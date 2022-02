Inter - Milan 1-2 (38' Perisic (Int), 75' Giroud (Mil), 78' Giroud (Mil) ). Al 50esimo del secondo tempo espulso Theo Hernandez per fallo da dietro.

- (38' Perisic (Int), 75' Giroud (Mil), 78' Giroud (Mil) ). Al 50esimo del secondo tempo espulso Theo Hernandez per fallo da dietro. Formazione Milan: 4/2/3/1: Maignan, Calabria, Kalulu, Romagnoli, T. Hernandez, Bennacer (35'st Krunic), Tonali, Saelemaekers (1'st Messias), Kessié (13' st Brahim Diaz), Leao, Giroud. Coach: Pioli

COMMENTO DELLA PARTITA

Il Milan fa suo il derby della madonnina. I rossoneri ribaltano il match dopo un primo tempo piuttosto sottotono. Nel secondo tempo i rossoneri svoltano grazie ai cambi di Pioli che risulteranno decisivi, in particolare l'ingresso di Brahim Diaz al posto di un Kessié nullo schierato come trequartista, o meglio dire come incursore dietro le punte. L'ivoriano non ha le caratteristiche per essere un trequartista puro. Kessié non ha il dribbling negli spazi stretti, non ha il guizzo, l'intuizione del trequartista, la fantasia, non si inventa il filtrante per il compagno o la giocata decisiva che spacca il match. Brahim Diaz ha tutto questo nelle sue corde.

Negli ultimi tempi Diaz era apparso un po' sottotono. I postumi del Covid ne hanno condizionato il recupero. Adesso il talento spagnolo pare stia decisamente meglio, e lo si è visto. È stato più lucido, più dinamico, più vivace.

Nel primo tempo è stata meglio l'Inter. Nel secondo il Milan. Maignan è stato protagonista di almeno tre interventi decisivi, tre grandi parate, tra cui un tiro di Brozovic che è stato deviato e ha costretto il forte portiere francese ad un balzo felino e ad una prontezza di riflessi per intercettare la palla che stava andando nella direzione opposta rispetto al suo primo tuffo. Maignan decisivo anche fuori dai pali, con un intervento in scivolata da difensore ad anticipare Calhanoglu.

Il Milan aveva diverse defezioni importanti, da Kjaer a Tomori passando per Ibra e Rebic. Anche Ballo-Touré è stato indisponibile. In difesa, nella zona centrale, si è disimpegnata la strana coppia Kalulu- Romagnoli. Se la sono cavata, anche se Maignan ha dovuto fare gli straordinari. Kalulu non mi è dispiaciuto affatto, in particolare in un anticipo in velocità su Lautaro Martinez e poi di faccia, quando ha respinto, anche facendosi male, un tiro insidioso.

La cosa sulla quale bisogna migliorare è sui calci d'angolo, specie in difesa. Il gol di Perisic arriva da un angolo battuto da Calhanoglu e il calciatore dell'Inter è stato completamente lasciato solo nell'area rossonera. Chi doveva prendere in marcatura Perisic? Sui calci d'angolo o c'è un problema di distrazione o di comunicazione. O ci sono dei calciatori che si dimenticano il proprio uomo da marcare, oppure non vengono chiamate bene le marcature. Qui si deve fare un salto di qualità.

Il Milan nel primo tempo si è comunque reso pericoloso con Tonali che non disdegna il tiro da fuori e sia nel primo tempo, dove ha costretto Handanovic ad una parata importante, e sia nella ripresa dove ha fatto partire un bolido che è finito di pochissimo a lato, ha fatto tremare la difesa nerazzura. Prova maiuscola la sua. Sempre più centrocampista totale e leader della mediana rossonera.

Nel secondo tempo la chiave di svolta. L'ingresso di Brahim Diaz ha rinvigorito il Milan. Da un suo tiro-cross rasoterra arriva il pareggio del diavolo rossonero con Giroud, che da bomber di razza, in scivolata, colpisce la palla e la spedisce in rete per quello che è il gol dell' 1-1.

Anche sul secondo gol del Milan, quello della vittoria, c'è Giroud protagonista, e non solo per la marcatura. La palla arriva a Calabria, poco fuori area dell'Inter, leggermente defilato, Giroud con un dito indica dove vuole che gli si passi il pallone, Calabria vede un varco e gli fa arrivare la palla. Giroud è di spalle, dietro c'è Skriniar. Lui di tacco fa un finta, elude il suo marcatore, si gira benissimo e di patto angola con il sinistro di precisione dove Handanovic non può arrivare. Giroud è stato regista di questo gol. Aveva letto la situazione in anticipo visto che è stato lui stesso ad indicare la giocata a Calabria. Quando l'esperienza fa la differenza.

Ovviamente è stata una gara molto ardua, ma il Milan con tenacia, voglia di lottare, di non arrendersi mai, ha dimostrato di essere una squadra dalle mille risorse. Ha dimostrato che il Milan non muore mai.

Nel finale Theo si è fatto espellere per un fallo da dietro per fermare un contropiede dell'Inter. Mancava poco alla fine. Forse un po' per la foga. La stracittadina è sempre una gara ad alta tensione, però c'è anche chi asserisce che abbia fatto bene. Pochi secondi dopo è arrivato il fischio finale.

Maignan e Giroud sono stati gli uomini derby. In particolare il bomber francese che in Inghilterra, in quel di Londra, si è specializzato ad essere decisivo nei derby. Tra Arsenal e Chelsea è stato protagonista di 72 derby suddivisi così: 18 sfide con il Tottenham, 13 contro il West Ham, 14 contro il Chelsea, 11 contro il Crystal Palace, 6 contro il Fulham, 5 contro l'Arsenal, 3 contro il QPR conditi da 21 sue marcature. È l'uomo dai gol pesanti, nei match di cartello, Giroud c'è sempre e timbra spesso il cartellino. Decisivo anche in Europa League con il Chelsea nel 2019 contro l'Arsenal, sua ex squadra.

A parte Tonali, che non sbaglia un colpo, buona prova anche di Bennacer. Da rivedere Saelemaekers e Messias. Devono fare meglio.

È stato un derby sofferto vinto con una grande reazione da parte del Milan e grazie ad un grande numero 9, il francese Giroud, che da qui in avanti sarà sempre più determinante e titolare in questo Milan. La sua esperienza è fondamentale per la giovane squadra rossonera. Milano è redblack!