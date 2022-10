Se, dopo la gara di Marassi, Mourinho avesse dichiarato che i suoi attaccanti non gli erano piaciuti per niente, se avesse detto che la squadra non era competitiva, allora, avremmo letto decine e decine di articoli a riguardo. Purtroppo, per gli "amici" della stampa, Mourinho ha parlato di altro, ha avuto gran belle parole per la sua squadra, parole che hanno mostrato grande esperienza e intelligenza!

Lo Special One, con queste parole, ha voluto caricare i suoi ragazzi per la difficilissima gara di domenica, contro il Napoli dell'ex Spalletti. Dicendo che i suoi ragazzi hanno giocato una gara difficile con molta intelligenza, ha voluto sottolineare che la stanchezza, gli infortuni, possono essere sopperire con il modo di giocare.

Essere vera squadra, significa comportarsi, andare tutti nella stessa direzione, poter contare l'uno sull'altro. Se i ragazzi della Roma riescono in questo, mettono da parte le individualità, cosa che, invece, vorrebbe la stampa, possono davvero giocarsela con tutti. Poi, la consapevolezza della propria forza, alla vigilia di una gara dove tutti, o quasi tutti, danno il Napoli per super favoriti. Mourinho ha voluto puntare i riflettori su quelle gare che la stampa ha fatto passare come gare inutili, come la vittoria contro l'Inter, che, invece, mostrano la vera forza della Roma.



Ribaltare una gara in uno stadio pieno zeppo di tifosi avversari, non è roba da niente, ma espressione di grande squadra. Nonostante le mille difficoltà, nonostante le tante critiche, questo gruppo rimane unito ed è lì al 4° posto, sopra le più quotate Inter, Juve, Lazio. Peccato che la stampa non abbia fatto decine di articoli sulle parole di Mourinho, capisco che non avrebbe accontentato gli avversari, ma avrebbe mostrato di essere equa!

Peccato, soprattutto, per loro, perché, poi, la cosa importante è che a recepire il messaggio siano i ragazzi della Magica Roma!