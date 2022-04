​​​​​​LAZIO-MILAN 1-2 (4' Immobile (Laz), 50' Giroud (Mil), 92' Tonali (Mil) )

Formazione Milan: 4/2/3/1: Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Kessié, Messias (25'st Krunic), Brahim Diaz (23' st Ibrahimovic), Leao (40'st Saelemaekers), Giroud (23'st Rebic). Coach: Pioli

COMMENTO DELLA PARTITA

Vittoria al cardiopalma. Emozioni forti. Palpitazioni a 1000. Il Milan regala ai suoi tifosi una serata non adatta ai deboli di cuore.

I rossoneri hanno avuto la giusta fame. Non hanno mollato e nonostante il primo quarto d'ora del match iniziato con un approccio sbagliato e con un Tomori distratto su Immobile che segna il gol del vantaggio degli aquilotti laziali, gli uomini di Pioli si ricompongono, tornano in sé, e hanno una buona reazione nel secondo tempo.

Sono gol di rabbia quelli fatti da Giroud e Tonali. È stata una vittoria di cuore quella ottenuta dal Milan. Il Milan ha reagito bene allo svantaggio iniziale. Il diavolo rossonero ha fatto sua l'aquila laziale.

È stato un Milan che ha dominato alla fine la Lazio. Vittoria meritata da parte dei rossoneri. 25 tiri totali da parte del Milan contro I 7 totali da parte della Lazio, di cui solo 2 nella porta di Maignan, mentre per gli uomini di Pioli i tiri indirizzati nella porta di Strakosha sono stati 8. 54% di possesso palla del Milan contro il 46% della Lazio e Olimpico di Roma che era immerso nel rossonero. Difatti c'è stato uno sciopero dei tifosi della Lazio contro Lotito per il caro biglietti. Un biglietto di un settore popolare come la Curva per questo match costava ai tifosi della Lazio 40 euro. A mio avviso un prezzo non popolare, esagerato e ingiustificato e i tifosi della Lazio hanno la ragione dalla loro parte. Giusto protestare contro questo caro biglietti.

Grande accelerazione rabbiosa di Leao, taglio fulminante che in velocità fa secco il suo diretto marcatore e serve un assist a Giroud che da bomber di razza in scivolata anticipando il suo marcatore e battendolo sul tempo fulmina Strakosha e fa centro per l'1 a 0 del diavolo rossonero. Il lupo perde il pelo ma non il vizio. E Giroud sa segnare e può anche insegnare come si fa.

Il secondo gol di Tonali arriva nel finale con un tocco che anticipa Strakosha e vede la palla depositarsi in rete su assist di testa di Ibrahimovic, che sembra ripresosi dai suoi infortuni e in questo finale di stagione potrà dare il suo contributo per lasciare da vincente e da Re. L'urlo di gioia di Tonali unito a quello di milioni di tifosi rossoneri arriva fino al cielo e lo colora di rossonero.

Ibra sembra stare meglio ma anche Rebic non mi è dispiaciuto. Difatti è lui che recupera un pallone fondamentale durante l'azione del secondo gol di Tonali. Rebic è sembrato molto più determinato e voglioso di fare bene rispetto alle sue ultime uscite.

Tomori, Kessié e Brahim Diaz leggermente sottotono. In particolare lo spagnolo non riesce a essere determinante e decisivo come potrebbe ma nelle ultime uscite ci sono stati piccoli sprazzi di risveglio da parte sua che possono indurre a qualcosa di buono per queste ultime partite.

Messias leggermente meglio rispetto alle ultime uscite. Notevole una sua azione sulla fascia dove salta netto il suo uomo, salvo poi nel tirare verso la porta avere una mira non propriamente felice. Difatti Messias deve essere più preciso sotto porta.

In crescita Calabria dopo alcune uscite in cui è apparso in difficoltà. Ha annullato Zaccagni. Bene Kalulu. Concentrato e reattivo. Partita onesta di Theo ma deve fare meglio. Theo Hernandez non deve limitarsi a fare partite da 6. Lui può scatenare un incendio nelle difese avversarie quando parte per le sue sgroppate. Perché limitarsi all'equivalente dell'accensione di un barbecue?

Tonali e Leao semplicemente devastanti. Un panico averli contro per gli avversari. Ottima partita di Giroud. Si muove bene, ha sfiorato due volte il gol prima di centrare la marcatura. Maignan è stato attento e ha fatto il suo.

Vittoria importante. Cuore caldo e testa fredda come ha detto Mr. Pioli. È questo quello che serve per proseguire la corsa scudetto. Oltre a fame, determinazione, concentrazione in difesa ed efficacia in avanti.

Buon Milan. Inizio deludente nel primo quarto d'ora ma reazione lodevole. Per il Milan ci sarebbe stato anche un rigore non dato per un fallo di mano da parte di un difensore della Lazio all'interno della sua area. Ma il Milan deve essere più forte delle ingiustizie e delle infamità. Errori arbitrali che questo anno stanno tartassando in maniera evidente il club rossonero.

È un Milan comunque affamato che ha voglia di vincere. Si è fatto bene contro la Lazio ma fare bene non basta. Bisogna fare di più continuando su questa strada. Il Milan è più in alto di tutti. Lassù, dove osano le aquile.