia che compirà a breve cinque anni, lo ha accompagnato a Mosca per l’avventura dei Mondiali 2018. Di seguito, ciò che conosco di lui, soprattutto attraverso i social.

E’ alto 1,72 m e pesa 70kg.

La sua fidanzata è Sarah Garcia.

Ha un valore attuale stimato di 18 milioni di euro.

Ha acquistato da poco una Jeep Rubicon rosso fiammante.

Corteggiato e accostato a numerose squadre tra cui: Inter, Napoli, Fiorentina, Juventus, Leeds United e Newcastle

E’ un amante di tatuaggi, ma ormai non si contano più sul suo corpo. Gli ultimi li ha realizzati presso il centro di un amico tatuatore in Argentina.

Ha regalato alla fidanzata un maggiolino Volkswagen rosa.

E’ molto legato alla famiglia, specialmente a quella costruita da lui.

Ama i viaggi in località marittime, dove può andare in barca ed esplorare il mare con la pesca.

Nonostante la chiara prestanza fisica, è stato definito non completamente adatto al ruolo di centrocampista. Gli si riconosce tuttavia una versatilità che potrebbe portarlo a giocare anche in altri ruoli.

Il suo numero fortunato è il 15

Su Instagram come nel calcio, Nandez è una stella crescente. I fans lo riempiono di complimenti per la famiglia e la fidanzata, oltre che per i risultati sempre più soddisfacenti come calciatore. Nel futuro del giocatore del Cagliari e della nazionale dell’Uruguay, sembrano esserci solo successi. E così sia!