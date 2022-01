Il Milan avrebbe voluto Chiesa, prima che la Juventus lo prendesse, stessa cosa con Vlahovic, ma la Fiorentina ha fatto muro.

Pagamenti dilazionati, per la Juventus.

La verità

Commisso non vuole trattare con Elliott, molte volte Maldini aveva provato a trovare la formula con Rocco, ma non c'è stato verso, il Milan aveva in mente prima il colpo Chiesa e poi ci ha provato pure per Vlahovic, ma in 3 anni la Fiorentina ha fatto muro, dando invece carta facile alla Juventus, con pagamento dilazionati in 6 anni, infatti alla Juventus Chiesa è costato 52 milioni in 5 anni: 10 milioni per anno..

Per Vlahovic sarà circa 12.5 milioni per 7 o 8 anni.



La differenza tra Elliott e la politica degli Agnelli è molto semplice, vi spiego tutto: quando Maldini andò a prendere Theo Hernandez dal Real Madrid, Elliott mise sul piatto subito 21 milioni cash (senza rate).

Tutti gli acquisti fatti dal Milan non vengono quasi mai dilazionati, ma pagati subito dalla POTENTISSIMA PROPRIETÀ AMERICANA.

Tomori è stato preso 1 anno in prestito e poi riscattato a 28 milioni senza battere ciglio.

La differenza la fanno le formule, non è colpa di Maldini, Massara, Gazidis se la Fiorentina privilegia la Juventus, come accaduto con Bernadeschi, Chiesa e adesso Vlhaovic.



Il Milan è pronto a dare battaglia, ecco i colpi in canna per l'estate:

Botman per 33 milioni

Renato Sanchez 25 milioni

E infine Belotti a zero.

3 colpi importanti, con Botman e Tomori il Milan avrebbe la difesa più forte D'Europa.

per l'attacco, il sogno è uno solo: oltre al Gallo Belotti, che arriva a zero, c'è un grande nome sulla lista di Massara e Maldini, un nome da Urlo, Elliott avrebbe in mente un sacrificio sul mercato, il nome buono può arrivare direttamente dalla Francia: Mauro Icardi. L'obbiettivo è prenderlo a titolo definitivo con 20 milioni, è ancora giovane e soprattutto fortissimo, ci sono contatti con Wanda Nara nelle ultime ore.