Milan - Sampdoria 1-0 (8' pt Leao)

- 1-0 (8' pt Leao) Formazione Milan:4/2/3/1:Maignan, Calabria, Tomori, Romagnoli, Florenzi (44' st Kalulu), Tonali, Bennacer (30'st Krunic), Messias (12' st Saelemaekers), Brahim Diaz (12'st Kessié ), Leao (12'st Rebic), Giroud. Coach: Pioli

COMMENTO DELLA PARTITA

Contava vincere. Ed è ciò che è accaduto. Nel brunch match delle 12.30, o della partita all'ora del pranzo, a seconda delle abitudini di ognuno, il Milan si impone sulla Sampdoria per 1 a 0.

Un Milan non particolarmente brillante ma comunque vincente. È successa la stessa cosa nel match vinto contro l'Inter. Non è stato il miglior Milan ma è riuscito lo stesso a vincere, mentre contro la Lazio per esempio, in Coppa Italia il Milan ha vinto e convinto giocando in maniera brillante.

Queste sono le vittorie scudetto. Sono forse più pesanti. Un conto è vincere giocando bene, e anche più scontato, ma è ancora più importante, perché è più difficile, vincere pur non essendo brillanti e avendo giocatori ancora fuori condizione, vedi per esempio Rebic ancora alla ricerca della sua condizione ottimale. O anche lo stesso Tomori, che ha fatto bene ma è appena rientrato, per cui è destinato a fare meglio. Una volta che anche i calciatori che non sono al massimo della condizione, come per esempio anche Messias e Saelemaekers, che possono fare molto di più, troveranno la forma migliore, sarà più facile vincere con brillantezza. Ma riuscire a vincere con dei calciatori non al massimo, e quindi non essendo brillanti, significa essere sulla strada giusta se si vuole ambire a vincere a fine stagione.

Risultato striminzito l'1 a 0 del Milan sulla Sampdoria ma che non deve trarre del tutto in inganno. Il Milan doveva chiuderla prima con un risultato più rotondo, perché stare 1 a 0 è sempre un risultato un po' rischioso, ma al tempo stesso ha contenuto bene la Sampdoria che non ha mai impensierito il Milan più di tanto. Anzi, direi che non lo ha impensierito proprio. Il Milan è sempre stato in controllo del match.

Le statistiche principali di questa partita recitano così:

50,3% di possesso palla del Milan vs 49,7% della Sampdoria

7 tiri in porta da parte del Milan contro 1 solo tiro da parte della Sampdoria nella porta rossonera

15 tiri totali da parte del Milan vs 4 tiri totali fatti dalla Sampdoria

4 angoli battuti dagli uomini di Pioli contro 0 angoli battuti dagli uomini di Marco Giampaolo, ex coach del Milan

Questi dati ci fanno comprendere, nonostante il risultato sottile per quanto riguarda la vittoria del Milan, che comunque i rossoneri non hanno poi rischiato molto. Ottimo da registrare come sempre è aver mantenuto la porta inviolata. I clean sheet sono sempre un qualcosa di positivo. Ciò che si deve annotare e che è mancato un po' di cinismo e mordente sotto porta, anche per merito di Falcone, il portiere della Sampdoria che nel finale del match ha compiuto un miracolo su Messias e che è stato decisivo anche un paio di volte su Giroud.

Alla lettura delle formazioni, quindi quando si sono lette le riserve, e anche quando è entrato in campo al posto di Diaz, è stato fischiato Kessié. Fischi che si merita. È vero che se è un giocatore del Milan finché veste la maglia rossonera va sostenuto, ma non senza nulla in cambio. Se un calciatore si impegna, dà tutto, non gioca al risparmio o per evitare infortuni, se suda le cosiddette quattro camicie, lo si sostiene fino all'ultima partita con la maglie del Milan. Ma Kessié non sta facendo niente di tutto questo, a differenza del capitano Romagnoli. Anche lui in scadenza di contratto e anche lui a fine anno saluterà il Milan. Ma si impegna, dà il massimo di quello che può, ecco perché Romagnoli non viene fischiato e Kessié invece viene bersagliato. Pioli comunque lo tiene nelle rotazioni. Se si impegna e dà tutto e cambia registro non è sbagliato tenerlo in considerazione, altrimenti sarebbe preferibile tenerlo in panchina o in tribuna fino a fine anno a Kessié.

Contro di lui e chiunque fa storie per rinnovare il contratto con il Milan c'è stato uno striscione eloquente che così recitava: " Chi ama il Milan, lo dimostra con i fatti. Cordiali saluti agli insoddisfatti.". Non c'è bisogno di aggiungere altro.

Per quello che concerne i discorsi di campo, c'è da sottolineare un gesto tecnico storico, che non accadeva al Milan da 22 anni. Il gol di Leao è arrivato grazie ad un assist del portiere Maignan. Da un suo lancio dalla sua porta, Leao va in contropiede bruciando in velocità due marcatori e di piatto di destro fa centro per il gol che poi decreterà la vittoria del diavolo rossonero.

22 anni fa fu Dida l'ultimo portiere a fare un assist con la maglia del Milan contro l'Ascoli con gol di Pippo Inzaghi. E anche lì finì 1 a 0. E, altra curiosità, in quell' Ascoli, in panchina come vice allenatore c'era ancora Marco Giampaolo, ora tecnico dei blucerchiati.

Il Milan con questa vittoria è capolista e deve credere nello scudetto, anche alla luce del fatto che le altre contendenti hanno le coppe europee, che inevitabilmente porterà via a loro energie preziose, sia fisiche che mentali, sia se dovessero andare avanti nella competizione e sia se dovessero essere eliminate, perché sopraggiungerebbe anche il rammarico per essere usciti dalla competizione.

Maignan si è distinto per l'assist ma non è stato praticamente mai impegnato dalla Sampdoria e non è mai stato costretto a parate importanti. Sugli altari va messo Leao. Il portoghese man of the match del Milan insieme al portiere volante francese, che si distingue anche per saper usare i piedi in maniera eccellente, non solo le mani per parare. Leao sta crescendo molto, questo anno può consacrarsi e diventare una star internazionale del football se continua su questo trend positivo di prestazioni.

Non è stato un Milan particolarmente luminoso ma ha portato a casa i tre punti. Encomiabile. Questa squadra vince sia giocando bene e sia giocando non bene. A volte vince anche giocando male. Ibra, Calabria e Romagnoli stanno parlando con Gazidis del premio scudetto. Sono affamati. Questa squadra vuole vincere lo scudetto. E ha le carte in regola per farlo.

A parte Rebic, insufficiente, e che deve ritrovare la forma migliore, e Kessié, anche lui insufficiente, il resto della squadra è stata più che sufficiente. Un 7 va dato a Bennacer, uomo ovunque e a Tonali. 7.5 a Maignan. Idem a Leao. Più che sufficienti Calabria, Tomori, Romagnoli. Sufficienti Florenzi, Diaz, Messias, Saelemaekers e Giroud. Possono e devono fare di più.

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il Milan è lì, più in alto di tutti. Deve crederci. Il Milan ha il dovere e l'obbligo di vincere.