Milan- Atletico Madrid 1-2 (21' pt Leao (MIL), 40' st Griezmann (ATL), 51' st Suarez (ATL, SU RIGORE INESISTENTE!) Al 30' pt espulso Kessié

Formazione Milan: 4/2/3/1: Maignan, Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessié, Bennacer (36' st Kalulu), Saelemaekers (36'st Florenzi), Brahim Diaz (12' st Ballo-Touré), Leao (12' st Giroud), Rebic (35' st Tonali). Coach: Pioli

COMMENTO DELLA PARTITA

E' stato uno scandalo. Il Milan ha perso per colpa dell'arbitro turco Cakir e di un Var assolutamente ridicolo e patetico. Si è messo il Var proprio per evitare simili episodi. Praticamente se stanno così le cose, non è cambiato nulla. Il Var è una presa in giro se lo si usa per continuare a sbagliare. Su Canale 5 dopo la trasmissione del match tra Milan e Atletico Madrid, nel commento post partita, l'ex arbitro e moviolista di Mediaset Graziano Cesari mostra le immagini del rigore inesistente concesso all'Atletico, che poi è risultato decisivo. C'è un contatto in area tra Kalulu e Lemar, con quest'ultimo che si vede chiaramente toccare per prima la palla con la mano e poi successivamente viene toccata con la mano anche da Kalulu. Capite il paradosso? Non solo non era rigore per l'Atletico Madrid, ma era punizione per il Milan. Lo stesso moviolista di Mediaset afferma che le immagini mostrate su Canale 5 sono le stesse che vedono al Var dove si vede chiaramente che il primo tocco di mano è di Lemar. E allora qualcuno spieghi come sia possibili concedere un rigore del genere. Forse il varista ha qualche problema di vista.

Ma non solo questo perchè i cartellini sono stati a senso unico. Solo per il Milan. Al 14esimo del primo tempo c'è stato un giallo a Kessiè per un suo fallo a centrocampo, che ci poteva anche stare ma come poteva starci solo un richiamo verbale senza essere così fiscali. Il secondo giallo ci sta perchè Kessiè rifila un pestone all'avversario. Tuttavia non sono stati sanzionati in nessun modo un pestone rifilato a Tonali e nemmeno un pestone di Suarez sulla mano di Maignan. Sono palesemente due pesi e due misure.

Indipendemente dallo scandalo arbitrale di questo match, Kessiè è stato artefice dell'ennesima partita scialba e negativa. Kessiè gioca con il freno a mano tirato. Sembra quasi un non voler mettere il piede per non infortunarsi. Gioca quasi al risparmio. E gioca male. Questo Kessiè non deve più giocare fino a quando non rinnova il contratto, perchè la sua situazione contrattuale, che lo vede in scadenza nel 2022 lo sta condizionando. E' palese. Non bisogna resuscitare Freud per capirlo. Me la prendo anche con Pioli che continua a farlo giocare. La colpa è anche sua. Su Kessiè non ci si deve più puntare finchè non rinnova. E se non rinnova fino a fine stagione non gioca, anche perchè non offre prestazioni degne, per cui che senso fare giocare uno con la testa altrove e che offre solo prestazioni insufficienti? E' un problema per il Milan Kessié. Con lui in campo si gioca in 10. Questo non toglie che l'arbitro e il var hanno scippato il Milan, perchè c'è questa attenuante di cui tenere conto. Se avessi voluto vedermi un qualcosa inerente a qualche rapina avrei visto qualche film tipo Ocean's Eleven, con George Clooney, Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon ed Andy Garcia, dove i protagonisti decidono di rapinare i casinò di Las Vegas di proprietà del personaggio interpretato da Andy Garcia. Di certo non pensavo di guardare una partita di calcio e trovarmi a vedere una rapina. Senza passamontagne tra l'altro.

Questo arbitro è inadeguato e si spera di non trovarlo più ad arbitrare il Milan. Non so se si paga la vicenda Superlega o se è solo colpa del fatto che politicamente le società italiane non contano nulla. Il Milan deve comunque farsi sentire e pretendere arbitri adeguati e non mediocri o scarsi. Il Milan ha dominato l'Atletico Madrid. Fino all'espulsione di Kessiè, i rossoneri oltre al gol di Leao, con un bel tiro di destro su assist di Brahim Diaz, in grande spolvero, ha anche sfiorato un gol con Rebic, che a tu per tu con Oblak, si è fatto deviare il tiro. Leao ha preso anche una traversa con una rovesciata deliziosa, ma era stato fischiato un fuorigioco in questo frangente. Se avessimo giocato tutto il match in parità numerica credo che il Milan avrebbe vinto. In 10 meritavamo un pareggio perchè il rigore è completamente inventato. Ed è stato decisivo per la vittoria dell'Atletico Madrid, che comunque è un avversario veramente difficile da affrontare.

Il Milan crea molto. Se questa squadra potesse contare sempre su un numero 9 d'area importante, sarebbe incontenibile perchè il Milan crea davvero molto e concretizza molto meno rispetto a ciò che dovrebbe. Kessiè è stato, tanto per non cambiare, il peggiore in campo. Una sciagura per il diavolo rossonero. Romagnoli insieme a Florenzi ha delle colpe sul gol di Griezmann. Gli lasciano troppo spazio e lui non si lascia scappare l'occasione di fare gol. Sottotono anche Rebic e soprattutto Ballo-Tourè. Confusionario e impacciato. Il franco-senegalese era al suo esordio in Champions e probabilmente ha patito anche un po' di emozione. Non è sembrato tranquillo nel giocare. La squadra ha molti elementi che questo anno hanno esordito in Champions, e in questa manifestazione l'inesperienza la paghi. Anche Giroud non è apparso ancora in forma. Deve recuperare quella migliore. E accumulare minutaggio è l'unica strada percorribile per ottenere questo. Male anche Florenzi, che però nel finale per poco non segnava con un bel tiro di poco a lato. Ha tentato anche una conclusione dalla distanza di poco alta sopra la traversa. Florenzi ha un bel tiro e non ha paura di tentare la conclusione da fuori.

Sugli altari Leao, grande prova la sua, se continua così si consacrerà ad alti livelli, Brahim Diaz, che è sempre una spina nel fianco specie quando attacca per vie centrali. Punta l'uomo senza nessuna paura, e prende molti falli. Suo l'assist per il gol di Leao e suo l'assist per l'occasione clamorosa sciupata da Rebic. Da aggiungere ai migliori anche Tomori. In grande spolvero, e da sottolineare questo Bennacer. Sta finalmente carburando. Tiene bene la palla, la smista in maniera precisa, salta l'uomo, da equilibrio e geometria al centrocampo, e come Tonali, è sempre presente sui raddoppi. A proposito di Tonali, altra buona prova la sua, di grinta e di cuore. Bene anche Theo Hernandez e Calabria. Così come Maignan, che non ha colpe sui gol, anzi, è stato artefice di un paio di parate importanti. Bene anche Saelemaekers. Fa continuo movimento senza dare punti di riferimento agli avversari che hanno difficoltà a marcarlo. Kalulu ha fatto bene e non ha colpe sul rigore perchè il fallo è di Lemar.

Se il Milan non merita ed offre una prestazione negativa per demeriti suoi è giusto criticarlo, ma se c'è l'attenuante dell'errore dell'arbitro e del var, è giusto concederla e constatarla. Perchè è oggettivo. La prestazione negativa dell'arbitro ha influito sul risultato. E la sconfitta è più colpa dell'arbitraggio con la complicità di Kessiè che non degli altri uomini del Milan.

Migliori in campo: Leao, Brahim Diaz, Tomori (anche Bennacer è da annoverare tra i migliori in assoluto del match)

Peggiori in campo: Kessié, Ballo-Touré, Rebic

Voto alla prestazione della squadra: 6,5

PEGGIORI IN CAMPO BONUS: ARBITRO CAKIR E VAR.