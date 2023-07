Visite mediche, idoneità sportiva, firma sul contratto (fino al 2027). La trafila di Luka Romero, terzo arrivo - dopo Sportiello e Loftus-Cheek - dell'estate rossonera, è stata la consueta. Semmai occorre capire come sarà quella che lo aspetta da lunedì prossimo, giorno del raduno a Milanello. Trafila interna o esterna? Intanto sgombriamo il campo dagli equivoci: Romero è arrivato non soltanto perché è un parametro zero e perché è un argentino con passaporto comunitario. Ma perché dirigenza e allenatore lo ritengono un profilo con grandi potenzialità, in una zona del campo - le zolle sulla destra dell'attacco - che necessita di una ventata d'aria nuova.

RUOLO DELICATO— Pioli ovviamente se lo studierà per bene nella prima fetta di ritiro portandolo in tournée, da cui l'allenatore tornerà con le idee più chiare. Non solo su Luka, ma anche in base a come starà procedendo in generale il mercato che riguarda la fase offensiva. Il destino della stagione 2023-24 di Romero, infatti, non dipende esclusivamente da lui. Come detto, il ruolo è delicato e molto dipende dai nomi che verranno coinvolti. Partiamo dalle (potenziali) uscite. Il primo sulla lista è Messias, ritenuto meno funzionale rispetto a Saelemaekers. Il Milan ha già provato, per ora senza effetto, a inserirlo in alcune trattative. Per quanto riguarda il belga, invece, c'è una teoria piuttosto interessante che lo vedrebbe candidato anche per coprire la fascia sinistra. Il vice Leao, insomma. Qui, però, si innescano a cascata altre situazioni, in un domino non esattamente gradevole: l'intenzione del club infatti è "sgombrare" quella corsia dando l'addio sia a Rebic che a Origi, ma tra il dire e il fare... C'è di mezzo per esempio il corposo ingaggio di entrambi, la valutazione inferiore alle attese che hanno dato potenziali acquirenti e, pare, la volontà di Origi di riscattarsi dalla pessima annata rimanendo in rossonero.

TRASLOCO— E torniamo all'inizio del domino. Il nome forte per la fascia destra è noto, ovvero Chukwueze. Il problema è che, ora come ora, si tratta della trattativa più complicata in cui è coinvolto il Diavolo perché il Villarreal, nonostante l'esterno sia in scadenza nel 2024, chiede 25 milioni più bonus, mentre in via Aldo Rossi partono da una base più bassa. Poi c'è Pulisic. Anche lui uomo di fascia destra che però, con l'arrivo di Chukwueze, potrebbe traslocare al centro della trequarti. Ecco, questi sono tutti gli incastri intorno ai quali si muovono i destini di Romero. Che, dopo un 2022-23 da comparsa - 276 minuti e un gol con la Lazio -, vorrebbe iniziare a crescere davvero. Nel rendimento e nel minutaggio. Ecco perché se da Milanello non uscissero i giocatori che il club vorrebbe congedare, Luka potrebbe anche essere ceduto in prestito. In caso contrario, il suo 2023-24 si preannuncia come prima alternativa a chi sarà il primo proprietario della fascia destra.