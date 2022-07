Ad ogni finestra di calciomercato la stampa è sempre molto attiva. Spesso i giornali, però, con alcune squadre sono molto pignoli, mentre con altre lasciano correre il più possibile. Ancora non era iniziato il calciomercato che, già sulla Roma, si leggevano diverse brutte notizie. Si parlava di un Mourinho deluso, di un Mourinho nervoso, furioso, depresso, tutto a causa di un mercato insoddisfacente. Eppure, ancora non era iniziato il calciomercato e la Roma aveva già tre nomi nella casella degli acquisti. Le parole del G.M. Thiago Pinto, proprio durante la presentazione di uno di questi tre acquisti, non erano servite, anzi. La stampa era così presa dalla Roma, che nemmeno si accorgeva che le altre squadre non erano messe meglio. In realtà la stampa mostrava di non aver imparato nulla dal passato, quando i Friedkyn in grande silenzio avevano ingaggiato Mourinho.



In effetti, proprio in quei giorni i Friedkyn avevano dato mandato a Pinto di intavolare una trattativa con l'entourage di Dybala. L' ex Juve era da maggio che veniva dato come colpo sicuro per l' Inter. Sulle prime pagine dei giornali si osannava per l' ennesima volta Marotta. La stampa, però, stava tralasciando aspetti molto importanti e cioe' che dopo l' arrivo di Lukaku in prestito oneroso con uno stipendio monstre e gli stipendi, altrettanto alti, di Dzeko e Sanchez, non c'era più spazio per Dybala. In realtà due giocatori di 36 anni stavano togliendo il posto ad un grande campione come Dybala. Di tutta questa situazione ne approfittano i Friedkyn. In realtà ci prova anche De Laurentis, ma i taciturno texani e il furioso e depresso Mourinho, evidentemente, sono stati più convincenti. Dybala, in men che non si dica, senza tanti proclami e giri di parole è sull'aereo privato dei Friedkyn. Assieme ai Friedkyn e a Pinto, la Joya parte in direzione Portogallo per raggiungere Mourinho e la Roma. Se pensate che fosse finita lì, vi sbagliate di grosso, perché in quelle stesse ore partiva la trattativa per un altro pezzo da 90, Winaldum dal PSG. Intanto cosa stavano facendo le altre squadre? In verità poco o niente! L' Inter del grande Marotta, oltre a Dybala, perdeva un altro colpo sicuro, Bremer, che per 50 milioni si accasava alla Juve. La Juve,invece, perdeva quel Pogba tanto atteso, per un grave infortunio.



Il Milan è ancora alle prese con De Katelere, dopo aver perso Botman è Renato Sanches. Il Napoli, che aveva perso Insigne, Mertens e Koulibaly si doveva accontentare di Kim, difensore cinese del Fenherbace, che la stampa vorrebbe presentare come un gran colpo. Ecco quel mercato presentato dalla stampa a inizio luglio dove la Roma era tra le peggiori. Ah, scusate, dimenticavo la Lazio! In realtà quelli non li ho nominati, perché non vanno nemmeno considerati se non per le barzellette del loro degno presidente!