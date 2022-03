"Signor Rivera... non voglio che il Milan perda lo scudetto per queste persone che non vogliono scendere da lassù... perché vengo da Reggio Calabria...ho percorso 1500 Km... per vedere il mio Milan vincere la Stella.... la prego Sig. Rivera...faccia qualche cosa!! "

Questa l'accorata preghiera rivolta al capitano Rossonero dal giovane e caloroso tifoso calabrese Vincenzo Bellitteri durante l'accorato appello lanciato dal microfono sul prato di San Siro dal nostro prossimo Pallone d'Oro di fronte a 65.040 spettatori festanti per invitare numerose persone ad abbandonare, per ragioni di sicurezza, l'anello superiore dello Stadio, pena la nullità della partita imposta dal Questore e la conseguente sconfitta a tavolino, che inevitabilmente la Lega avrebbe comminato alla nostra squadra.

Sarà con un'ora di ritardo che l'arbitro Gino Menicucci di Firenze fischiera' l'inizio della gara, la 29ma di campionato svoltasi Domenica 6 Maggio 1979, contro il Bologna che avrebbe consentito alla squadra Rossonera, dopo il pareggio a reti inviolate, di sollevare in aria il suo decimo scudetto con tanto di Stella da apporre sulla maglia e con una settimana di anticipo andare così a conquistare con 44 punti (la vittoria valeva 2 punti) il trofeo distanziando di 3 punti il Perugia dei Miracoli guidato da Ilario Castagner e risultato imbattuto in tutte le 30 gare (record ancora in auge nel Guinness primati).

E dopo un'attesa di sei lunghi anni, passando per la “Fatal Verona” del Maggio 1973 dove i Rossoneri, freschi reduci della conquista della Coppa delle Coppe a Salonicco ai danni del Leeds grazie ad una magistrale punizione realizzata da Luciano Chiarugi, dovranno solo tre giorni dopo sconsolatamente perdere l'ultima di campionato al Bentegodi, dove gli Scaligeri passeranno alla storia per aver imposto al Diavolo allenato da Cesare Maldini con Nereo Rocco Direttore Tecnico un sonoro 5 a 3 e consegnare purtroppo e per un solo punto lo scudetto ai bianconeri (sarà il loro XV titolo).

Per contro i Rossoneri si vendicheranno andando a conquistare poche settimane dopo la loro terza Coppa Italia battendo la Juventus ai calci di rigore. Caparbiamente il Milan con il suo capitano Gianni Rivera, continuerà a rincorrere la Stella allora solo sfiorata e riuscirà dopo un contorto quinquennio a raggiungere il tanto agognato decimo scudetto della “Stella”.

I Rossoneri, con Niels Liedholm in panchina, a detta di tutta la carta stampata, non partiranno con il favore dei pronostici all’inizio di quel campionato 1978/79, ma le astute novità di gioco imposte dal tecnico svedese assieme all'esperienza di Rivera e alla buona lena di tutti i compagni riusciranno ben presto a trovare la quadra del cerchio e a conquistare contro ogni previsione la testa della classifica.

Questa era la formazione tipo del Diavolo "Stellato": Albertosi, Collovati, Maldera, De Vecchi, Bet, Baresi, Antonelli, Bigon, Rivera (Novellino), Buriani e Chiodi.

E così i Rossoneri si troveranno, nonostante i ripetuti infortuni del nostro Gianni (prossimo ai suoi 36 anni) che lo costringeranno a dare forfait per oltre un quarto del torneo, facendo leva su una buona tenuta difensiva, diretta dall'esordiente Franco Baresi, e sugli acuti di Alberto Bigon e di un Aldo Maldera in versione attaccante aggiunto, a sole due giornate dal termine del campionato e dopo la vittoria sul difficile campo del Catanzaro, ad avere un vantaggio di quattro punti sul sorprendente ed imbattuto Perugia. Dunque, matematica alla mano, al Diavolo basterebbe un solo punto per la conquista dell'agognata Stella... un semplice pareggio contro i Felsinei allenati da Bruno Pesaola e trainati dal goleador Beppe Savoldi...e così quella Domenica 6 Maggio San Siro registrerà il tutto esaurito e dopo quel brivido iniziale motivato da una situazione di pericolo causata da alcuni lavori in corso nel secondo anello, invaso sconsideratamente dalla massa di tifosi, tornata poi alla calma dopo le sagge parole scandite al microfono dal nostro Capitano, per poi al triplice fischio di Menicucci vedere tutto lo stesso scalmanato popolo, ebbro d'incontenibile gioia, invadere San Siro e l'intera città di Milano tempestandola di vessilli Rossoneri...fiumi di spumante...e stelline svolazzanti....!!

Ehh!!!... quanta nostalgia!!!... Sono trascorsi 43 anni da quella magica Domenica 6 Maggio di Milan Bologna... il giorno della Stella!! Ero allora trentenne e già padre di due maschietti, ambedue, vivendo a Roma, di fede Giallorossa (non si sono mai capacitati del fatto di avere un padre Rossonero)...ed oggi sono uno strasettantenne, pensionato, mezzo rincitrullito ed anche plurinonno!

Il Milan in queste quattro decadi ha vinto molto, in Italia, in Europa e nel mondo, ma ha anche assaggiato e visto da vicino e per ben due volte l'erba meno curata della serie cadetta, una volta per demeriti societari ed un'altra per quelli prettamente sportivi...dunque ho motivo di credere che il tifoso del Diavolo, diciamo la persona grosso modo dai 45 anni in su, sia semplicemente un plurivaccinato ed immune a tutto, ovviamente alle vittorie, ai trofei, ma anche alle sconfitte...ai dissennati cambi di proprietà... insomma, pronto ad affrontare qualsiasi evenienza, calcisticamente parlando, possa presentarsi, tanto piacevolmente benigna quanto indigestamente avversa, come purtroppo è accaduto nell'ultimo decennio, salvando però la stagione in corso e quella precedente dove il Milan dopo la parentesi disastrosa vissuta tra Luglio e Ottobre '19 del Maestro Giampaolo, ha trovato e creduto fermamente nell'allenatore parmense Stefano Pioli che dopo il terremoto subito in quel di Bergamo nell'antivigilia di Natale dello stesso anno, e ringraziando soprattutto l'avvento di Zlatan Ibrahimovic, riusciva ad infilare un record imbattuto di 27 risultati utili consecutivi, a riportare dopo sette stagioni il Milan a respirare nuovamente l'aria della Champions, a rivalorizzare specie in questi ultimi mesi giocatori acquistati solo una o due stagioni prima ad un costo ad oggi lievitato, in numerosi ruoli, dal doppio al quintuplo del loro valore iniziale ottenendo preziose plusvalenze ed infine ad aver raggiunto il secondo posto in classifica nella scorsa stagione e presentarsi così alla prossima gara, la 12ma di ritorno, solitario, in vetta al campionato e con la ghiotta occasione di scendere in campo il prossimo lunedì già conscio dei risultati degli incontri che si disputeranno Domenica tra Atalanta Napoli e Juventus Inter con i partenopei secondi in classifica a 3 punti, i Nerazzurri a 6 ma con una gara da recuperare ed infine i mai domi Bianconeri, a 7 lunghezze.

La combinazione dei risultati delle tre gare potrebbe ridisegnare la vetta del campionato rendendone sempre più avvincente il suo finale. E la squadra vincitrice sarà ovviamente quella che riuscirà a totalizzare il massimo dei 24 punti in palio.

Ma una vittoria dei Rossoneri riporterebbe alla memoria quell'indimenticabile gara sempre contro il Bologna di 43 anni prima con un San Siro tutto esaurito, come probabilmente lo sarà avendo il cassiere del Milan già venduto, a 4 giorni dalla gara, oltre 55.000 biglietti e dove la Società di Via Aldo Rossi, per favorire le fasce meno abbienti, ha posto in vendita numerosi biglietti al costo di soli 5 Euro, soprattutto per avvicinare sempre di più il tifo degli adolescenti verso i nostri colori.

Pensate solo per un attimo a quei papà di fede Rossonera che abbiano figlioli di età inferiore ai dieci anni, gli stessi purtroppo non hanno mai conosciuto un Milan vincente trofei o scudetti, hanno solo creduto, come in una fiaba, ai bei racconti ormai storici narrati dal genitore sofferente, in cuor proprio, di un ormai cronico ed irreversibile riflusso di bile.

E vogliamo sinceramente sperare che quei 5 Euro siano ben spesi...e consentano al nostro Diavolo di fare un altro passetto verso quel diciannovesimo scudetto tanto agognato...per poi imboccare, dopo un concreto rafforzamento estivo della sua rosa, il casello autostradale che lo vorrà condurre verso il magico e mitico sogno della seconda Stella, unitamente ai voli pindarici della Champions)... Ma bisognerebbe correre e in fretta... di tempo, fede e pazienza non ce ne sono più... ed arrivare dunque a conquistare quella Stella prima che quei bambini... diventino uomini... altrimenti le narrazioni potrebbero, anche se disinteressatamente, continuare... per tanti e troppi anni ancora... e questa cosa il nostro Milan, con tutto il bene del mondo... non potrebbe assolutamente più sopportarla!

Un caro saluto. Massimo 48