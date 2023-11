Partita disastrosa con l'Udinese. Non per il risultato, che possiamo dirci essere bugiardo, favorito da un "rigorino" e da alcune buone parate di Silvestri.

Partita disastrosa perché giocata senza anima, come se fosse un allenamento defaticante. Solo i difensori si sono salvati e sono stati praticamente i più pericolosi (2 volte Florenzi e una Calabria) per la porta dell'Udinese.

Continuo a non essere critico verso Pioli per le formazioni messe in campo, compresa quella di ieri, dettata da situazioni contingenti.

Poco prima di entrare in campo è venuto meno anche Theo (e qui continuo a lamentare la grande mancanza di una alternativa (e vedendo Calafiori con il Bologna qualche rimpianto mi viene) e schierare Jovic o Okafor o Romero mi pare una discussione di lana caprina vista la pochezza mostrata dal trio.

Però anche Pioli è responsabile se la sua squadra entra in campo senza anima ed è doveroso chiedersi cosa stia succedendo. Non che sia una novità, anche lo scorso anno abbiamo visto un momento in cui il Milan è "svanito" dai campi, ma sempre cercava di esserci l'anima.

Ieri anche la Curva ha perso la pazienza e questo evento rarissimo dimostra che c'è una involuzione preoccupante della squadra e della assenza dim "garra".



Altra cosa su cui interrogarsi e perché da troppo tempo il Milan detenga il record degli infortuni di natura muscolare. C'è qualche problema nella gestione in allenamento? E' dovuto alla tipologia di gioco? E' legato alle caratteristiche dei calciatori?

Guardando l'attacco ieri non mi era parsa una cattiva idea quella delle due punte Giroud-Jovic, però poi se sulla fascia destra hai Musah che ha sette polmoni ma non è un crossatore, se metti Romero ma poi ti chiedi perché qualcuno lo paragonava a "Messi" ; e se sulla fascia sinistra hai un Leao che mette in difficoltà i suoi opposti ma poi fa passaggi e cross "telefonati" non puoi che sperare nella palla della "domenica". Che però è capitata all'Udinese amplificando la crisi rossonera.

In questo contesto continua ad esserci la mia quasi unica critica (l'altra è la già menzionata mancanza sul mercato di un terzino sinistro) alla gestione Colombo. Il Milan fino all'ultimo ha tenuto il ragazzo in rosa, pronto a prestarlo solo se fosse arrivata una punta di livello. Visto che questa punta di livello non arrivava perché prendersi all'ultimo secondo un giocatore a rischio come Jovic e non tenersi Colombo?

Cosi ora ci lustriamo gli occhi guardando Colombo al Monza che ha realizzato tre gol (e che gol), ma sopratutto un Colombo che "fa giocare la squadra". Magari non diventerà un campione ma oggi sarebbe stato più utile che non l'ombra di quel "predestinato" che si è smarrito. Poi da tifoso rossonero e da amante delle storie che finiscono bene continuerò a sperare nella resurrezione di Jovic.

Però bastava guardare Success ieri per capire dove stava la differenza tra una punta che fa giocare la squadra è una squadra spuntata.

In questo momento l'unica speranza sta nei fisioterapisti...