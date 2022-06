La nona puntata di #MilanSpace è andata in onda il 16/6/2022 dalle 21:15 fino alle 2:15 circa dal titolo "Botta al Cerchione. Gigio, mercato e...

Puntata esaltante, da Scala del calcio. Difatti tra gli ospiti, sempre fondamentali e preziosi, abbiamo avuto l'onore di avere l'avvocato Giuseppe La Scala, che ha fatto così il suo esordio a #MilanSpace così come l'importante redattore di calciomercato.com e noto giornalista e telecronista Federico Zanon ma non solo.

Tanti ospiti importantissimi e tanta carne al fuoco. Già in pre-live il clima era bello caldo per la situazione economica dell'Inter, con molti tifosi rossoneri che non accettano questa disparità di trattamento e sentono o percepiscono la stampa contro il Milan e che in qualche modo è protettiva nei confronti dell'Inter, come a tenere il vaso di pandora bello coperto, e impedire che in qualsiasi modo venga aperto. In pre-live, dalle 20:45 si è parlato delle diversità di progettazione tra Milan, Juventus e Inter. Il primo ha un progetto a lungo termine e investe più sui giovani, le altre due fanno all-in, prendono minestre riscaldate, gente più di nome e più esperta. Sono progetti più a breve termine. Agli antipodi rispetto a ciò che sta facendo il Milan.

In puntata abbiamo parlato di questo, si è discusso di Gianluigi Donnarumma e della sua scadente performance in nazionale, e della sua regressione e del rischio che sia un Balotelli Bis, della vicenda Superlega e della causa della Liga contro il Psg sul Fair Play finanziario. Si è parlato del nuovo Milan, di De Ketelaere, del mercato del diavolo, della nuova ricerca e il nuovo modo di fare scouting utilizzando l'intelligenza artificiale e delle piattaforma come why scout ma non solo, per in qualche modo scannerizzare e fare il pelo e il contro pelo al calciatore visionato. La ricerca di nuovi talenti del Milan passa anche attraverso le nuove tecnologie che in qualche modo fanno luce su tutti i pro e contro, dando maggiori informazioni possibili sul calciatore da acquistare, con la complicità dell'occhio umano e del lavoro di Maldini, Massara e anche Moncada con i suoi sottoposti che vanno in giro sul posto in cerca di talenti. La tecnologia permette di scandagliare meglio le caratteristiche totali, non solo tecniche del calciatore prescelto. C'è una analisi molto attenta, c'è un grande lavoro dietro l'acquisizione di un determinato calciatore

Si è parlato di nuovo Stadio, del futuro del Milan, della causa di Cerchione ad Elliott, di cosa potrà accadere all'Inter, che non fallirà come ha spiegato l'avvocato La Scala, ma rischia di finire ad Oaktree che dovrà poi fare un programma di rientro per rimettere a posto i conti della società nerazzurra.

Con Alessandro Jacobone si è parlato della vicenda che lo ha visto diventare virale su twitter per un botta e risposta con Leao che ha smentito una sua notizia con tre faccine sorridenti. Jacobone ha risposto e ha detto la sua soddisfando la curiosità dei nostri ascoltatori senza tuttavia gettare benzina sul fuoco e cadere in polemica, che era poi la speranza di molti troll ed haters su twitter. Jacobone, da buon cuore rossonero quale è, vuole sempre il meglio per il Milan e il bene per esso, e ha detto che spera che Leao rinnovi subito il suo accordo con i rossoneri. Si è parlato dei rinnovi di Maldini e Massara e nel finale con l'arrivo di Enrico Silvestrin si è parlato proprio del nuovo Milan, di come potrà essere in campo, di Massimiliano Allegri, della disparità di trattamento che c'è da una parte di stampa nei confronti del Milan mentre si tende ad esaltare Juve e Inter. Nel finale abbiamo parlato anche del calcio di una volta, di Roberto Baggio, Batistuta e di un periodo in cui la Serie A, e mi riferisco ai fine anni 80 inizi 2000, ebbene in questo periodo la Serie A era il campionato più bello, ricco e competitivo al mondo. I calciatori erano di un livello tecnico superiore, frutto anche di una preparazione diversa sulla tecnica individuale affinata nelle giovanili, nettamente superiore rispetto al calcio di oggi. E anche la Serie A ormai è di un livello molto più basso.

Di questo e di davvero tanto altro si è parlato a #MilanSpace. Se volete saperne di più potete ascoltare la puntata registrata cliccando sul link riproduci registrazione sia se siete iscritti a twitter e sia se non lo siete. Mentre per assistere alla diretta bisogna essere iscritti al social network di Twitter, per sentire la registrazione non è necessario. Potete sentire la registrazione sia se siete iscritti a Twitter e sia se non lo siete.

Puntata imperdibile. I migliori hanno il meglio e #MilanSpace con la nona puntata ha superato le 1674 sintonizzazioni e dati in continua crescita con la registrazione di cui vi pubblicherò il link a fine articolo. Nel finale abbiamo chiuso con la sigla di Rossoneri di Emis Killa e Saturnino. La puntata è partita bella calda e ce ne siamo scordati di mandare in onda la sigla iniziale di #MilanSpace ma c'era troppa carne al fuoco e la puntata già in pre live era bollente. Figuratevi dopo. Più di 5 ore di diretta sono volate e si sono affrontate davvero tante tematiche.

Lista ospiti:

Mr. Giovanni Antonio Colasante @toninocolasante, allenatore Uefa B, tecnico della Virtus Lanciano under 18 da oltre 44 anni nel mondo del calcio

Marco Varini @mvcalcio, redattore DDDderby.it opinionista di Sportitalia visto anche su Top Calcio 24

Max Bambara @MaxBambi7, noto legale e opinionista rossonero

Giovanni D'Elia @GiovanniDElia11, direttore del sito Radio Rossonera e opinionista TV a Top Calcio 24. Anche su Oggi Sport

Peppe che cresce, @PeppeCheCresce, noto youtuber molto seguito con un suo canale sul Milan con oltre 7000 iscritti

Pasquale La Ragione, @pasqlaragione, direttore di Milan Live.it

Avvocato Giuseppe La Scala, @g_lascala, fonda nel 1991 "La Scala-Società tra avvocati" Piccolo azionista del Milan. Velista. Visto in TV anche a Sportitalia

Enrico Silvestrin, @E_Silvestrin, personaggio pubblico, multitasker, attore, conduttore, divulgatore musicale, grande cuore rossonero, ha un canale Twitch musicale molto seguito. L'unica TV musicale su Twitch twitch.tv/enricosilvestrin

Davide Lusinga, @DavideLusinga, aspirante giornalista sportivo redattore per MilanNews24.com

Giancarlo Labate, @giancarlolabat, giornalista di Milan Press.it

Federico Zanon, @FedeZanon15, noto giornalista di calciomercato.com, Dazn, Infront e Eurosport. Ex Sky Sport. È anche telecronista

Alessandro Jacobone, @NonEvoluto, co-fondatore di Radio Rossonera, giornalista, opinionista TV a Sportitalia, Tuttomercatoweb Radio. Scrive per Sportal.it. Ha un canale youtube molto seguito e tra i vari programmi c'è Replay con Milan News.it

Enrico Boiani, @EnriBoiani, speaker radiofonico per radio rossonera. Ex direttore di Radio Statale

Pietro Balzano Prota, @PBPcalcio, Head of Media at @First1_Sports, giornalista, ex direttore di Radio Rossonera

Stefano Giustini, @AloBrasil1974, Runner, Spartan Race Ambassador, cuore rossonero molto seguito dal Milan Twitter

