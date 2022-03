Milan, non fare questa sciocchezza: spendere 45 milioni o 50 per Berardi e Scamacca è un errore di valutazione.

Esistono due rimedi a 0, di tale livello, anzi più forti.

Scamacca lasciamolo all'Inter, Berardi al Sassuolo.

Sono dei giocatori mediocri che fanno la differenza solo nel Mapei Stadium, San Siro è un altro regno, spendere 50 milioni per entrambi sarebbe un errore grossolano per 3 motivi:

1: Scamacca è una copia di Ibrahimovic (che rinnova) e poi è nettamente inferiore a Giroud.

2: Costa 30/35 milioni, troppo per le casse di un club che della sostenibilità e del bilancio ne fa una sua forza.

3: Berardi ha già 28 anni e non ha mai fatto la differenza in Nazionale, tecnicamente è scarso.

Milan, spendi questi soldi diversamente, allora se dobbiamo spendere 45/50 milioni, mi prendo tutta la vita Belotti del Torino a 0 e Dybala dalla Juventus a 0, ovviamente ci sono le commissioni (presuppongono 12/15 milioni per Paulo) magari per Belotti altri 6 milioni, ma in totale siamo sotto i 45 milioni e soprattutto abbiamo due big fortissimi.

Un appello a Maldini, Massara e Gazidis: i tifosi sognano Dybala con Leao in coppia e Belotti punta.

Sarebbe un bel Milan, magari pure ORIGI A ZERO, sarebbe un ottimo esterno d'attacco.

Ovviamente servono pure Botman e un centrocampista, oltre a gli arrivi fatti di Pobega e Adil.

Un Renato Sanchez.



Un nuovo Milan cosi: 4-3-3

Maignan, Calabria, Tomori, Botman, Theo, Sancez, Bennacer, Tonali, Leao, Dybala, Belotti.