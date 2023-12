25 dicembre 2023, la famiglia è riunita attorno alla torta per festeggiare gli 88 anni di nostro papà/nonno Natalino.

Famiglia milanista tranne il genero atalantino (e qualche tiepido sostegno rossonero di mia moglie, mia cognata e le mie due figlie).

Mio padre era un infermiere ed ha lavorato alla Sacra Famiglia di Cesano Boscone, dove lavorava anche il dottor Colombo, per molti anni medico sociale dell’Inter, di cui era buon amico.

Ma questa è un’altra storia.

Torniamo al festeggiato e alla torta e alle chiacchiere da dopo l’auto pasto: quattro ricordi dei Natali passati, qualche barzelletta, qualche video assurdo e divertente ricevuto da amici e parenti, e poi inevitabile passaggio sulla squadra del cuore, sotto gli occhi del cognato che ci ricorda senza parlare la recente sconfitta per 3-2 al Gewiss Stadium.

Mio fratello è depresso sia per gli infortuni che per l’assenza di gioco, mio padre tace, Stefano mostra il nuovo stemma del Milan (nello stemma ovale una croce rossa ), io fingo fiducia . La discussione prende una direzione inaspettata, tra teorie complottaste e analisi di improbabili (in)esperti tecnici.

Parte una specie di Cluedo dove, invece di trovare l’assassino, dobbiamo trovare chi azzoppa i giocatori del Milan.

L’analisi inizia dalle esperienze personali legate ad alcune delle tesi che leggiamo o sentiamo sui giornali o nelle tv. La prima riguarda la tesi che la colpa possa essere quella dei campi di Milanello. Non è una tesi assurda, ed ecco il primo passaggio personale, perché il sottoscritto in tanti anni di calcio non ha mai saltato una partita per fastidì muscolari o altri infortuni e le uniche volte che ho avuto un fastidio muscolare (con successiva ricaduta) è quando ho iniziato a giocare a calcetto su una superficie dura con erba sintetica e mi sono “giocato” il soleo. Mio fratello, ex giardiniere, la smonta in pochi passaggi: “I campi di Milanello esistono da anni, anche se hanno subito interventi! Dunque no.”

La prima teoria non ci convince e allora, da amanti di Poirot, riprendiamo le indagini aiutati dalle parole di Vincenzo Pincolini. Per dei credenti di osservanza sacchiana Pincolini rimane per noi un apostolo fidato. Pincolini dice “stress e carichi di lavoro”. Ed ecco dunque mio fratello che interviene: “Ti ricordi il mio calvario?”

Mio fratello era una promessa dell’atletica; da juniores era uno dei primi cinque italiani di corsa in montagna, in odore di entrare nel gruppo della Forestale, in particolare dopo una Cinque Mulini (sempre junior) dove arrivò primo degli atleti europei. Ma da lì iniziò il suo calvario fatto di dolori e problemi muscolari. È una serie infinita di visite inconcludenti dai migliori esperti del settore (preparatori, fisioterapisti, ortopedici, fisiatri, mancavano solo stregoni e fattucchiere) finché un grande ortopedico di una importante squadra di calcio sentenziò la presenza di un tumore osseo. Tra il non convinto e il disperato decidemmo di andare dall’ortopedico che seguiva il nonno, un bravo medico ma non certo un illustrissimo luminare. Il medico individuo il problema: microfratture da stress causate da carichi di lavoro, appunto stress e errata postura. Gli vennero prescritti plantari speciali su misura fatti a Brescia in un centro che seguiva atleti italiani di livello mondiale. Guarì ma ormai il treno era passato, perse le occasioni di entrare nella forestale.

“Vero!” risposi. Poi proseguii: “Però nessuno della tua società, nonostante gli stessi carichi di lavoro, ha avuto i tuoi problemi, anzi, uno di loro nella Forestale è entrato! Dunque purtroppo era legato più alla tua struttura fisica che ha un problema di preparazione generale. Al Milan si rompono tutti invece!”

Dunque anche questa ipotesi non era “la certezza”, ma una ipotesi.



Passiamo allora alla preparazione attuale che, rispetto al passato, prevede pochi giorni di allenamento e subito partite contro squadre top.

“Il mio miglior anno calcistico fu quando feci 15 giorni in val di Fiemme con Yvonne, mettendo chilometri e chilometri di dislivello nelle gambe! Quando iniziammo la preparazione della nostra squadra, ero il migliore per tenuta e feci un campionato incredibile!”, buttai sul tavolo prima di addentare una fetta di torta.

“Se però leggi i commenti di diversi esperti, sembra che super squadre europee non diano la stessa importanza alla preparazione, anzi ritengono superato il modello di lavoro di prima degli anni duemila!” Sentenziò nostro cognato.

E la versione di mio cognato era suffragata da diversi articoli importanti, alcuni risalenti al 2017 quando il problema “infortuni“ cominciò a manifestarsi in maniera più acuta nel mondo del calcio. Inoltre, anche altre società italiane fanno preparazioni minime e poi volano in USA o in Cina per partite spettacolo, ma non arrivano al livello di “rotture” rossonere.



Si passa allora alla critica al preparatore. Ma anche su questo non troviamo convergenze. Osti è un preparatore di alto livello da anni, vincitore del premio Cronometro” della FGCI come miglior preparatore del 2022. Come può essere diventato “il macellaio” dei muscoli rossoneri? Se riprendiamo poi ad esempio una sua intervista che spiega come mai il Milan avesse iniziato così bene la stagione che fu dello scudetto ci trovi una attenzione al particolare e all’atleta come individuo dalle caratteristiche personali e non ti puoi piegare alla sentenza quasi unanime dei tifosi che hanno decretato: “tagliamogli la testa”.

E allora ecco che, un poco controvoglia ci mettiamo a sindacare il gioco di Pioli. E qui andiamo oltre quello che pensavamo. Leggendo fior fiore di analisti ecco che scopriamo come Pioli sia stato considerato un innovatore e come il suo gioco sia stato adottato da molte società . Ad esempio il pressing e il contropressing di Pioli sono stati presi a modello da Liverpool e City.

Il Milan non è l’unica squadra che pressa alto, che gioca l’uno contro uno, non è la squadra i cui giocatori fanno più chilometri o scatti di altri, e gli infortuni muscolari non avvengono tutti durante uno sforzo eccessivo. Pobega, Okafor e Tomori (per parlare degli ultimi tre) non erano in fase di progressione forte magari partendo da fermo. Erano in pieno controllo.

Eppure….

Ci ripariamo sulla teoria “troppe partite” prendendo spunto da un articolo su una importante rivista medica che parla di come gli infortuni sono aumentati con l’aumentare delle partite. Eppure altre società hanno lo stesso carico di lavoro ma non lo stesso triste quadro di infermeria piena.

Ed allora ecco che ci lanciamo sul come possa esserci carenza di vitamina d o un eccesso di noccioline e latticini, o i troppi pesi o i pochi pesi per finire con delle possibili maledizioni lanciate dai cugini interisti.

Ed ecco che ci viene in mente il vagone dell’Orient Express con tutti i sospetti che pendono dalle labbra di Poirot; ci risuona nelle orecchie la parola “reticente” ripetuta più volte, ma sopratutto ci ricordiamo che il colpevole non era uno ma tutti.

E forse vale anche per il Milan, perché se ci fosse un solo colpevole sarebbe suicida non “allontanarlo”.

Ritorniamo alla torta, alla festa per nostro padre e alla speranza che il 2024 ci regali muscoli d’acciaio!