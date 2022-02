Salernitana-Milan 2-2 (5' Messias (Mil), 29' Bonazzoli (Sal), 72' Duric (Sal), 77' Rebic (Mil) )

Formazione Milan: 4/2/3/1: Maignan, Calabria (28'st Florenzi), Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez, Bennacer (1' st Kessié), Tonali, Messias (28' st Saelemaekers), Brahim Diaz (16' st Rebic), Leao, Giroud. Coach: Pioli

COMMENTO DELLA PARTITA

Atteggiamento irritante e superficiale. INACCETTABILE. Il Milan è mancato di mordente, di cinismo, non ha avuto la giusta rabbia e la giusta voglia di chiuderla subito dopo il vantaggio di Messias. Il Milan contro le piccole fatica paradossalmente di più che contro le grandi. Questi sono due punti persi più che un punto guadagnato. E non è nemmeno una questione di gioco, di forma, di gambe. È una questione mentale, di testa. È l'atteggiamento con le piccole che è sbagliato, perché troppo leggero e superficiale. Gli scudetti si vincono principalmente con le piccole, mentre le coppe si vincono con le grandi.

Il Milan deve cambiare subito registro perché certi atteggiamenti, certi approcci non sono da top club, quindi non sono da Milan. Manca la fame di chi ha fama. Dei big, dei grandi, di chi è affermato o di chi è in procinto di affermarsi. Evidente molti trovano stimoli con le big, poi li annoia impegnarsi con le piccole o non sono motivati a dovere. Non hanno la giusta fame.

Pertanto inviterei Pioli ad attingere dalla primavera, specie quando si affrontano le squadre piccole. Lo ha dimostrato la Roma nel pareggio contro il Verona per 2 a 2, agguantato grazie a Volpato e Bove, due primavera che hanno permesso con il loro ingresso e la loro determinazione di pareggiare una partita che altrimenti la Roma avrebbe perso. Il Milan ha in difesa Nsiala Makengo, a centrocampo e sulla trequarti ha Andrea Capone, in avanti c'è Marco Nasti, bomber d'area. E anche altri come Chaka Traoré, esterno d'attacco che ha già esordito in A con il Parma. Pioli può anche pescare dalla primavera per rimpolpare la sua rosa.

Contro la Salernitana al Milan è mancata la determinazione, la fame, la voglia di spaccare il mondo. Di vincere. Ciò che il Milan ha avuto contro l'Inter, dove ha vinto nonostante non abbia brillato, ma non ha mollato, era affamato e con la giusta determinazione ha portato a casa la vittoria. Perché quello spirito e quell'atteggiamento non lo si ha con le piccole, non lo si è avuto con la Salernitana? Si dirà che le piccole si chiudono di più, che fanno la partita della vita contro le big, che contro le grandi un qualsiasi risultato positivo fanno storia per quel club. Per cui buttano il cuore oltre l'ostacolo e danno qualcosa in più. Il Milan deve fare lo stesso quando gioca con le piccole, come se fosse un big match.

Maignan ha offerto la peggiore prestazione da quando è al Milan. Può sbagliare come tanti campioni, capita a tutti, questa volta è capitato a lui e non si può fare altro che criticare la sua prestazione. Prestazione horror che rispecchia quella di tutta la squadra. Uscita pessima sul primo gol, in cui ha la colpa quasi totale sul gol in mezza rovesciata di Bonazzoli. Inoltre un'altra uscita stava per causare un altro gol della Salernitana e solo il salvataggio di Romagnoli ha evitato il peggio.

Il gol di Messias è arrivato su una incursione centrale di Theo che con un filtrante mette Messias davanti alla porta. Per il brasiliano è un rigore in movimento che non sbaglia.

Il secondo gol per la Salernitana arriva con un colpo di testa di Duric completamente lasciato solo dal suo marcatore. A dimostrazione di un atteggiamento leggero, distratto e superficiale da parte della squadra in questo match.

Il pareggio arriva con un tiro da fuori area di Rebic. Il croato si è acceso solo per questo. Sotto questo aspetto può essere anche una nota lieta. Rebic può essere galvanizzato da questo gol, può ritrovare la sua lucentezza e brillare ed essere una arma in più per Pioli in questo finale di stagione, considerata anche la Coppa Italia, che il Milan deve puntare a vincere e dove da ora in poi si incontreranno solo le grandi, per cui si dovrebbe mantenere un atteggiamento giusto e una motivazione forte. Sono le piccole che fanno scivolare i rossoneri, e spesso è per demeriti propri, a volte, vedi match con lo Spezia è colpa dell'arbitro che ruba tre punti al Milan.

Troppi elementi del Milan sono stati sottotono. Il Milan non c'era con la testa. È mancata la giusta concentrazione. Oltre a Maignan, male Calabria, ma anche Tomori, Romagnoli, persino Tonali sottotono. Ed è la prima volta in questa stagione che Tonali è insufficiente. Anche Diaz, Leao e Giroud sono stati spenti per tutto il match. Leao si è fatto notare solo per una bellissima rovesciata di poco a lato. A parte questo, per il resto è stato nullo.

Sufficiente Florenzi. Ha fatto meglio di Calabria ma non ci voleva molto. Raggiungono la sufficienza Theo per l'assist decisivo a Messias, lo stesso Messias per il gol e Rebic idem, solo per il gol.

Auspico che il Milan non ripeta più simili prestazione con relativo atteggiamento irritante e inaccettabile. I senatori della squadra, anche quelli indisponibili come Kjaer e Ibrahimovic si facciano sentire negli spogliatoi. Anche Giroud. Idem Pioli. Certe prestazioni non sono accettabili, in particolar modo l'atteggiamento. Occorre subito cambiare registro e riprendere una marcia vincente.