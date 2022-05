Mourinho, ancora una volta, ha mostrato di conoscere bene certi momenti.

Lo Special One sapeva che la gente giallorossa sarebbe stata l'arma in più e li ha chiamati tutti a dare il massimo.

Quella gente ieri sera è entrata nella testa dei nostri ragazzi e gli ha dato la spinta di cui avevano bisogno.

Gli inglesi, molto probabilmente, dinanzi a un sì grande spettacolo si saranno impauriti, immagino che le gambe gli saranno tremate.

Quello spettacolo è entrato di prepotenza nel cuore di Mourinho e le lacrime ne sono la dimostrazione.

Ieri sera quello spettacolo mi ha fatto sentire orgoglioso di essere tifoso della Roma. Come ha detto giustamente Mourinho per il senso di appartenenza, per la passione e l'amore di tutti noi tifosi verso la Roma, questa squadra meriterebbe di avere molti più trofei.



Ora ci aspettano le ultime gare di campionato, poi, naturalmente tutti a Tirana, mentre i nostri avversari continueranno a rosicare.

I 65 mila di ieri sera hanno spinto Abraham, Zalewsky, Smalling e tutti gli altri giallorossi a far propria una gara molto difficile.



Naturalmente, come era prevedibile, non potevano mancare le solite stupidaggini scritte dai rosiconi nemici della Roma, come ad esempio il sig. Padovan.

Secondo questi grandi intenditori di calcio, ieri sera la Roma ha espresso un brutto calcio, ma dopo 11 minuti è la Roma che va in vantaggio e quando difronte hai una squadra inglese, con zero obbiettivi in campionato, che ha fatto riposare 9/11 dei titolari proprio per questa gara, che punta tutto su questa competizione e riesci a gestire il tuo vantaggio per l'intera gara, è solo sinonimo di grande squadra, di squadra compatta.

Il sig. Padovan, così come tanti suoi emeriti colleghi, così come tanti tifosi rosiconi che ieri non aspettavano altro che una debacle della Roma, negli anni scorsi hanno osannato squadre come Inter e Juve che vincevano senza un'idea di gioco e con tanti favori arbitrali.

La Roma, cari i miei rosiconi, quest'anno, ma a onor di cronaca anche quello prima, ha fatto un intero girone d'andata in più delle altre squadre. Per essere più espliciti mentre Juve,Inter,Milan,Napoli,lazio, hanno giocato ogni 7 giorni, la Roma in quegli stessi 7 giorni giocava due gare in più. Allora mi chiedo se a Milan, Juve, Inter, si può concedere che nel finale di stagione arrivi una certa stanchezza, perché verso chi ha fatto il triplo di gare come la Roma, questo beneficio non è concesso?