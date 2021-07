Nel 2018-2019 a Dybala è stato chiesto di fare il centrocampista offensivo, l'incursore, come un Najnggolan qualunque.

Che c'azzecca lui con quella funzione?

E puoi giudicare il suo rendimento sulla base dei parametri che qualificano una punta (gol e assist), quando gli chiedi di fare un altro mestiere?

Nessuno quell'anno ha analizzato i key passess, gli assist, i km percorsi, gli intercetti e i contrasti, l'accuratezza dei passaggi che qualificano il "tuttocampista".

Lo si è messo in croce per i gol che non produceva, come se Marcello Chirico lo giudicassimo per qualche articolo di gossip e sull'outfit delle star a questa o quella manifestazione.

Ma come, non è un giornalista? E certo, ma c'è il piccolo particolare che si occupa di sport.

Nel 2019-2020, Sarri che non se lo sogna, in nome di un 4.3.3 di schierando centravanti, un ruolo per il quale non ha il fisico, cambia assetto, schiera un 4.3.1.2 prima ed un 4.4.2 asimmetrico dopo, averlo però provato all'ala destra e da trequartista, lo ricordo ridotto a cercare di schermare Demme, dico Demme, in un Napoli Juve perso nettamente.

Ebbene, schierato alla fine da punta, non unica, come in un 4.3.3, ma con al fianco un partner vicino che contribuisca a togliergli di dosso qualche uomo e con cui duettare per superare la linea, ebbene, nel suo ruolo diventa MPV, non batte il suo record di segnature, ma batte da solo l'Inter, e contribuisce in maniera determinante a staccare, alla ripresa del campionato, dopo il lockdown, la Lazio e Inter che finiscono a -9, chiudendo i conti per la vittoria del campionato, in meno di 20gg.

E Chirico si chiede se Allegri è convinto della sua centralità?

Ci sarebbe da chiedersi come si sia ancora ridotti a chiederselo.

Sarri ha ragione, a quest'età devi decidere se ci punti oppure lo cedi.

E se ci punti, lo fai giocare nel suo ruolo, senza se e senza ma.

Se hai una seconda punta, come fu Del Piero, come fu Sivori, come fu Baggio, come fu Mancini, che c'azzeccano dei ruoli improponibili come quelli a cui è stato costretto Dybala in questi anni?

Qualcuno si immagina di chiedere a Del Piero di fare l'ala sinistra o il trequartista? E poi domandarsi perchè non arrivano i 180 e passa gol che lo rendono l'attaccante più prolifico della Juve? Qualcuno si sogna di forzare Baggio a fare il tutto campista? O Sivori? Può essere, anzi è sicuro, che Dybala non li valga. Ma mi par il minimo sindacale che Dybala voglia capire, restando Ronaldo, come lo si vuole utilizzare.

Se Allegri decide di giocare a 3 in mezzo, dato per assodato che Chiesa è titolare e Ronaldo pure, Dybala in squadra cosa significa? Che fa il centravanti? O l'ala destra alla Chiesa?

Ovvio che si ritorna a metterlo in difficoltà ed a 28 anni avendo l'ultimo anno di contratto farebbe benissimo a farsi due domande, perchè poi in quei ruoli non suoi, le pigne in testa sono per lui.

Perdendoci anche soldi.

Se Allegri lo vuole centrale, si deve partire necessariamente da 2 sole opzioni. O un modulo a 2 punte che contando sulla imprescindibilità anche di Chiesa vuol dire 4.4.2, nel quale sarebbe meglio un centravanti alla Vlahovic accanto a Dybala, ma sappiamo che l'altra punta sarà Ronaldo. O un modulo 2+1, che discuterò più sotto.

Dirgli questa piccola cosetta mi sembra il minimo dopo che gli hai raccontato che sarà il tuo centro di gravità.

A meno che non gliel'hai raccontata solo per farlo rinnovare ed evitare di rischiare la beffa, senza alcuna reale convinzione di metterlo nel ruolo suo.

Dopo tutto è già successo. Torniamo alla fine del 2018-2019, Allegri lo convinse a restare prospettandogli che sarebbe ripartito da un 4.3.2.1 con Mandzukic centravanti, lui e Douglas costa ai lati.

Era maggio, fu schierata così la squadra per la finale di coppa italia.

Allegri faceva cenni di intesa che suonavano come un "vedi Paulo? E' così che giocheremo, Mandzukic ti apre il campo e tu a fare la differenza", quando lo sostituì tra gli applausi in una partita in cui la fece la differenza, pur non finendo nel tabellino di quel 4 a 0 con cui fu schiantato il Milan.

Benatia, Douglas costa, Benatia, auto gol di Kalinic.

Dybala non giocava da ala, partiva dalla trequarti destra accentrandosi per andare al tiro, un lavoro simile a quello di Messi, un lavoro che quando non si abbassa in posizione da tornante fa Chiesa, il ruolo, ad esempio, di Kulusevski.

Lascerebbe intatta una mediana 3, senza sacrificare nessuno, Chiesa, schierato dove c'era in quella partita Douglas costa, potrebbe con i ripiegamenti che assicura anche in nazionale di aiutare la mediana in fase di non possesso.

Ma per funzionare, contando che non hai Mandzukic, bensì Ronaldo a chiudere il tridente, quest'ultimo deve accettar di far la punta centrale perchè schierato da esterno, non aiutando in fase di non possesso, destabilizzerebbe la squadra, immaginando a quel punto Chiesa fuori, che bestemmia, e Morata in mezzo al 7ed il 10.

Tornando al tema della giustezza del metter i puntini sulle 'i', va ricordato come dopo avergli prospettato e dimostrato come lo avrebbe utilizzato per esaltarlo, Allegri 1 mese e mezzo dopo, quando arriva Ronaldo, inizia il campionato e Dybala lo fa giocare da Najngollan perchè Ronaldo si prende il posto di punta al fianco di Mandzukic e ovviamente non facendo la fase di non possesso ed accentrando a sé tutte le conclusioni della squadra, la semplice uscita di Douglas costa per Ronaldo, non basta e devi arretrare e snaturare Dybala, al quale avevi detto altro...