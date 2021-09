Juventus - Milan 1-1 (4' Morata (Juv), 76' Rebic (Mil))

Formazione Milan: 4/2/3/1: Maignan, Tomori, Kjaer (36' pt Kalulu), Romagnoli, Theo Hernandez, Kessié (18' st Bennacer), Tonali, Saelemaekers (18' st Florenzi), Brahim Diaz (45' st D. Maldini), Leao, Rebic. Coach: Pioli



Commento della partita

In emergenza, senza Calabria, Giroud e Ibrahimovic, senza contare le assenze di Bakayoko, Krunic e Messias, il Milan strappa un pareggio allo Juventus stadium in casa dei bianconeri.

E' un pareggio che può essere considerato accettabile, ma che non appaga del tutto. Il Milan doveva vincere, tuttavia considerato lo svantaggio iniziale, che è stato un cadeau da parte dei rossoneri nei confronti della vecchia signora, perchè il gol è nato da un contropiede bianconero a seguito di un calcio d'angolo a favore dei diavoli rossoneri, che si sono fatti trovare scoperti e mal posizionati, con un Theo Hernandez in affanno su Morata che con uno scavetto a tu per tu con Maignan, fa centro per quello che è stato il vantaggio juventino, ebbene, alla fine è un pareggio che può essere considerato buono. In genere il Milan i gol in contropiede li fa, è un suo marchio di fabbrica, non li subisce, questa volta si è fatta trovare completamente scoperta la difesa rossonera. Distrazione clamorosa difensiva da parte del Milan. La speranza è che non si ripetano più simili errori.

Il Milan che è stato anche sfortunato con Kjaer, che verso il finale del primo tempo è costretto a lasciare il campo per un problema muscolare ed è stato sostituito da Pierre Kalulu. Il Milan che aveva iniziato con Tomori terzino destro a sostituire l'indisponibile Calabria. Tomori aveva già giocato in questo ruolo con il Derby County in Championship per cui non era un neofita in tal senso, e che con l'ingresso di Kalulu si sposta centrale con il francese che va a fare il terzino destro. Tomori è stato artefice di una partita straripante culminata anche con un recupero in velocità su Morata veramente notevole. Ha un grande sprint il difensore inglese. E' davvero the wall Tomori.

Chi invece ha deluso in questo match sono principalmente Theo Hernandez, Leao e soprattutto Kessié. Theo Hernandez è stato nullo in fase offensiva, e ha delle colpe sul gol di Morata. Non solo lui ovviamente, ma nel contropiede bianconero non è riuscito ad ostacolare l'attaccante spagnolo. Leao è incappato nella sua giornata no. Svogliato e ciondolante. Gli manca la continuità. E con lui in campo ne risente anche Theo, che in qualche modo viene limitato nelle sue sortite offensive da Leao, con il quale si pesta un po' i piedi. Pioli deve lavorare sui loro movimenti. Per il momento non ci sono miglioramenti. Theo rende di più con Rebic esterno sinistro.

Kessiè merita un capitolo a parte. Anche con il Liverpool è stato uno dei peggiori, e con la Juventus ha concesso il bis: peggiore in campo. Kessiè non è una risorsa o un valore aggiunto in questo momento per il Milan ma rappresenta un problema. E' palese che la vicenda contrattuale, visto che è in scadenza, e i negoziati in alto mare, lo stiano nettamente condizionando e le prestazioni ne stanno risentendo notevolmente. Non ha senso farlo giocare. Se non rinnova Kessiè non deve essere usato o deve comunque essere usato con il contagocce, ma se è possibile nemmeno in questo modo. Kessié sta offrendo prestazioni scadenti che fanno un danno in campo al Milan. Il Milan con questo Kessié che ha la testa altrove non deve più farci affidamento, anzi, non deve nemmeno considerarlo nella batteria dei centrocampisti centrali. Va depennato dalla lista. Con un Tonali sempre più leader e man of the match di questo Milan, si può fare a meno anche di Kessiè. Tonali ha avuto una crescita e un miglioramento clamoroso. Anche in personalità. Da un suo calcio d'angolo battuto egregiamente è nato il gol di testa di Rebic, il protagonista di questo match.

TranqullizzANTE, devastANTE, raggiANTE, gigANTE, ANTE Rebic è uno dei leader di questo Milan, sta facendo benissimo anche giocando fuori ruolo, come punta centrale, lui che è un esterno d'attacco, e a sinistra rende al meglio. Con Giroud o Ibra punta centrale e con Rebic esterno sinistro è decisamente possibile che il Milan contro la Juventus avrebbe fatto bottino pieno.

Il Milan dopo lo svantaggio a freddo ha comunque reagito bene nonostante l'evidente emergenza, con dei giocatori utilizzati nei loro ruoli non principali, come Tomori e Rebic, e nonostante varie assenze pesanti tra cui spiccano quelle di Ibrahimovic, Giroud e Calabria, Nel secondo tempo è stato meglio che nel primo, con Kalulu che nel finale stava per segnare il gol decisivo, fermato solo da una prodezza di Szczesny. Bene Bennacer entrato al posto di Kessié, autore anche di un ottimo lancio per Rebic. Saelemaekers sufficiente. Florenzi non propriamente convincente e un po' sottotono quando è entrato in campo. Bene il capitano Romagnoli, che a differenza di Kessiè soffre meno la simile situazione contrattuale, entrambi sono in scadenza, principalmente per due motivi: il primo è che non è un titolare, ma la coppia centrale difensiva titolare è Kjaer-Tomori, e il secondo è che ormai l'ambiente ha accettato il suo addio e se ne è fatto una ragione. L' ambiente ha già ammortizzato il tutto. Kessiè, complice anche quella intervista alla Gazzetta dello Sport in cui dichiarava che al rientro dalle olimpiadi avrebbe rinnovato il contratto, parole che poi non hanno avuto seguito nei fatti, si è dato in un certo senso la zappa sui piedi. Maldini ha dichiarato che è un anno e mezzo che trattano con il suo agente Atangana il rinnovo. Probabilmente c'è un problema di commissione con l'agente con il quale non si riesce a trovare un accordo. Sarà una annata lunga per l'ivoriano, certo è che questo Kessiè non serve al Milan. Il titolare deve essere Tonali con Bennacer. Buona anche la prova di Brahim Diaz, sempre fastidioso per gli avversari, specie quando attacca per vie centrali.

E' un pareggio onesto, che ci sta, soprattutto per via della situazione di emergenza in cui il Milan ha affrontato questa partita. Può fare da morale. Il Milan doveva vincere, tuttavia un pareggio allo stadium della Juventus contro i bianconeri non è un risultato da snobbare. E' un Milan che può e deve migliorare e che deve essere più affamato. Con più effettivi a disposizione e recuperando un po' di assenze, specie in avanti, le cose andranno per il meglio.

Migliori in campo: Tonali, Rebic, Tomori

Peggiori in campo: Kessié, Theo Hernandez, Leao

Voto alla prestazione della squadra: 6,5