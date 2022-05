Il Milan già ad oggi può contare su un budget di 150 milioni di euro. Ma non farà sprechi, ecco da dove vengono i soldi per il mercato.

Champions League aritmetica porta nelle casse del Milan 50 milioni di euro.

Lo scudetto ne porterà 20 di milioni.

Poi tocca a Maldini e Massara recuperare i soldi dalle cessioni già effettuate lo scorso anno di Duarte 5.2 milioni; Hauge 12 milioni.

L'eventuale rivendita di Paqueta (dalla Francia sono sicuri che sarà venduto per 70 milioni, quindi altri 10 milioni nelle casse del Milan).

Partiamo dagli addi sicuri e dagli arrivi sicuri:

Kessie e Romagnoli lasceranno il Milan, al loro posto già bloccati: Botman e Renato Sanchez. Costo complessivo 35 milioni per Botman, 20 per Sanchez.

Quindi 55 milioni già sono "impegnati".

In attacco il Milan ha il rebus Ibrahimovic, se resta (il Milan avrebbe Giroud, e pure Origi gia bloccato) tre attaccanti come punte possono bastare? Bella domanda...

Esterni d'attacco Rebic, Leao, Messias (se sarà riscattato), Salemekers, Diaz, ma ci sono appunto delle incognite: Diaz, e Messias, Bakayoko, potrebbero non essere riscattati.

Dal mercato arrivano pure Adil, e Pobega.

Al momento gli innesti sicuri sono 5: Botman, Sanchez, Pobega, Adil e Origi.

Ma con l'arrivo della nuova proprietà possiamo sbilanciarci e dire la seguente: arriverà il momento di spendere per un attacco importante?

I nomi:

Scamacca, Jovic, Belotti (a zero è il favorito), i sogni proibiti portano a Oshimen, e Lukaku (tutto dipende dalla nuova proprietà).

Ma il vero colpo può arrivare a centrocampo: MILINKOVIC-SAVIC, anche in questo caso decide la nuova politica societaria, servirà uno sforzo da 80 milioni di euro.