Milan-Empoli 1-0 (19' Kalulu)

Formazione Milan: 4/2/3/1: Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Florenzi, Tonali, Bennacer (43' st Krunic), Messias (27' Saelemaekers), Kessié (27' Brahim Diaz), Leao (37' Rebic), Giroud. Coach: Pioli

COMMENTO DELLA PARTITA

Vittoria di corto-muso. Vittoria "sporca". Vittoria preziosissima. Un Milan che vince di misura 1 a 0 contro l'Empoli grazie ad un gol di Pierre Kalulu di sinistro, da fuori area, di piatto e di precisione chirurigica all'angolino approfittando di una respinta della barriera dell'Empoli su punizione di Giroud.

Queste sono le vittorie scudetto. Questa vittoria è arrivata contro una squadra cosiddetta "piccola". Gli scudetti si vincono così, con le piccole principalmente. Ma ciò che è veramente molto importante è che il Milan, nonostante non sia stato brillante, contro l'Empoli ha avuto il giusto spirito, la giusta fame. Ha voluto fortemente la vittoria e ha difeso il vantaggio.

Contro le piccole in alcuni match il Milan questo anno non ha avuto quella fame e quell'approccio giusto che ha nei big match. Contro l'Empoli invece c'è stata più fame, e ha concesso solo due occasioni importanti all'Empoli, con Maignan in particolare su un colpo di testa insidioso si è superato. Un recupero di Saelemaekers in diagonale su Cutrone verso il finale della partita rende bene l'idea. Il Milan è stato caparbio. Ha voluto questa vittoria e ha difeso il vantaggio con grande abnegazione e spirito di sacrificio.

Sarebbe meglio essere più brillanti e vincere con un risultato più netto, ma una cosa contava, vincere, anche in maniera non brillante, e questo è avvenuto.

Il Milan ha una difesa rocciosa. In avanti si può fare di più. Tomori & Kalulu sono una coppia molto bene assortita. Kalulu man of the match. Non sbaglia nulla in difesa e regala tre punti al Milan con un gol da fuori area con il suo piede 'debole', il sinistro. In verità Kalulu può giocare sia a destra che a sinistra. È vero che il destro è il suo piede preferito ma sa giocare anche di sinistro. È un giocatore che sta crescendo in maniera incredibile, sta diventando è può diventare un grande difensore centrale ma può giocare anche tranquillamente, e lo abbiamo visto, sia terzino destro che terzino sinistro, anche per la sua capacità di disimpegnarsi con tutte e due i piedi.

Non mi è piaciuto molto Messias. Penso possa dare di più. Si sta un po' trasformando in una specie di Suso. In un paio di frangenti lo si è visto fare sempre la stessa giocata con conclusione sterile nel finale. Punta l'uomo sulla fascia destra, qualche finta, rientra sul sinistro e calcia in porta un tiro telefonato che Vicario, portiere dell'Empoli, blocca con assoluta facilità quando sarebbe stato molto meglio che lui cercasse di più il fondo per poi mettere dei palloni in mezzo. A destra serve un qualcuno che cerchi di più il fondo e magari entri più in prossimità dell'area avversaria. Bisogna mettere più palloni in mezzo.

A parte Messias, gli altri sono stati artefici di un buon match. Florenzi a sinistra ha sostituito molto bene Theo Hernandez squalificato. Ha sfiorato anche il gol con un tiro a giro che Vicario ha neutralizzato. Florenzi è prezioso. Calcia di destro, di sinistro, ha gamba, grinta, buona tecnica, esperienza, è duttile. Va riscattato. Il Milan ha il riscatto per 4.5 mln di euro. Sappiamo la politica del fondo Elliott un po' fiscale su chi ha più di 30 anni ma abbiamo visto anche delle eccezioni. E Florenzi merita di rientrare in questa categoria delle eccezioni ed essere riscattato. Il Milan cercherà uno sconto dalla Roma e può ottenerlo poiché Florenzi non rientra più nei piani dei giallorossi. Penso sia più probabile il suo riscatto che quello di Messias. Anche se adesso questi discorsi sono prematuri.

Tonali ha fatto una partita più difensiva che offensiva ma ha dato il suo prezioso contributo. Bennacer continua sempre a crescere e a fornire discrete prestazioni. È uno dei più in forma e può ancora crescere. Calabria bene in difesa. Un po' impreciso nei cross. Può fare meglio.

Kessié da trequartista o primo pressatore o ancora meglio dire incursore dietro la punta ha fatto una buona partita difensiva nel primo tempo. Nel secondo tempo è sceso e ha perso anche dei palloni pericolosi. Meglio Diaz di lui come è stato meglio Saelemaekers di Messias.

Giroud ha fatto un lavoro sporco ma prezioso mentre Leao ha fatto bene ma non è stato particolarmente brillante.

15 tiri totali da parte del Milan contro i 5 dell'Empoli. 5 tiri in porta da parte del Milan contro i 2 dei toscani. 5 calci d'angolo per i rossoneri contro i 4 dell'Empoli. Milan che fa anche più possesso palla, 53% per il diavolo rossonero contro il 47% dell'Empoli.

Vittoria importante sia per lo spirito mostrato che per la classifica. Bisogna vincere anche così. Anche non essendo brillanti. Vincere sempre, nel bene e nel male.