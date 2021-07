Milan, il mercato lo faccio io, Parte II

Dopo l'articolo di ieri e soprattutto le novità di mercato arrivate dalle maggiori emittenti Tv, ho deciso di rivedere il mercato fatto ieri.

Gli esuberi del Milan che potrebbero essere scambiati: mi sono domandato, ma il Milan chi potrebbe scambiare per arrivare a giocatori importanti? Ecco l'ennesima idea di mercato: Romagnoli giocatore importante sicuramente ma con contratto in scadenza, potrebbe essere scambiato con un grande club, Real Madrid, scambio alla pari con Ceballos.

Barcellona: scambio alla pari con Coutinho.

Lazio: scambio con Milinkovic-Savic, ma in questa occasione servirebbe un'ulteriore valutazione economica, ovvero 30 milioni o 40 per convincere Lotito.

Leao e Hauge giocatori che si possono tranquillamente scambiare con qualsiasi club, in Italia si potrebbe provare con il Torino, per Belotti, esempio: Hauge valutato 15 milioni, preso per 3 milioni, plusvalenza netta di 12 per il Milan, valutando Belotti 30, con scambio alla pari Hauge non vale più 15 ma 26 milioni, visto che e costato 4 milioni, mentre il Torino avrebbe una plusvalenza di 15 milioni su Belotti.

Leao per scambiarlo serve un giocatore da 30 milioni, Vlhaovic ne vale 60, e allora? Idea: proporre alla Fiorentina Leao, Conti, Caldara, per una valutazione di 40 milioni, piu 20 milioni Cash, il Milan avrebbe un leggera plusvalenza sui 6 milioni, la Fiorentina avrebbe invece un surpluse di 55 milioni di euro, più 3 giocatori gratis, e per la fiorentina avere Conti, Caldara e Leao è tanta roba.

Altri giocatori che potrebbero essere scambiati? Castillejo, Pobega, Krunic.

Questi hanno meno mercato, ma ad esempio se andiamo dal Sassuolo per Scamacca, potremmo offrire Popega, Castillejo, e 10 milioni, per una valutazione importante, considerato che Tommaso è valutato 12 milioni, il Milan avrebbe una plusvalenza importante, mentre per Carnevali Scamacca sarebbe plusvalenza piena di 30 milioni... Tanta roba...



Un gioco di plusvalenze, il mercato 2021/22, sarà cosi, pochi botti... E tante idee... a Paolo Maldini, Massara e Gazidis, un buon lavoro. Con qualche idea in più.