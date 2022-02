Milan - Udinese 1-1 (29' pt Leao (Mil), 21' st Udogie (Udi) )

- (29' pt Leao (Mil), 21' st Udogie (Udi) ) Formazione Milan: 4/2/3/1: Maignan, Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez, Tonali, Kessié, Messias (20'st Saelemaekers), Brahim Diaz (39'st D.Maldini), Leao, Giroud (20' st Rebic). Coach: Pioli

COMMENTO DELLA PARTITA

Ennesimo torto arbitrale che colpisce il Milan ed ennesima prestazione scialba dei rossoneri, che contro le piccole fatica di più che contro le grandi. Se in Serie A ci fossero più big che cosiddette squadre piccole o medie, il Milan sarebbe molto piu avvantaggiato per lo scudetto.

La prestazione scialba del Milan non può giustificare il gravissimo errore del Var durante il gol dell'Udinese. Al tempo stesso la pessima prestazione, o meglio, il pessimo utilizzo del Var non può giustificare la prestazione sottotono del Milan.

I torti arbitrali che il Milan sta subendo in questa stagione sono disgustosi. Ed è stancante dover assistere a delle partite decise piu da errori arbitrali o del Var che non dai calciatori in campo. Ma non solo gli errori arbitrali. Tutte queste ingiustizie che il Milan subisce possono ripercuotersi sul nervosismo in campo, sull'umore dei calciatori e di conseguenza sulla prestazione di essi.

Il gol dell'Udinese del difensore italiano Udogie è arrivato con un tocco di mano. Lo stesso difensore esulta poco e si guarda attorno, perché sa di avere fatto un gol irregolare. I valori sportivi ormai non sono più di casa nel calcio. Udogie sentendosi furbo si prende il gol anti- sportivamente. Non dice nulla. Tra l'altro questo gol arriva a 10 anni di distanza dal gol annullato a Muntari. Quella ladrata clamorosa che costò al Milan uno scudetto praticamente e sul quale Gianluigi Buffon, allora portiere della Juventus, ebbe la sfacciataggine di dire a fine partita che se si fosse reso conto che la palla era entrata, non avrebbe aiutato l'arbitro, per la serie come sentirsi fighi essendo anti sportivi.

Sono gli stessi calciatori che poi quando gli torna indietro qualcosa, come successe nel match di Champions League tra Juventus e Real Madrid con rigore dubbio assegnato nel finale al Real Madrid che costò alla Juventus l'eliminazione dalla Champions League, danno di matto e vanno in escandescenza accusando gli arbitri poi di avere un bidone dell'immondizia al posto del cuore. Quando sbagliano a favore però hanno un bellissimo cuore gli arbitri.

I tanti errori arbitrali più la questione plusvalenzopoli che vede Juventus, Inter, Napoli e anche il Pescara coinvolte tra le altre, mi fanno pensare male. L'ho già scritto e lo ripeto, ma la mia sensazione è che i tempi siano maturi e qualcosa sta accadendo e penso che siamo vicini ad una calciopoli bis. Troppi errori, troppi veleni, troppe cose che non quadrano.

Con il Var, che è uno strumento prezioso, e che non deve mai essere tolto, la speranza era che gli errori arbitrali diminuissero e che ci fossero meno episodi dubbi e meno veleni. Ma sinceramente, con l'ingresso del Var, è cambiato qualcosa? È migliorato qualcosa? Io ho dei dubbi. Per quello che sto vedendo mi sembrano che ci siano più polemiche, e l'ombra di calciopoli bis cresce sempre più.

Come ho scritto in precedenza, ciò non toglie che il Milan sia stato artefice di una prestazione sottotono. Come contro la Sampdoria. Il Milan contro i doriani ha giocato male ma ha vinto 1 a 0 grazie ad un gol di Leao. Perché lì l'arbitro è stato al posto suo e non ha voluto fare il protagonista. L'arbitro o il Var che sia. Contro l'Udinese il Var coadiuvato dall'arbitro, è stato protagonista e quindi il Milan, come contro lo Spezia, come contro il Napoli e così via, si ritrova con il risultato modificato per via di errori arbitrali.

È ingiusto, e soprattutto questo non è lo Sport. Così ci si allontana dal calcio.

Il Milan contro l'Udinese senza l'errore arbitrale avrebbe vinto 1 a 0 come contro la Sampdoria con gol di Leao. Ma forse anche di più, perché un altro errore, non concedendo la regola del vantaggio, come contro lo Spezia dove è stato annullato un gol a Messias, anche qui con Messias lanciato a rete l'arbitro non concede ingiustamente la regola del vantaggio e stoppa l'azione offensiva di Messias.

Il gol di Leao arriva su un bel cross di Tonali che riceva palla dopo una scorribanda di Theo. Il numero 8 rossonero crossa delicatamente su Leao che vince un duello con il suo diretto marcatore e trafigge Silvestri per il vantaggio rossonero.

Il Milan, se non sono big match, gioca male. Contro l'Udinese non è stato un buon Milan. E il fatto di non riuscire a chiudere la partita dopo essere andati in vantaggio è un bug del sistema di gioco del Milan che va risolto immediatamente. L' anti virus è nella testa perché è una questione di mentalità e umiltà. Contro le squadre piccole, medie, bisogna avere la stessa fame, la stessa grinta e voglia di vincere, lo stesso impegno e la stessa concentrazione come se si giocasse un big match contro una grande, una prima della classe.

Il Milan ha fatto un possesso palla maggiore rispetto all'Udinese, 62,3% contro il 37,7% dei friulani, ma è stato un possesso palla non efficiente, non concreto. Solo 3 tiri in porta per il Milan contro i 6 fatti dell'Udinese. E addirittura nei primi 45 minuti l'unico tiro in porta del Milan è stato durante il gol di Leao. Così non ci siamo. Il Milan non può avere certi atteggiamenti in campo, e non può offrire simili prestazioni. Il Milan deve avere più fame e più voglia di ammazzare la partita.

La prestazione del Milan va criticata, come va criticata anche a livello di singoli. Male Kessié, male Brahim Diaz. Si fa prima a scrivere chi è stato decente come Maignan, che ha fatto una parata difficile su un tiro di Deulofeu, ed è stato discreto, poi Leao, che è stato più che sufficiente per il gol, idem Tonali, anche per l'assist decisivo, e infine sufficienti Tomori e Calabria. Il resto sono da bocciare tutti. Insufficienti. Prestazioni da 5. Anche Rebic ancora non trova la forma perduta. Giroud anche, però non è colpa sua. Non arrivando a lui palloni giocabili, non può fare nulla.

Occorre una sveglia. Occorre qualcuno che dia la carica. Sia alla squadra ma anche all'Aia che non può di certo mandare esordienti ad arbitrare il Milan. Si è lamentato Pioli a fine partita per l'ennesimo errore arbitrale, e anche Paolo Maldini non poteva esimersi per l'ennesima volta e a fine partita ha fatto sentire giustamente la voce dichiarando: "C'è uno strumento che dovrebbe togliere il dubbio e usato in questa maniera fa male. È soltanto questione di stare attenti e di capire il gioco del calcio e penso che gli arbitri siano preparati a questo. Chi decide deve capire di calcio. C'è un terzo punto, ed è il messaggio che trasmetterò a chi si occupa di queste cose: il Milan è in testa alla classifica e con tutto il rispetto per chi ha meno esperienza non può avere sempre arbitri esordienti".

Parole chiare. Se anche Maldini è arrivato a perdere la pazienza è segno che si è superato il limite. È davvero troppo. A pensare male si fa peccato ma spesso ci si azzecca diceva Andreotti. Ed è una cruda verità.