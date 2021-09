Lazio 3 Roma 2: Mou messo ko su un errore clamoroso dell'arbitro e successivamente del var che non concede un rigore netto alla Roma per fallo di Hysaj su Zaniolo permettendo alla Lazio di continuare l'azione e di segnare il gol del 2-0.

Rui Patricio 5; Prende 3 gol e un'ammonizione per fallo su Milinkovic sul gol dell' 1-0. Sul gol di Pedro si butta in ritardo.

Karsdorp 5: Spinge per 90 minuti ma non crea particolari problemi alla difesa biancoceleste.

Mancini 4,5: Serata amara per l'ex Atalanta che ha sulla coscienza 2 gol dei 3 subiti dalla Roma.

Ibanez 5: Meglio di Mancini e ha il merito di provare a riaprire la partita con il suo primo gol in A con la Roma.

Vina 4: Felipe Anderson fa quello che gli pare. Non lo tiene praticamente mai.

Cristante 5: Contro Milinkovic,Luis e Leiva va in enorme difficoltà.

Veretout 6; Assist per il gol di Ibanez, rigore perfetto. Nonostante la sconfitta fa una partita dignitosa.

Zaniolo 6,5: Il migliore dei suoi. L'ultimo ad arrendersi,ci prova fino all'ultimo ma si trova davanti l'ennesimo palo stagionale e un super Reina. Nicolò sta tornando.

Miky 5: Schierato da trequartista centrale al posto di Pellegrini ma i risultati sono stati al disotto delle aspettative.

El Shaarawy 4,5: Dopo Pellegrini, è quello che dovrebbe sentirlo di più ma dà l'impressione di essere un giocatore alle prime esperienze. Non supera mai Marusic, non si rende mai pericoloso.

Abraham 4,5: Nell'intervista post-Udinese si diceva pronto ad affrontare il suo primo derby italiano ma ieri non ha avuto modo di dimostrarlo.

Mourinho 5,5: Ha messo la miglior formazione possibile ma la sconfitta nel derby a Roma è inaccettabile.

Smalling-Perez-Zalewski- Shomurodov SV