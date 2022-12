Prima puntata

L'altro giorno nel cercare gli addobbi per allestire l'albero di Natale ho rinvenuto dentro uno scatolone un vecchio portachiavi in legno con il logo dello stemma del Milan nel cui fermaglio c'è un piccolo lucchetto che avrebbe serrato la chiusura degli occhielli di uno scrigno contenente ritagli di giornale riguardanti quegli accadimenti che maggiormente attrassero la mia mente ed inerenti la squadra rossonera esattamente nel periodo che va dagli anni '50 agli '80 (cioè a partire dalle mie scuole medie per finire con l'ateneo poi interrotto causa nozze)... e vado ora a riaprire quel cofanetto ancora gelosamente custodito in un angolo della cantina tra mille cianfrusaglie scartabellando tra centinaia di ritagli di giornale ammuffiti ed ingialliti dal tempo andando a curiosare tra le più disparate news nella storia del nostro Diavolo!

//Il Milan: uno tra i club più vincenti d'Italia ma sicuramente quello che in Europa, negli anni del dopo guerra, ha marciato da vero ed unico portabandiera dei colori nazionali.//

//Il Milan nacque come società di calcio e cricket il 16 Dicembre 1899 su iniziativa di un gruppo di italiani ed inglesi dapprima radunatosi presso l'Hotel du Nord e des Anglais (l’attuale Hotel Principe di Savoia) in Milano per poi, nel giorno della sua fondazione, brindare nella vicina Fiaschetteria Toscana di Via Berchet 1, eleggendone il primo presidente nella persona di Alfred Edwards, nonché il primo capitano/allenatore considerato il vero fondatore del Milan, nativo di Nottingham l'allora 29ne Herbert Kilpin che sottolineò i colori del rosso e del nero della neonata squadra con questo indelebile motto: “I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari!” //

// Il primo scudetto non tardò ad arrivare, solo due anni dopo la fondazione (1901) i Rossoneri, nell'allora campionato a gironi, sconfissero in finale il Genoa campione in carica e reduce da tre titoli consecutivi, ripetendosi poi in altri due successivi conquistati nel 1906 e 1907.

Ma dopo questo ottennale di successi si arrivò dapprima ad un contrasto tra i 44 membri della classe dirigenziale del Milan che in seguito, a causa di divergenze di opinione e di progettualità, portò ad una scissione vera e propria e così il 9 marzo 1908, dopo le loro dimissioni in massa (il nodo principale del contesto fu legato al loro del tesseramento di giocatori stranieri) venne fondata la Football Club Internazionale Milano (quella che in seguito sarà denominata Ambrosiana Inter) alla presenza del suo primo presidente Carlo De Medici, che in occasione della conquista del primo Scudetto Nerazzurro avvenuta nel 1910 sentenziò, in segno di giubilo per il titolo conquistato, nei confronti della sua precedente appartenenza nel direttivo Rossenero, che la squadra del Milan non avrebbe più conquistato alcun trofeo fino alla fine del secolo corrente!

Per nostra fortuna contrapposta al suo smacco, la disastrosa iattura profetizzata si materializzò in effetti, ma solo per 44 lunghissimi anni!... "44" numero cabala per il Diavolo, perché 44 furono i dirigenti disertori e... come per una concomitante pena del contrappasso ci vollero ben 44 anni e due conflitti mondiali di mezzo per rivedere il nostro Milan risollevare in alto il quarto!

Ma sarà il primo trofeo che segnerà l'inizio di una nuova storia che porterà il Diavolo in poco più di mezzo secolo a riempire le bacheche di Via Aldo Rossi con ben 49 titoli: 19 Scudetti, 5 Coppe Italia, 7 Supercoppe Italiane, 7 Champions League, 5 Supercoppe Europee, 2 Coppe delle Coppe, 3 Coppe Intercontinentali e 1 FIFA Club World Cup.

// Verso la fine degli anni ‘40, avvenne un fatto decisivo nella storia del Milan, decisamente in contrapposizione con la scissione di un quarantennio prima.

Nel 1949 l'allora Presidente Umberto Trabattoni acquistò tre giocatori svedesi Gunnar Nordahl, Gunnar Gren e Nils Liedholm che, dopo un ottimo secondo posto, riusciranno a riportare nella stagione 1950/1951 il Milan a vincere il suo 4° Scudetto dopo 44 anni!

Inoltre nel Giugno dello stesso anno riuscirà ad aggiungere in bacheca anche la Coppa Latina, il principale torneo europeo dell'epoca: si trattò del primo trofeo internazionale vinto dal nostro Milan!//



...la storia nello scrigno del nostro Milan continua!...

Vi aspetto!... a presto!

Fine Prima Puntata

Massimo 48