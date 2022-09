Martedì 27 settembre 2022 alle 21:00 è andata in onda la sesta puntata della seconda stagione di #MilanSpace. Il titolo della puntata è stato: "#MilanSpace: uno, nessuno, centoMILAN. Accendi un diavolo in me".

Puntata evento e da record perché ci ha onorato della sua presenza il grande giornalista e scrittore Luca Serafini, che ha fatto così il suo esordio a #MilanSpace. Una icona del giornalismo italiano, sportivo, rossonero e non sportivo. Su altropensiero.net @ltropensiero non mancano articoli di Luca Serafini sulla politica e l'attualità che oltre ad essere estremamente interessanti, danno sempre degli spunti di riflessioni. Luca Serafini è un grande scrittore. Sono stati dei successi, gli ennesimi, le ultime sue due fatiche letterarie come "Lady Stalker" e "Il Cuore di un uomo", che racconta le gesta del chirurgo Renè Geronimo Favaloro, l'inventore del bypass, grande chirurgo italo-argentino"

Luca Serafini è un grande conoscitore del mondo Milan con tanti aneddoti che conserva nel cuore da poter raccontare sul mondo rossonero. Una vita a Mediaset, lo abbiamo visto a Sportitalia, 7 gold, Milan TV, lo abbiamo letto su calciomercato.com nella rubrica Milan Mania, su Milan News.it. Luca Serafini è un gigante. Ci sarebbe da scrivere una enciclopedia per descrivere tutta la sua carriera, che non ha bisogno comunque di presentazioni.

C'è una grande verità che è una frase citata dal figlio Christian De Sica, che è una massima di Vittorio De Sica che sosteneva che "più sono grandi e più sono umili'. E questo è un qualcosa che spesso si riscontra nei 'grandi'. Non sempre ma spesso si riscontra nei grandi giornalisti, scrittori, attori, presentatori, calciatori, sportivi, questa umiltà sincera, vera, non artificiale. Non recitata. Paradossalmente magari si incontrano mediocri senza arte né parte che se la tirano. Potrei citare influencer o tante altre categorie.

Roberto Baggio in una sua massima che più lo rappresenta dice: "Se sei umile non hai paura di imparare. Se sei umile non hai mai problemi ad affrontare sfide. Gli arroganti hanno paura del futuro. Gli umili lo cercano. Se vuoi essere qualcuno, nella vita devi essere umile".

Noi siamo stati onorati, estremamente felici, contenti, lusingati di avere avuto un personaggio che tutti noi di #MilanSpace seguiamo e leggiamo da tanto tempo e di cui abbiamo stima, rispetto e grande ammirazione.

Questa puntata da record che ha superato le 3000 visualizzazioni e dati in costante crescita con la registrazione che vi posterò a fine articolo, ha avuto come ospite anche il grande Enrico Silvestrin. È stato un graditissimo ritorno. Apprezziamo e stimiamo particolarmente Enrico Silvestrin oltre che per le sue doti artistiche anche per l'onestà intellettuale e la schiettezza. Conosce il Milan, conosce il calcio, è un profondo osservatore di ciò che accade al mondo Milan e non è mai banale nelle sue considerazioni. Lo apprezziamo molto, non solo per le sue capacità analitiche ma anche per la profondà sincerità. Dote non comune.

Silvestrin non ha peli sulla lingua. Dice quello che pensa senza fare come molti che per convenienza e per buonismo vanno dove tira il vento e hanno paura di essere fuori dagli schemi. Lui costruisce un ragionamento, e in maniera lucida e analitica, ti fa comprendere cosa lo ha portato a esternare quel pensiero. Le sue riflessioni sono cibo per la mente. Sono stimolanti e interessanti. E per noi è sempre un grande piacere averlo.

Abbiamo avuto anche il Milan Club Ringhio D'Abruzzo tra i partecipanti. È il club dove sono iscritto e sono i miei compagni di viaggio, di me Angelredblack, quando seguo il Milan in viaggio verso Milano oppure nel club, nella loro sede a Francavilla al Mare (provincia di Chieti) in via Nazionale Adriatica Nord numero 237

Vi invito ad ascoltare questa puntata storica ad alto tasso di milanismo perché tra retroscena, aneddotti, ricordi, indiscrezioni sul Milan passato e presente e qualche news, siamo riusciti a passare ore bellissime. Le cose belle come queste devono essere condivise e #MilanSpace è davvero una cosa bella. E ciò che lo rende bello sono gli ospiti, partecipanti e gli ascoltatori che condividono le loro emozioni con noi, come ad essere in un Milan Club virtuale. Un salottino dove dei milanisti si riuniscono per condividere un amore comune, quello per la maglia rossonera.

È stato dei nostri anche il grande Alessandro Jacobone. La sua presenza, la sua simpatia, la sua competenza e il suo sincero e puro amore per il Milan sono trascinanti e porta sempre entusiasmo.

Non vi spoilero nulla. È una puntata tutta da scoprire. Mettetevi comodi e immergetevi in un mondo che profuma di Milan e godetevi questa fantastica puntata di #MilanSpace. Buon ascolto e Buon #MilanSpace a tutti.

Host: Angelredblack @angelredblack1

Co-host: Johnny Rossonero, @Milanista_Serio

Co-host: Mirko FDLSV @mirkosavona

Co-host: Alex Dumitrescu @Alexand72098361

Lista ospiti:

- Luca Serafini, @lucaserafini4, grande giornalista, scrittore che non ha bisogno di presentazioni

-Enrico Silvestrin, @E_Silvestrin, noto personaggio pubblico, partecipò anche al Grande Fratello Vip nel 2018. Vj, attore, conduttore, è uno dei più grandi esperti di musica del nostro paese. Anche lui in teoria non avrebbe bisogno di presentazioni. Ha un canale Twitch in cui va in onda il suo SilverStream, l'unica TV Musicale Alternative su twitch. twitch.tv/enricosilvestrin. Ha anche un canale youtube dove va in onda il suo SilveStream At Night http://www.youtube.com/c/EnricoSilvestrinTV

-Alessandro Jacobone, @NonEvoluto, ha sposato il Milan nell'83, in piena Serie B. Lavora nel campo della moda, giornalista, co-fondatore di Radio Rossonera, opinionista TV a Sportitalia e Tuttomercatoweb Radio. Scrive per Sportal.it. Sul suo canale youtube c'è il programma Replay con Milan News.it

-Liutaio Rossonero, @GioSerafini86, immerso nella musica per professione. Immerso nel Milan per passione

-Mr.Giovanni Antonio Colasante, @toninocolasante, Allenatore Uefa B. Tifoso del Milan e del River Plate e allenatore nelle giovanili della Virtus Lanciano

- Milan Club Ringhio d'Abruzzo, @RinghiodAbruzzo, Milan Club con sede a Francavilla al Mare in provincia di Chieti in Via Nazionale Adriatica Nord numero 237

- Passione Milan Mimmo, @PassioneMilan3, caporedattore di Ac Milan Inside.com e blogger di vivoperlei.calciomercato.com

- Valeria Aneri, @diavola91, redattrice su Ac Milan Inside.com

-Memories Milan, alias Giacomo, @MemoriesMilan, pagina che fa rivivere le magiche emozioni rossonere

All'ascolto abbiamo avuto tra gli altri @andreaschiassi, @AndreaBricchi77, @pietroraffa, @EnrAie88, @mvcalcio, @AloBrasil1974

Per ascoltare questa puntata di #MilanSpace cliccate sul Link sottostante

https://twitter.com/Angelredblack1/status/1575184138843213824?t=4Q9Pg2kAXk3FiA8srfUhMg&s=19