Il 6 ottobre 2022 alle 21:00 con pre-live alle 20.45 è andata in onda la settima puntata della seconda stagione di #MilanSpace con il titolo: '#MilanSpace: Bianco, Rosso e Nerone, con vista sul blues'.

Su consiglio di un nostro ascoltatore abbiamo deciso di invitare degli esponenti della Juventus per confrontarci sul big match che vedrà il Milan contrapporsi alla Juventus.

Puntata bollente a dir poco. Si sono provate a comprendere delle chiavi di lettura di questo big match di Serie A, quali possono essere gli uomini decisivi e i fattori determinanti. Si sono fatte della analisi sia sulla Juventus che sul Milan, ovviamente si è parlato di De Ketelaere, Adli, Kaio Jorge, Miretti, la convivenza tra Milik e Vlahovic, della vera triade secondo molti, ovvero Uefa, Fifa e Aia. Si è parlato di davvero tantissimi argomenti, con competenza ma anche goliardia e leggerezza.

Si è parlato anche di Pierlugi Collina e di un auspicabile suo avvento come capo dell'associazione italiana arbitri e ad un certo punto la discussione è finita su calciopoli...BOOM. Apriti cielo!. Hanno partecipato anche tifosi interisti di altri space audio di twitter e non c'è bisogno che aggiunga altro. Potete immaginare cosa sia successo. La trasmissione si è fatta bella calda.

Abbiamo poi spaziato su molto altro, anche sulla Champions League e l'Europa League, sulla sconfitta avvenuta contro il Chelsea da parte del Milan, e come accennato in precedenza, di molto altro ancora.

Puntata davvero ricca, variegata, vista la presenza di tanti supporter di Milan, Juventus e Inter, con un buon riscontro e feedback sempre positivi. Ci hanno ringraziato per l'impegno che mettiamo tutti noi di #MilanSpace per portare avanti questo progetto, che è sempre stata poi la mia intenzione, ovvero quella di regalare una serata gradevole di ascolto a chi ci segue con affetto. Uno specie di salottino virtuale del calcio, un Milan Club virtuale dove un gruppo di persone si riuniscono per parlare amabilmente di calcio. Siamo in 4 e ci impegniamo tutti nei nostri ritagli di tempo per portare avanti questo progetto e i feedback positivi e i complimenti di professionisti del settore e del giornalismo ci riempiono di orgoglio. #MilanSpace è stato anche citata da Pier Rigattieri di Radio Rossonera a Dodicesimo Uomo. Lo abbiamo ringraziato per averci menzionato in trasmissione.

Inoltre c'è da segnalare che la puntata scorsa di #MilanSpace, la sesta puntata, dal titolo: '#MilanSpace: uno, nessuno, centoMILAN. Accendi un diavolo in me' ha raggiunto gli oltre 4000 sintonizzati con Luca Serafini, Enrico Silvestrin, Alessandro Jacobone e il Milan Club Ringhio d'Abruzzo con sede a Francavilla al Mare in via Nazionale Adriatica Nord numero 237 tra gli altri. Sono dati importanti. Su Twitter potete trovarci in onda anche con il 'Salottino #MilanSpace', che sono spazi che i nostri ascoltatori ci hanno chiesto di registrare avendo votato sui nostri sondaggi con uno schiacciante Sì all'89%. Il Salottino #MilanSpace è uno spazio freak, anticonvenzionale, dove andiamo a braccio, parlando a ruota libera e spesso si può spaziare su diverse tematiche, non solo calcio. Senza dimenticare i #MilanSpace After match che facciamo dopo la partita del Milan. Inoltre c'è anche il format #MilanSpaceCafè molto più raro che facciamo di rado, ed è solo per gli special.

Se volete ascoltare sia la puntata numero sei e sia la puntata numero 7 della seconda stagione di #MilanSpace potete cliccare sui link che vi pubblicherò a fine articolo. Potete ascoltare la puntata in diretta se siete iscritti a twitter, e registrata anche se non siete iscritti a twitter e sia ovviamente se lo siete.

Lista ospiti settima puntata #MilanSpace

-Luca Gramellini @LGramellini, opinionista, blogger e Youtuber. Ha collaborato e scritto per 4live.it, forlibasket.it, e all-around.net

-Michele Fusco, @mike_fusco di juventibus.com

-Jusport.it, @jusport_it, il giornale online per restare sempre aggiornato sulla Juventus Fc

-Superfly Video, @SuperflyVideo, pagina twitter molto seguita sulla Juventus. Video da prima dei social, da prima di twitter e da prima che ci fosse youtube

-Andrea Schiassi, Banda Casciavit @andreaschiassi, youtuber rossonero che va in onda spesso con il suo Podcast dal titolo 'chiacchiere rossonere'

-Pierangelo Rigattieri, @PierangeloRiga1, Segretario Generale di Milanista1899 Casciavit. Su Youtube con Dodicesimo uomo.

https://youtube.com/channel/UCmdI1QRngW9gFnyS0UYDWVw

-Mr.Giovanni Antonio Colasante, @toninocolasante, Allenatore UEFA B. Tifoso Milan e del River Plate. Tecnico nelle giovanili della Virtus Lanciano

-Liutaio Rossonero, @GioSerafini86, immerso nella musica per professione. Immerso nel Milan per passione

-Martin Sartorio, @MartinSa1988, Giornalista per calciomercato.it e Milan Live.it

-Memories Milan, @MemoriesMilan, pagina gestita da Giacomo che ripercorre la grande storia rossonera.

Host e Co Host:

Jhonny Rossonero @Milanista_Serio

Angelredblack @Angelredblack1

Alex Dumitrescu @Alexand72098361

Mirko FDLSV @mirkosavona

