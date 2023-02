Quali sono le ragioni di questache sembrava capace di trasfigurarsi e rispondere colpo su colpo a compagini tecnicamente superiori? Proviamo ad individuare le principali.nell’ambito del gioco del Milan, questa è una mancanza difficile da coprire, dato che spesso e volentieri sono proprio i millimetrici lanci di Maignan a consentire di superare la pressione avversaria ed aprire le difese più ostiche. Super Mike, inoltre, riusciva a reggere emotivamente l’intera difesa, consentendole di superare anche le fasi più complicate. È una delle leggi non scritte del calcio: quando non ti fidi ciecamente del tuo portiere, la difesa non può che essere più nervosa. I tanti errori della retroguardia rossonera nascono anche da qui.se Calabria, quando è in campo, mette impegno e carattere in abbondanza, altrettanto non si può dire per Messias e Saelemakers, che spesso e volentieri scompaiono dalla partita. Aspettarsi miracoli dal belga e dall’ex Crotone è forse irrealistico, ma nelle ultime settimane gran parte dei problemi per il Milan sono arrivati da quella parte.

Giroud non può bastare: l’attaccante transalpino ha fatto miracoli per tutto il girone d’andata, ridicolizzando chi lo aveva più volte definito un calciatore pronto ad appendere gli scarpini al chiodo ma l’età rimane quella che è. Giroud è campione vero e ci mette sempre l’impegno e la cattiveria del caso ma non può bastare. Pioli sembra non sapere che pesci prendere e guardare sconsolato le poche opzioni a sua disposizione. Un Giroud in forma potrebbe fare la differenza ma se è costretto a giocare ogni singola partita non può che finire la benzina. Rebic potrebbe dargli una mano ma anche lui è costretto ai box. Un vero e proprio rompicapo per Pioli dalla soluzione alquanto complicata.

Ci sarà il colpo di reni, la prova d’orgoglio di un gruppo che rimane campione d’Italia o l’ennesima prestazione deludente? Al campo, come al solito, l’unica risposta che conta.