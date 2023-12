Con quattordici giocatori ad aver salutato il Centro Sportivo di Milanello, sostituiti con dieci arrivi, ma specialmente con il rinnovo di contratto di Leao, che per mesi avevamo temuto di dover perdere a zero, la promozione del duo F. M. ovvero Furlani e Moncada, insediatosi alla guida Sportiva del Milan, con conseguente allontanamento di Maldini e Massara è stato accolto da molti tifosi in modo entusiastico.

Nessuno a giugno si è ricordato della sequenza di infortuni accaduti negli anni passati, grazie a Mister Pioli ed al suo Staff, poichè la cosa importante era sbarazzarsi del Paolino Nazionale e applaudire i giocatori in arrivo.

Avevamo già constatato le qualità manageriali di un'altra coppia dalle medesime iniziali, F.M.. Fassone e Mirabelli, con le loro: "Cose formali". Se erano riusciti a riportare l'entusiasmo dei tifosi milanisti, delusi da un decennio di anonimato, a livelli altissimi, è altrettanto vero che la loro storia era durata poco. Non raggiungendo gli obiettivi fissati, cambiando un allenatore a stagione in corsa, Montella con Gattuso e aggravando una situazione economica, già fin troppo deficitaria, che successivamente porterà all'esclusione, per una stagione, dalle competizioni UEFA, avevano scritto il loro destino.

La breve gestione Fassone-Mirabelli resterà indelebile nella memoria di moltissimi tifosi milanisti e non certo in modo positivo. Eppure, andando a rileggere i nomi dei giocatori acquistati in quell'estate, la squadra messa a disposizione di Mister Montella, almeno "sulla carta", aveva ambizioni ben diverse dal piazzamento finale. Corti era considerato uno dei terzini più bravi del nostro campionato. Kessie un talento puro. Il nazionale turco Chalanoglu, giocatore di sicuro affidamento, Bonucci una garanzia, Rodriguez, nazionale svizzero dal rendimento costante, Biglia il centrocampista che mancava da anni. Musacchio un alternativa difensiva di sicuro valore.

La scommessa era Andre Silva, attaccante portoghese di talento, ma da dover verificare nel campionato italiano, ma l'acquisto anche di Kalinic e di Borini certificavano la qualità di un reparto offensivo costruito per vincere. Il fratello di Gigio era solo un acquisto per migliorare un rapporto già deteriorato.

Degli undici giocatori acquistati, con una spesa di quasi 241 M di euro, solo Kessie e Calhanoglu hanno reso secondo le aspettative e, a dimostrazione che quella campagna acquisti non era stata particolarmente fortunata, per il Milan, sono andati via entrambi a parametro zero. Lontano da Roma, sponda Lazio, Biglia, giocatore della nazionale argentina, apparve irriconoscibile. Conti iniziò un calvario di infortuni che ancora oggi alla Sampdoria non lo abbandona. Bonucci non seppe ambientarsi, pretendendo la fascia da capitano e spaccando lo spogliatoio e gli altri, tranne Rodriguez e Borini, scivolarono presto nel dimenticatoio. Un patrimonio, tecnico ed economico, praticamente svalutato in una sola stagione. Un "fallimento" che porterà a scelte, spesso obbligate e rilevatesi sbagliate, che ci vorranno anni per azzerare. Bonucci per Caldara, Higuain per Kalinic e Silva, per poi virare su Piantek e molte altre. C'è voluto Paolo Maldini per costruire una squadra da campo, in sostituzione di quella sulla carta.

Le partite si vincono solo se si aspira a vincere, se si sa giocare di squadra, se si sa soffrire, se quando si perde si esce dal campo a testa bassa, avviliti e consapevoli della passione di milioni di tifosi. Questo insegnamento ci è stato tramandato e fa parte del DNA del Milan. Provate a rileggervi cosa diceva Rocco a tale proposito. Cesare Maldini era il capitano di quel Milan e Paolo lo è stato di quello in anni più recenti. Sa perfettamente la differenza fra giocare con Messias o Pulisic, ma sa anche come motivarli come assicurarsi la prestazione migliore, anche con qualità totalmente diverse.

F.M. attuale, Furlani e Moncada, potranno avere sicuramente delle qualità, il desiderio di vincere, l'aspirazione di essere artefici di successi, sportivi ed economici, ma non hanno l'esperienza necessaria a ricoprirne il ruolo. Non hanno quella "credibilità" obbligatoria in un TOP club, confrontandosi con calciatori che ambiscono ai massimi livelli.

Non è un volerli sminuire, ma la pura realtà. La loro campagna di rafforzamento è stata dettata dai costi, non certo da un'azione mirata e programmata a migliorare la rosa a disposizione dell'allenatore dove serviva. Si è comprato Okafor perchè hanno ritenuto un affare investire 14 Milioni su un giocatore di sicuro valore, mentre i 4M per comprare Riccardo Calafiori, difensore ventunenne italiano adattabile a più ruoli non è stato minimamente preso in considerazione e lo vediamo a Bologna il suo valore, mentre al Milan hanno preferito investire su Pellegrino. Non è stato sbagliato comprare il nigeriano Chucuwezze a 20 Milioni più 8 di bonus, pur nella consapevolezza che sarebbe andato a giocare il Torneo Africano, come Bennacer, ma regalare Salamandra al Bologna e non utilizzare quella somma dove serviva realmente, ad esempio sul sostituto di Giroud.

Insomma, Furlani e Moncada hanno voluto ripercorrere lo stesso tragitto di Fassone e Mirabelli, manca solo il licenziamento di Pioli, con Abate a prenderne il posto e tutto sarà tremendamente uguale. Bisognava arrivare alla sfida contro il Sassuolo per capirlo? Per me no !! Ma ormai il danno è fatto. Inutile oggi aggrapparsi a soluzioni più o meno fantasiose. Sarebbe già un successo non aggiungere infortunati, cosa che viene ancora sottovalutata nonostante i numeri siano impietosi. Sorvoliamo poi sulla gestione di Krunic e Adlì, corpi estranei in una squadra che non ha neppure i giocatori da schierare in campo senza ricorrere ai ragazzi di Abate. Si abbia almeno la decenza di dire le cose in modo chiaro. L'anno dello scudetto Maldini disse chiaramente che non si sarebbe rinforzta la difesa e così fu. Oggi è un rincorrersi di nomi, promesse e speranze, utili a chi e a cosa ? Raccontare frottole ha solo l'effetto di esasperare i tifosi e ciò peggiora solo la situazione.

Alla fine il mio Cardinale Out, che invoco da mesi, più che una speranza si avvia a diventare una concreta realtà, ma non per volontà dello Jerry americano che sognava in grande, ma per una stagione che rischia di rilevarsi fin troppo rischiosa economicamente. Elliott, "lo squalo" è già pronto ad approfittare di ogni minima difficoltà, sia economica che sportiva. Alla fine la sua scelta di imporre Furlani a Cardinale, si sta rilevando fin troppo vantaggiosa per lui, con Maldini più utile a portare acquirenti che a reggere le sorti sportive di un Milan di cui non gli è mai interessato nulla.

F.M. resterà inciso sulla nostra mente, ma come FORZA MILAN, il Nostro Milan, quello fatto di passione, di idee e sogni, se poi ci sarà chi vorrà metterci i soldi, arabi o non, saremo pronti a seguirlo.