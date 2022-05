Sta per chiudere il sipario un’altra stagione calcistica. Strana, per certi versi anomala come uno tsunami. Sicuramente sfuggita dalle mani anche ai migliori bookmakers! Lo scudetto è sul petto del Milan, che era dato ben 6 volte la posta messa in gioco! Non ne hanno azzeccata una, nemmeno sotto la classifica, per la retrocessione, dove figuravano squadre, che si sono salvate con ampio anticipo, come Empoli e Spezia! Condannate sin dall’inizio anche Salernitana, pagando la sua permanenza in A, sino a 12 volte la posta! Hanno toppato alla grande!

Ne hanno presa soltanto una che risponde al nome Venezia. Troppo poco per considerarli bookmaker! Hanno toppato anche con le squadre che avrebbero dovuto conquistare quell’Europa che vale. Era (almeno per loro) l’Atalanta tra le prime quattro! Tant’è vero, che gli orobici, non sono entrati a far parte di alcuna manifestazione, lasciando sogni (non di gloria) tempo e possibili infortuni a catena, alla povera Fiorentina, che poteva fare molto di più, ma alla fine s’è accontentata delle briciole.

La cosca ... del gran Palazzo della Lega Italiana colpisce ancora, con idee pazzoide, continuando lo spezzatino sino alla fine. VERGOGNA! Comunque, certe cose non si dicono, altrimenti fai la fine di Zeman, fuori dal mondo del pallone a tempo indeterminato, reo di aver detto la sacroisanta verità! Tutto questo è comprensibilissimo considerato il fatto che siamo in ITALIA!

Di fare partecipare per incrementare il bottino, la coppa della disperazione, se non della disgrazia, chiamata “Conference League Cup” una specie di Mitropa Cup, allargata, livello di importanza uguale. Un contentino striminzito ai clubs classificati al 7° posto, per allietare le tasche dei “mangioni e beoni” del calcio, con un bel po’ di milioni di euro. Tra i tantissimi errori, ne inanella un altro (tanto può solo arricchire il Palmares), fare giocare un recupero di una partita saltata almeno cinque mesi fa, a sole tre giornate dalla fine! Follia pura.

Mi riferisco a Salernitana – Venezia. Mi pare ovvio, chi ha un minimo di arguzia ed intelligenza, si fa due conti e comprende che è tutto plasmato, falsato, deciso, prima ancora d’iniziare in torneo.

...

Così è sin troppo ovvio, che gli stadi si svuoteranno sempre di più, gli abbonamenti alla Pay TV, vengono disdetti, senza alcuna pietà. Molti sono i bar ed annessi, quei tanti soldi, meglio mangiarseli con le loro famiglie o investirli nell’ attività, invece di donarli alle società che gestiscono il nababbo business: Sky, Dazn, Infinity, e chi più ne ha più ne metta! Perché se la tetta della vacca dà latte, finché ce ne sarà, si succhierà tutt’insieme!

Purtroppo in Italia, da sempre, si va avanti imbrogliando, per fare guadagni facili, sembra la pubblicità dell’AAMS, che guarda caso s’è gettata la zappa sui piedi con una pubblicità che dice il vero! Al povero disgraziato di turno, che sogna la ricchezza e la svolta della vita in altra direzione, molte volte in passato pagata con uno o più suicidi, con 20 anni di carcere, col finire sulla strada a fare il clochard, avendo perso, per la cecità del dio denaro. Le cifre esorbitanti, vertiginose, non danno quasi mai ottimi frutti. La prima cosa che si perde è la testa, di seguito moglie, figli, tutti i cari, amici compresi.

Gli avvoltoio, non aspettano altro! Altri seguaci del dio denaro, sono finiti dritti in una casa per cure psichiatriche. Appunto AAMS …: “Ti piace vincere facile?...Bonzi bonzi bonzi bon!”

Gli italiani che sino al 1900 era un buon popolo di santi, poeti navigatori, inventori, scaltri affaristi nel commercio. Col passare del tempo s’è guastato completamente, la colpa è senza alcun dubbio da addossare ad una politica interna fatta esclusivamente per scopi personali. E ad una regressione pazzesca culturale. Solo un 13% si tiene aggiornato, legge di tutto, sa scegliere buoni siti internet per documentarsi in quella selva oscura, dove, quasi tutto è “fake”!

L’equazione è presto fatta: meno cultura, più idiozia in generale, più ignoranza in ogni settore, che a sua volta equivale ad una maggiore propensione all’essere attaccati al seno del politico di turno che promette mari e monti,ma non appena siede in una di quelle poltrone con la colla miracolosa universale, lancia saluti e baci!

Personalmente, così mi hanno tirato su i miei genitori, sono per i sacrifici estremi, ed amo ancora la meritocrazia, una parolina magica, che in Italia è stata cancellata almeno 80 ani fa. La Democrazia Cristiana, portata avanti dal sostegno del Vaticano e dei preti, ha letteralmente invertito la ruota, puntando tutto sulle raccomandazioni in ogni settori, ecco che ancora oggi, ci ritroviamo, con persone impiegati negli enti pubblici, statali, ma anche nelle banche, che non sono in grado di fare nemmeno la lettera “O” con l’aiuto del fondo di un bicchiere ed un lapis copiativo!

In altri miei articoli, ho sottolineato spesso, che il gioco del calcio, non mi sta più a cuore come quando avevo 10, 20 o 30 anni, andando avanti con gli anni, ho capito che non vince sempre chi merita. Vince chi è "portato" e "protetto" dal Castello di Sabbia del Potere, che va a braccetto con la politica.

Ed allora, se è tutto già scritto prima, mi dite a cosa serve amareggiarsi per una sconfitta della propria squadra?

Se lo Stato italiano, per mezzo dell’AAMS, mi propina giochi dove su 1 milione di biglietti, ce ne sono solo 50 vincenti, ma difficilmente con uno che dice “hai vinto 1 milione di euro” perché mai dovrei acquistarlo? Se vivo in uno stato ladrone, che prende il 55% degli introiti totali giocati. Il montepremi è di 2 milioni? Lo stato italiano si mette in tasca prima che ha inizio qualunque gioco, il 55% del denaro degli scommettitori. Non solo, poi chiede il “pizzo” sull’eventuale vincita totalizzata che è pari al 20-22%. Ma scusami Stato Italiano, abbiamo forse giocato in società, tu ed io? Sarei un emerito c…… se cadrei in un tale tranello!

Non credo nemmeno al Superenalotto, che come tutti gli altri giochi viene truccato. Con l’avvento di internet ormai è tutto più semplice. Chi di dovere, (guarda caso sono anche presenti due agenti della Guardia di Finanza a visionare la regolarità del gioco in questione), 20-30 minuti prima il database gli da tutte le combinazioni giocate, il trucco è non farne uscire una di quelle! Al limite un miserabile 5. Perché mai? Semplice! L’ottusità della gente, non va mai a guardare cosa c’è dietro, lì dove si tirano i fili …

Se lo Stato italiano, tramite una agenzia di mia completa proprietà (AAMS) faccio vedere ai scommettitori, che il montepremi si è incrementato sino a 120 milioni di euro, poi, nuovo jackpot, tutti ne sono attratti, e giocano in massa. Intanto, io Stato Italiano, guadagno ben il 55% ogni due giorni, ed è sicuro come la morte! In più, gli prenderò, prima ancora di darglieli, ben il 22% della vincita di colui che porta a casa, la somma milionaria. Chiamali scemi! Semmai, ladri!

Quanti scommettitori lo sanno? In quanti si pongono un reale dilemma? Pochi, molto pochi… Quanti sono i poveri disgraziati che si giocano sino a 1000 euro in un colpo solo, perché pensano che la fortuna li sfiori con un bacetto sula fronte? Molti, moltissimi! Poi ti prende anche per il culo, dicendoti di non giocare molto e che il gioco porta dipendenza! Tutto questo si chiama: ABUSO di POTERE.

Le istituzioni in generale, da quando sono nato, non hanno mai regalato nulla a nessuno. Sia chiaro a tutti. Questa è la pura realtà che avete e toccate con le vostre mani, ancora oggi, centinaia o migliaia di volte!

In ogni caso. Milan campione d’Italia edizione 2021-22

Retrocedono in B: Venezia, Genoa e Cagliari.

Per la serie B faranno di tutto per fare salire il Monza (Berlusconi e il prode segugio Adriano Galliani).

In serie C: il Palermo, prossimo giocattolo nelle mani degli sceicchi dell’Ethiad.

La messa è finita, andiamocene pure a casa a batterci il “Mea Culpa”.

Mister Josh - articolo scritto il 22 maggio 2022 alle ore 19:08