3. Come il numero di Paolo Maldini. 3, considerato il numero perfetto e 3 come le versioni di #MilanSpace. #MilanSpace non lascia ma nemmeno raddoppia. Esagera e triplica. Dopo la versione per gli special con #MilanSpaceCafè, nato per festeggiare lo scudetto con una puntata speciale, format più small rispetto all'originale #MilanSpace, arriva una nuova versione di #MilanSpace per l'estate, #MilanSpaceBeach. Più small, più freak, più salottino se vogliamo ma sempre alta qualità e divertimento assicurato.

È una esperienza che ci sta portando molto divertimento ma anche tanto impegno. La puntata estiva di #MilanSpace, appunto #MilanSpaceBeach è andata in onda il 30 giugno 2022 alle 21.30 con un pre-live alle 21.15. Ed è finita alle 2:20. La puntata estiva prevede meno ospiti rispetto alla versione classica di #MilanSpace, ma più possibilità per gli ascoltatori di #MilanSpace di essere tra i partecipanti.

Ce lo hanno chiesto tante volte i nostri ascoltatori di poter essere sempre più protagonisti di #MilanSpace e con la versione estiva, la versione Beach, questo sarà possibile, sia durante la serata, sia durante Aspettando #MilanSpace, uno spazio cotto e mangiato che apriamo o il giorno prima o nel pomeriggio prima della diretta, appena abbiamo un po' di tempo libero. Abbiamo creato anche una chat per i nostri ascoltatori dove interagire con noi.

La puntata è stata scorrevole e gradevole. Giusto mix tra ascoltatori/partecipanti e ospiti. Ovviamente l'argomento principale non poteva che essere quello relativo ai rinnovi di Paolo Maldini e Ricky Massara. Abbiamo notato che tra i milanisti c'era molta tensione, in una buona parte di loro, per questa vicenda relativa ai rinnovi, ma anche per quanto riguarda il calciomercato. Specialmente questo anno viene vissuto con una esagerazione, con una frenesia e anche tensione che non hanno motivo di esistere.

Le ultime due puntate, le precedenti a #MilanSpaceBeach sono stati particolarmente fumantine, e non è stato facile gestire le incomprensioni e gli alterchi che si possono creare. Fortunatamente abbiamo professionisti, personaggi dello spettacolo e giornalisti che hanno esperienza nella conduzione di programmi radio e TV oltre che sul web che ci hanno dato preziosi consigli su come gestire una diretta e dirimere certe discussioni e fare rientrare subito certe situazioni, come per esempio fare delle domande chiuse in modo da obbligare alla chiarezza l'interlocutore spegnendo così sul nascere ogni qualsivoglia incomprensione.

Abbiamo seguito in diretta il rinnovo di Maldini e Massara sia con Stefano Bressi di Pianeta Milan.it, network de La Gazzetta dello Sport, che era lì a Casa Milan sul posto, per documentare il tutto, e sia con il direttore di Milan Live.it Pasquale La Ragione che aveva un suo giornalista sul posto permettendoci così di poter avere aggiornamenti in diretta da poter divulgare ai nostri ascoltatori.

Puntata che è stata più in discesa rispetto alle precedenti due. Il clima sembra essere più sereno con i rinnovi di Maldini e Massara, anche se non si può notarlo su twitter, dove va in onda #MilanSpace, uno space audio ideato da Angelredblack @Angelredblack 1, blogger di vivoperlei.calciomercato.com che ha una sua pagina intitolata Cuore Rossonero by Angelo, con Jhonny Rossonero @Milanista_Serio su richiesta di Milanista dalla Nascita @milanxsempre85, che mi contatta quando uscì la notizia del possibile passaggio del Milan a Investcorp e mi chiese di parlarne e di scrivere cose che lui sapeva in un mio articolo sul blog. Ho optato tuttavia, per arrivare a più persone in maniera più immediata, di ideare questo Space audio. All'inizio si chiamava #SpaceMilan e doveva essere solo una puntata. Poi abbiamo scoperto che c'è uno Space audio francese che ha questo nome e allora abbiamo cambiato in #MilanSpace. Contatto così Jhonny, dove ero solito partecipare ai suoi space sulla Serie A che faceva senza registrare dove commentavamo la prossima giornata e che faceva di venerdì e vedendo che riusciva senza fatica a fare le 2 o 2:30 di notte con nonchalance, senza stanchezza, gli propongo di fare l'host per questo special che doveva essere solo di una puntata. Ci fu un discreto riscontro con oltre 1700 ascoltatori nella prima puntata e gli ascoltatori ci hanno così chiesto di proseguire. Siamo stati contattati dal francese che ha ideato #SpaceMilan chiedendoci se potevamo cambiare nome, e allora abbiamo optato per #MilanSpace per non creare confusione con il suo space francese.

In questa puntata si è parlato oltre che dei rinnovi, di calciomercato, di Dybala, di come potrebbe essere impiegato da Pioli, di De Ketelaere, Renato Sanches, Ziyech, di Milan femminile dove abbiamo accennato all'acquisto del bomber svedese Asllani da parte della squadra femminile rossonera, degli algoritmi che decidono la valutazione di un giocatore in maniera scientifica e precisa, come ha fatto De Bruyne che per rinnovare con il Manchester City si è presentato in sede con un algoritmo dove spiegava come incideva sulla squadra e in base a questo ha chiesto il compenso più congruo per lui. È stato accontentato dal City. Abbiamo parlato del futuro del calcio e di come Red Bird guardi al futuro che non si limiterà a vendere dei biglietti per essere allo stadio ma con occhiali 3d e tecnologia di ultima generazione si potranno vendere biglietti a tutti i tifosi del mondo che potranno così con questa nuova tecnologia, anche se sono dall'altra parte del globo, percepirsi, essere allo stadio, come a proiettare un loro ologramma allo stadio. Essere allo stadio del Milan anche se si è a casa comodi sul divano. Un qualcosa di rivoluzionario e economicamente clamorosa per il potenziale incasso.

Abbiamo parlato del nuovo stadio, con Michele Tossani, match analyst, abbiamo cercato di capire come evolverà il Milan e dove potrà essere collocato Adli in questo scacchiere, stesso discorso per eventualmente Dybala e Renato Sanches.

Nel finale è arrivato Luca Pagni, giornalista di La Repubblica che ci ha parlato anche della partnership tra Elliott e Red Bird e di come potrà svilupparsi in futuro, del dopo Gazidis e di tanto altro. Ma basta spoiler. Se volete saperne di più, perché si è parlato di questo e di tanto altro, potete ascoltare la registrazione che vi pubblicherò a fine articolo.

Se volete avere aggiornamenti sulle attività di #MilanSpace dovete leggere e seguire i profili twitter di @Angelredblack1, @Milanista_Serio e @milanxsempre85, assente in questa puntata per motivi di lavoro, mentre io, AngelRedBlack ho dovuto staccare a 00:40 perché il giorno dopo mi aspettava una giornata impegnativa e dovevo alzarmi presto. Per ascoltare la puntata in diretta dovete essere iscritti a twitter mentre per ascoltare la registrazione non è necessario. Potete ascoltarla sia se avete un account twitter e sia se non lo avete. Basta cliccare su riproduci registrazione sul link che vi pubblicherò. Buon #MilanSpace a tutti. E sempre Forza Milan

#MilanSpaceBeach: Titolo: Dybala, i suoi fratelli e i rinnovi

Lista ospiti:

Ospiti:

Marco Varini, @mvcalcio, redattore DDDderby.it (network de La Gazzetta dello Sport) Opinionista a Sportitalia

Max Bambara, @MaxBambi7, noto legale e opinionista rossonero

Pasquale La Ragione, @pasqlaragione, direttore di Milan Live.it

Michele Tossani, @MicheleTossani, match analyst SICS.sport e MBP School certificato. Giornalista di Sphera Sports e Quotidiano di Puglia. Host de @Il_TerzoUomo. Scrive anche su La Gabbia di Orrico (lagabbiadiorrico.com)

Stefano Bressi, @StefanoBressi, giornalista pubblicista, redattore per Pianeta Milan.it

Luca Pagni, @lucapagni, entropia più che giornalismo a Repubblica. Scrive anche di economia e di Milan. Scrive anche su bollettinomilan. wordpress.com

Peppe che cresce, @PeppeCheCresce, youtuber rossonero con oltre 7000 iscritti.

Link della puntata

https://twitter.com/Angelredblack1/status/1542587788322824193?t=DegZURGiKszltg1AosvDUQ&s=19

Buon ascolto se vi va e Buon #MilanSpace a tutti.