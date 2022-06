L'ottava puntata di #MilanSpace è stata una puntata clamorosa, storica e sperimentale.

#MilanSpace sta avendo un riscontro ottimo con feedback sempre positivi da parte dei nostri ascoltatori. Si contraddistingue per la qualità degli ospiti, sempre molto importanti e di rilievo. #MilanSpace ha una media di oltre 1000 ascoltatori a puntata con la sesta puntata che addirittura ha superato i 2000 sintonizzati.

Abbiamo deciso di sperimentare e volevamo portare all'interno del nostro Space di calcio, appunto #MilanSpace, a parlare di un altro sport. Negli Space di calcio su twitter non è mai stato fatto. In Italia senza ombra di dubbio, il calcio è e sarà per sempre lo sport più seguito di gran lunga. Tuttavia c'è un altro sport che appassiona gli italiani e che credo sia forse il secondo sport più seguito nel bel paese, sicuramente uno degli sport più seguiti in Italia dopo il calcio ed è il tennis.

Ci adoperiamo sempre con impegno io, AngelRedBlack, @Angelredblack1 e Jhonny Rossonero, @Milanista_Serio, nel cercare ospiti importanti per la puntata di #MilanSpace, programma ideato da Angelredblack @Angelredblack1 con Johnny Rossonero, @Milanista_Serio da una idea di Milanista dalla Nascita @milanxsempre85. Jhonny è riuscito a mettersi in contatto con il grandissimo eroe e stella del tennis italiano e mondiale Paolo Bertolucci, che ha accettato di partecipare per la prima volta ad un programma di Space audio di twitter, ovvero un programma Radio Twitter, accettando l'invito di #MilanSpace, lui che è un grande cuore rossonero tra l'altro.

Avevamo annunciato la sua presenza in anticipo in altri Space organizzati dagli ascoltatori di #MilanSpace dove ci invitano sempre e ci sono arrivate davvero tante domande per Paolo Bertolucci, in particolare da gente non iscritta a twitter, anche da parte di un blogger di Vxl, Massimo Perin, tifoso Juventino e grande ammiratore di Paolo Bertolucci, e in Dm, ovvero messaggeria privata su twitter da gente iscritta al social. Paolo Bertolucci si è intrattenuto più del previsto, ha risposto a tante domande ma non siamo riusciti a girargliele tutte. Era impossibile da fare. E ci siamo scusati con i nostri ascoltatori.

'Braccio d'oro', questo è il soprannome di Paolo Bertolucci, è stato il primo giocatore italiano a vincere tre tornei nella stessa stagione! Solo lui ha realizzato questa impresa su terra rossa. Un mito di questo sport. Tra i molteplici trionfi c'è quello in Coppa Davis di cui è stato componente di una delle squadre più forti di sempre dove ha trionfato nel 1976 e ha raggiunto le finali in ben altre tre occasioni, nel 1977, nel 1979 e nel 1980.

Oggi è un apprezzatissimo e stimatissimo commentatore Sky. Una buona parte di questa puntata è stata dedicata al tennis e Paolo Bertolucci ha risposto a molte curiosità dei nostri ascoltatori. Ha parlato anche di Milan, ci ha dato una esclusiva e ci ha raccontato degli aneddoti su alcuni ex Milan come Carlo Ancelotti, relativi alla loro passione per il tennis e su come si destreggiano nel praticarlo. Ha parlato di Nadal, Federer, Djokovic, Berrettini e davvero di tanto altro. Per chi volesse saperne e scoprirne di più può ascoltare la registrazione della puntata che vi pubblicherò a fine articolo. Credetemi, fatelo perché ne vale la pena.

Una buona parte della puntata si è parlato di tennis, ma il Milan e il calcio è stato uno dei pasti principali della serata. Si è parlato del nuovo stadio del Milan, di calciomercato, di Red Bird, della triade Maldini, Massara e Moncada, di Zaniolo, De Ketelaere, Botman, Renato Sanches, del nuovo Milan che verrà e di come si stia distaccando dal suo passato abbracciando un nuovo modo di fare calcio più moderno. Si è parlato anche di Lebron James e del fatto che sia uno degli investitori di Red Bird per l'acquisizione del Milan. Si è parlato di questo e di tantissimo altro. Stefano Bressi, giornalista di Pianeta Milan.it, ci ha dato anche aggiornamenti dell'ultima ora sulla questione Stadio ma sono intervenuti anche i nostri ospiti fissi come Marco Varini, Max Bambara e Mr. Antonio Colasante. Interessanti spunti di riflessione di Andrea Barbuti, protagonista di una esclusiva su Leao, una sua semplice domande riportata a livello internazionale, ma anche di Salvatore Bellomo, redattore di Spazio Milan. Sono usciti fuori davvero tanti argomenti.

Nel finale, attorno alla mezzanotte, è intervenuto Enrico Silvestrin, molto amato e rispettato dai nostri ascoltatori. È stato fantastico. Siamo sempre onorati e felicissimi di averlo a #MilanSpace. Mai banale nei suoi concetti, sempre chiaro ed esauriente. Riesce sempre ad esprimere concetti molto interessanti che animano il dibattito. Tra gli ascoltatori c'erano diversi fan di Enrico Silvestrin, e gli hanno chiesto anche di Avril Lavigne, ricordi di un suo passato quando faceva il festivalbar. Tanti complimenti per lui. È davvero molto amato dai supporter milanisti e molto stimato. Abbiamo ricordato una grande serie di successo targata Mediaset, serie del quale io Angelredblack sono un grande ammiratore e fan, ovvero 'I Delitti del cuoco', dove Enrico Silvestrin era protagonista di questa serie di enorme successo insieme al grande e indimenticabile Bud Spencer!

Ma basta spoiler. Abbiamo la registrazione. Per chi volesse saperne di più può cliccare sul link che pubblicherò alla fine di questa recensione per #MilanSpace e ascoltare la puntata. Potete ascoltare la registrazione anche se non siete iscritti a twitter, basta cliccare su riproduci registrazione, e godersi la puntata di #MilanSpace

Lista ospiti ottava puntata:

Marco Varini @mvcalcio, redattore per DDDderby.it e opinionista TV per Sportitalia e Top Calcio 24

Mr. Antonio Colasante, @toninocolasante: tecnico della Virtus Lanciano under 18 da oltre 44 anni nel mondo del calcio

Max Bambara, @MaxBambi7, noto legale e opinionista rossonero molto seguito su twitter

Paolo Bertolucci, @paolobertolucci, non ha bisogno di presentazioni, commentatore Sky e assoluto mito e star del tennis italiano e mondiale.

Andrea Barbuti, @andrea_barbuti, giornalista per calciomercato.com ed ex blogger di Vxl vivo per lei calciomercato.com

Stefano Bressi, @StefanoBressi, giornalista pubblicista, redattore per Pianeta Milan.it

Salvatore Bellomo, @SalvBellomo, redattore per Spazio Milan

Enrico Silvestrin, @E_Silvestrin, non ha bisogno di presentazioni neanche lui. Su twitter si definisce Personaggio pubblico, multitasker, amante dei suoni, papà di Gianmarco. Ha un canale su Twitch, l'unica TV musicale su Twitch, molto seguito. Attore, conduttore radiofonico, conduttore televisivo, divulgatore musicale, ha recitato per Gabriele Muccino, Giovanni Veronesi, Manetti Bros, Federico Moccia, ha recitato ne L'ispettore Coliandro, Distretto di Polizia, i Delitti del cuoco e davvero tantissimo altro.

Grazie per aver letto la recensione, per sapere tutte le novità su #MilanSpace dovete seguire su twitter i profili di @Angelredblack1, @Milanista_Serio e @milanxsempre85. E cliccare sull'hashtag #MilanSpace

Per sentire la registrazione della ottava puntata di #MilanSpace cliccate sul link sottostante

https://twitter.com/Angelredblack1/status/1535050112166412288?t=AE51zP2rIOYrfAVqDt2ixg&s=19

Buon ascolto se vi va e Buon #MilanSpace a tutti