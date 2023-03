Fiorentina-Milan 2-1- 49' Nico Gonzalez (rigore, Fio), 87' Jovic (Fio), Theo Hernandez (95', Mil)

Formazione Milan: 3-4-2-1: Maignan, Kalulu, Thiaw, Tomori, Messias (73' Saelemaekers), Bennacer (66' Bakayoko), Tonali, Theo Hernandez, De Ketelaere (82' Adli), Rebic (66' Ibrahimovic) Giroud (66' Origi). Coach: Pioli

COMMENTO DELLA PARTITA

Brutta prestazione del Milan che cade in quel di Firenze. Per certi versi anche inaspettata se ci riferiamo all'atteggiamento molle e da cerbiatto impaurito dei rossoneri. La Fiorentina è stata un predatore affamato. Grande determinazione della squadra di Italiano. La Fiorentina pressava alto, con cattiveria arrivava prima sulla seconde palle, è stata cinica e rabbiosa e ha portato a casa meritatamente i tre punti facendo viola il diavolo rossonero.

Vedendo un Milan così poco intraprendente, con un atteggiamento così fiacco e poco determinato, viene da chiedersi come è possibile che la squadra che solo una settimana fa aveva strapazzato l'Atalanta, in questo match abbia avuto un approccio così sbagliato e superficiale. Forse c'entra il match di Champions contro il Tottenham? La testa è già a Londra?

Fosse così sarebbe grave la cosa e dimostrerebbe che questo Milan è ancora immaturo, incapace di reggere due competizioni importanti. Quando il Milan perde in questo modo, con un atteggiamento quasi al risparmio di energia, è estremamente fastidioso. È sempre brutto perdere. In questo modo lo è ancora di più.

Inoltre si riscontrano sempre gli stessi problemi. Questo Milan rischia a lungo andare di diventare prevedibile. Ancora una volta, ormai è una regola non scritta, questo Milan quando fa più possesso palla perde la partita. Quando fa meno possesso palla tende a vincere e ad essere più convincente.

Contro la Fiorentina, in quel di Firenze al Franchi, il Milan ha fatto il 53% di possesso palla contro il 47% di possesso palla dei viola. Al 61esimo era già simile il possesso palla, il Milan stava al 52% possesso palla contro il 48% di possesso palla della Fiorentina. Quindi per tutta la partita il trend è stato questo, però riflettevo su questa cosa, ovvero sul fatto che ormai questo problema è una costante. Un avversario studia questo bug del Milan. Se si gioca contro il Milan di rimessa, ovvero ai rossoneri gli si fa tenere palla, poiché facendo un gioco di transizione e non avendo palleggiatori, i rossoneri tendono a fare un possesso palla sterile proprio per questo se tengono troppo palla, ebbene, li si fa sfiancare facendoli tenere palla per poi colpirli di rimessa in contropiede. Il Milan quando ha troppo la palla è come se perdesse di lucidità.

Giocando sempre allo stesso modo, perché questo problema il Milan lo aveva anche con il 4-2-3-1, siamo diventati prevedibili. Per cui auspico che il Milan possa in qualche modo migliorare, avere più frecce al suo arco, imparare a palleggiare in più in modo da poter sorprendere gli avversari. Questo miglioramento può avvenire più probabilmente l'anno prossimo quando il Milan comprerà in sede di calciomercato elementi che possa aiutare in tal senso a centrocampo. Al Milan occorre pure un esterno destro a centrocampo oltre a un attaccante 'ignorante, rozzo e cafone' che sia un bomber vero capace di essere freddo, cinico e volgare sotto porta. Un bomber da 25 gol complessivi a stagione. Questo al Milan manca da un po' di anni. Il Milan deve essere più affamato. Niente pance piene. Al Milan manca un po' di cattiveria sportiva in campo. Deve essere più determinato. Deve migliorare l'atteggiamento della squadra.

Il Milan ha fatto 8 tiri totali di cui 6 nella porta di Terracciano contro i 16 totali della Fiorentina di cui 8 nella porta di Maignan. Ancora una volta il Milan concretizza poco rispetto a ciò che crea per colpa di errori individuali. Giroud davanti a Terracciano al volo si è fatto respingere un tiro a due passi dal portiere mentre Messias di testa un po' defilato ha sciupato una occasione importante su assist al bacio di De Ketelaere, un cioccolatino delizioso che era solo da scartare.

Si è rivisto in campo Adli dopo tanto tempo ed è stato autore del pre-assist per Saelemaekers che poi ha servito Theo Hernandez che con un sinistro da fuori area ha fatto un bel gol della bandiera per il Milan con la palla che si insacca all'incrocio dei pali.

La Fiorentina è passata in vantaggio su rigore per colpa di un fallo sciocco di Tomori su Ikone. Il difensore inglese poteva semplice fare ostruzione e accompagnare Ikone senza bisogno di atterrarlo dentro l'area perché davanti al calciatore francese della Fiorentina c'erano due uomini rossoneri pronti a contrastarlo. È stato poi bravo Nico Gonzalez a spiazzare Maignan dal penalty. Il gol decisivo della Fiorentina è di Jovic, un attaccante che non mi sarebbe dispiaciuto vedere al Milan, con un bel colpo di testa. Su Tomori va detto che ha comunque fatto un salvataggio sulla linea della porta evitando un gol fatto della Fiorentina.

Al 13esimo minuto è stato ricordato Davide Astori, lo sfortunato calciatore vivaio Milan ed ex Fiorentina scomparso 5 anni fa a seguito di un malore.



Per quanto riguarda il Milan deludono in molti, da Tomori a Origi passando per Rebic (il peggiore in assoluto), fino a Tonali, Ibrahimovic e Messias. Il meno peggio dei peggiori è stato De Ketelaere, da 5.5. Gli altri da 6, tranne Theo che per il gol si merita un 6.5

È stato comunque un Milan negativo, che ha deluso molto. Probabilmente un Milan che era con la testa altrove, in quel di Londra.

Migliori in campo: Theo Hernandez, Saelemaekers, Thiaw

Peggiori in campo: Rebic, Tomori, Messias

Voto alla prestazione della squadra: 5

