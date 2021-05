Il Milan ha deciso di puntare subito alla Champions League

3 colpi da 150 milioni di euro, con 3 sacrifici: Leao, Hauge e Romagnoli.

Rinnovi per: Chalanoglu, Donnarumma.

Il Milan punta tutto su Milinkovic-Savic vera ossessione di Singer, per farlo sarà sacrificato Romagnoli: l'offerta alla Lazio e la seguente 40 milioni più il cartellino di Alessio Romagnoli, che vale 35 milioni, un'offerta importante per il club biancoceleste.

Altra offerta importante per Vlahović: Leao piu 30 milioni, per un totale di 60.

Ultimo tassello sarà De Paul, Hauge più 15 milioni e il cartellino di Laxalt.

Il Milan formato Champions League, sarà stellare, con l'ingresso nelle coppe Maldini inizierà con i riscattati di Tomori, e Tonali poi andrà subito su Milinkovic-Savic, e completerà l'attacco con De Paul, e Vlahović, sarà difficile ma con le giuste contropartite, si può chiudere.

I sacrificati saranno Romagnoli, Caldara, Laxalt, Conti, Leao, Hauge, saranno loro ad entrare nelle trattative con i vari club: Udinese, Fiorentina e Lazio.

Ecco l'ipotesi per Milinkovic-Savic: 40 milioni cash più Conti e Romagnoli.

Ecco l'ipotesi per De Paul: Hauge, Laxalt e 15 milioni.

Ecco l'ipotesi per Vlahovic: Leao più 25 milioni e Caldara.

Tutte trattative difficili con piano B:

Bakayoko (se non arriva Milinkovic-Savic)

Belotti (se non arriva Vlhaovic)

Vazquez a zero (se non arriva De Paul).

Dopo la vittoria con la Juventus Elliott vuole spendere e dare al Milan finalmente un progetto, vincente.